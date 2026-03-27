RAMPF Composite Solutions präsentiert leichte Verteidigungs-Composite-Lösung auf DefSec West

Auf der DefSec West in Calgary (Stand C807) stellt RAMPF Composite Solutions eine umfassende Lösung für leichte und hochfeste Verteidigungsbauteile vor. Das Angebot verbindet integriertes Engineering von der Konzeptphase bis zur Serienfertigung mit dem Hochleistungswerkstoff RAKU(R) TOOL. Dadurch werden VARTM-, Resin Infusion- und Tailored Fiber Placement-Prozesse optimiert. Anwender profitieren von verkürzten Produktionszyklen, niedrigeren Fertigungskosten und einer zuverlässigen Reproduzierbarkeit der Bauteile bei gleichbleibend hoher Festigkeit und profitieren von modernster zuverlässigen Qualitätssicherung.



RAMPF One-Shot-Engineering beschleunigt Verbundbauteil-Entwicklung von Prototyp bis effizienter Serienfertigung

Das End-to-End-Engineering von RAMPF Composite Solutions deckt alle Entwicklungsstufen komplexer Verbundbauteile ab und integriert Materialauswahl, Faserarchitektur sowie Prozessparameter bereits in der Konzeptphase. Durch enge Toleranzvorgaben und präzise Abstimmung aller Parameter erreichen Ingenieure reproduzierbare Bauteilqualität vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung. Die skalierbaren Fertigungsansätze reduzieren Investitionsaufwand und Durchlaufzeiten gleichermaßen. Mit der One-Shot-Engineering-Strategie lassen sich Entwicklungszyklen verkürzen, Markteintritt beschleunigen und Kosten nachhaltig senken. Zudem gewährleistet der Ansatz höchste Effizienz und Qualitätssicherheit dauerhaft.

VARTM, Resin Infusion und TFP sichern präzise hochvolumige Serienproduktion

Das Angebot umfasst Vacuum Assisted Resin Transfer Molding (VARTM), Resin Infusion und Tailored Fiber Placement (TFP) sowie Präzisionswerkzeuge und Metallisierungsprozesse. Dank ergänzender Full-Subassembly-Services liefert das System vormontierte Baugruppen mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand. Jeder Produktionsschritt ist konsequent auf Wiederholbarkeit ausgelegt, um eine gleichbleibende Bauteilperformance zu gewährleisten. Diese Strategie ermöglicht eine hochvolumige Serienfertigung bei konstant hoher Qualität, reduziert Rüstzeiten und sichert planbare Durchlaufzeiten für komplexe Composite-Komponenten. Zudem optimiert sie Kosten und steigert Effizienz.

RAKU(R) TOOL Epoxid-Boards bieten herausragende Stabilität bei niedrigen Temperaturen

Die RAKU(R) TOOL-Produktreihe umfasst hochwertige Epoxid-Boards (WB-0890, WB-0700, WB-0691), die eine herausragende Oberflächenqualität und Dimensionsstabilität gewährleisten. Ergänzt wird das Sortiment durch Close Contour Castings & Pastes, die nahtlose monolithische Formen in einem Arbeitsgang ermöglichen. Für die Verarbeitung stehen Infusion & Laminating Systems bereit, geeignet für RTM, Wet Lay-Up sowie autoklavfreie Verfahren. Darüber hinaus bieten skalierbare Structural Resins bei niedrigen Temperaturen Aushärten und erfüllen die Luftfahrtspezifikationen FAR 23.1193, 25.853 und 25.855.

RAMPF Solutions liefert vielfältige Materialien und Prozesse für Verteidigung

RAMPF Composite Solutions bietet spezialisierte Verbundwerkstoffe und präzise Fertigungsverfahren für Luft-, Land- und Seeeinsätze und erfüllt damit die komplexen Anforderungen moderner Verteidigungsanwendungen. Ob bemannte Flugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge, Marine- und Landfahrzeuge oder hochentwickelte Flight-Simulatoren – jedes Bauteil profitiert von optimierter Materialauswahl, wiederholbarer Prozessführung und hoher Dimensionsstabilität. In Testeinrichtungen gewährleistet die exakte Fertigung reproduzierbare Prüfergebnisse und trägt durch verlängerte Wartungsintervalle zur gesteigerten Einsatzbereitschaft bei. Dabei steigern vormontierte Unterbaugruppen den Fertigungsdurchsatz.

RAMPF optimiert effiziente Composite-Komponenten-Fertigung mit skalierbaren Prozessen und Kostensenkung

RAMPF Composite Solutions verbindet hochentwickelte Faserverbundtechnologien mit flexiblen Fertigungskapazitäten, um signifikante Kosteneinsparungen zu realisieren und Prozessdurchlaufzeiten zu reduzieren. Dieser integrierte Ansatz gewährleistet gleichbleibend hohe Qualitätsstandards und steigert die Effizienz in der Serienherstellung. Auf der DefSec West in Calgary präsentiert das Team unter Leitung von CEO Larry Fitzgerald innovative Konzepte, pflegt strategischen und relevanten Austausch mit Experten und sondiert effektive strategische Kooperationsmöglichkeiten, um komplexe, maßgeschneiderte Lösungen für die Verteidigungsindustrie zu entwickeln.

RAMPF Composite Solutions kombiniert integriertes Engineering und erstklassige Werkstoffe zu einer hocheffizienten Fertigungsstrategie für militärische Verbundkomponenten. Durch frühzeitige Materialauswahl, optimierte Prozessparameter und skalierbare Serienproduktion reduzieren sich Entwicklungszeiten und Kosten spürbar. Anwender profitieren von konstant hoher Bauteilqualität, kurzen Lieferzeiten und flexibler Anpassung an wechselnde Stückzahlen. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet zuverlässige Leistung selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen und verschafft Nutzern einen klaren Vorsprung in Zuverlässigkeit und Performance maximierte Effizienz und nachhaltige Prozessstabilität garantiert.