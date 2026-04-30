Qlar eröffnet großes Pneumatik-Testcenter in Bangalore mit 680 Metern

Qlar hat in Bangalore ein neues Test Center für pneumatische Förderung eröffnet. Auf 539 Quadratmetern bietet die Anlage eine 680 Meter lange Förderstrecke, um praxisnahe Versuche mit Dichtstrommaterialien durchzuführen. Metall-, Zement- und Energiebranche profitieren von realen Testreihen zur Ermittlung von Partikelgrößen, Schüttdichten, Fließverhalten sowie Förderdruck, Luftverbrauch und Durchsatzmessungen unter industriellen Bedingungen. So erhalten Unternehmen belastbare Daten zur exakten Planung, Projektsicherheit und Optimierung der Anlagenauslegung. Diese Tests unterstützen Entscheidungen entlang der gesamten Projektphase.



539 Quadratmeter Test Center Bangalore ermöglicht praxisnahe pneumatische Materialtests

Die Versuchsanlage erstreckt sich über etwa 539 Quadratmeter und erlaubt detaillierte pneumatische Prüfungen unterschiedlicher Stoffe. Proberoutinen decken kugelförmige und flaky Partikel ab, etwa Eisenmetalle, Aluminiumlegierungen, Zementpulver oder Flugasche. Mit einer beeindruckenden Förderstrecke von 680 Metern ist es das erste Test Center in Asien, das die Materialförderung unter Industriebedingungen simuliert. Anwender gewinnen praxisnahe Erkenntnisse zur Fördergeschwindigkeit, Luftzufuhr und zum Druckverhalten bei echten Prozessparametern. Sie nutzen Daten für belastbare und effiziente Anlagenkonzepte.

Partikelgrößen, Schüttdichte, Fließfähigkeit plus Druck und Geschwindigkeit präzise erfasst

Das Testzentrum erfasst systematisch Parameter wie Partikelgrößenverteilung, Schüttdichte, Fließfähigkeit, Luftverbrauch, Energieverbrauch, Förderdruck und Fördergeschwindigkeit. Durch präzise Messmethoden werden Daten unter realen Betriebsbedingungen gewonnen, um Materialverhalten in Dichtstromförderprozessen zu charakterisieren. Die ermittelten Kennwerte ermöglichen Herstellern und Planern eine verlässliche Auslegung von Anlagen in der Metall-, Zement- und Energieindustrie. Auf dieser Grundlage lassen sich Prozessoptimierungen vornehmen, Risiken minimieren und Effizienzpotenziale durch maßgeschneiderte Förderlösungen ausschöpfen. Gezielt berechnen und validieren Förderparameter für sichere Prozesssteuerung.

Qlar testet Materialverhalten großtechnisch unter variierenden Förderparametern und Druckverhältnissen

Nach der ersten Laboranalyse wird das Material in die großtechnische Förderanlage eingespeist, um sein Verhalten unter wechselnden Druckverhältnissen, Fördermengen und Entlüftungsoptionen zu untersuchen. Dabei werden entscheidungsrelevante und belastbare Messdaten zu Förderdruck, Luftverbrauch, Fördergeschwindigkeit und erzielbaren Durchsatzwerten gewonnen. Diese präzisen und verlässlichen Kennzahlen dienen Unternehmen als Grundlage zur exakten Auslegung ihrer Systeme und unterstützen die umfassend fundierte Bewertung von Projekten hinsichtlich Effizienz, Kostenschätzung, Ressourceneinsparungen und Risikominimierung sowie strategischer Planung und Nachhaltigkeit.

Neues Qlar-Testcenter in Bangalore bietet frühe Projektsicherheit und Transparenz

Das neue Test Center von Qlar India in Bangalore ermöglicht Anwendern, schon in der Konzept- und Planungsphase verlässliche Daten zu gewinnen und garantiert so erhöhte Projektsicherheit und Transparenz über Förderparameter. Dank der beachtlichen 680 Meter langen Förderstrecke und 539 Quadratmeter großer Versuchsanlage lassen sich Materialeigenschaften, Durchsatzraten und Energieverbrauch unter realistischen Bedingungen ermitteln. Als einzige Einrichtung dieser Größenordnung und Bauform in Asien erfüllt sie die weltweit wachsende Nachfrage nach belastbaren Förderdaten.

Neue Arbeitsplätze im Maschinenbau und Elektrotechnik durch optimierte Förderprozesse

Die Inbetriebnahme des Test Centers in Bangalore ermöglicht die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik und fördert damit die regionale Wirtschaft. Gleichzeitig richtet sich der Fokus auf die Effizienz pneumatischer Förderprozesse, indem verschiedene Materialkombinationen unter realen Bedingungen untersucht werden. Die Ergebnisse liefern belastbare Daten zur Optimierung des Luftverbrauchs und zur Senkung des Energiebedarfs, wodurch langfristig nachhaltige Einsparpotenziale und eine verbesserte Umweltbilanz erreicht werden können und praxisorientierte, konkrete Empfehlungen.

Das neue Test Center von Qlar in Bangalore bietet Unternehmen eine praxisnahe Erprobungsumgebung für pneumatische Förderprozesse unter realen Bedingungen. Auf einer 680 Meter langen Versuchsstrecke werden Materialeigenschaften, Förderdruck, Luft- und Energieverbrauch sowie Durchsatz umfassend validiert. Die gewonnenen Daten erhöhen die Planungssicherheit industrieller Projekte durch optimierte Anlagenauslegung und transparente Prozessparameter. Gleichzeitig ermöglicht die zentrale Testinfrastruktur in Asien Effizienzgewinne und stärkt Qlars Position als führender Anbieter praxisorientierter Lösungen zur Materialverarbeitung sowie Sicherheitskonzepte.