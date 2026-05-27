Rheinmetall Air Defence hat in Studen/SZ den Spatenstich für eine neue, hochmoderne Werkstatt- und Lagerhalle vollzogen. Die Halle wird voraussichtlich Ende 2026 fertiggestellt und entsteht in enger Kooperation mit regionalen Partnern sowie dem Erprobungszentrum Ochsenboden. Dieser Schritt bündelt künftig Abnahme-, Versand- und Reparaturprozesse an einem zentralen Standort. Durch die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen werden Skaleneffekte gehoben. Der schrittweise Aufbau von bis zu 30 zusätzlichen Arbeitsplätzen stärkt nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts.



Spatenstich in Studen: Werkstatt- und Lagerhalle bis 2026 geplant

Im schwyzerischen Studen/SZ hat Rheinmetall Air Defence feierlich den ersten Spatenstich für eine hochmoderne Werkstatt- und Lagerhalle vollzogen. Das Bauprojekt wird bis Ende 2026 abgeschlossen und bezugsfertig sein. Die Bauplanung und Errichtung erfolgen in enger Kooperation mit lokalen Unternehmen, wodurch regionale Zulieferketten gestärkt und Wertschöpfung vor Ort wesentlich erhöht werden. Investoren profitieren von einer soliden Wachstumsstrategie, die eine langfristige Expansion des Unternehmens im Verteidigungssektor sichert, stabil, effizient und attraktiv ausgerichtet.

Effiziente Integration vorhandener Ressourcen durch Ochsenboden-Nähe maximiert logistische Skaleneffekte

Die unmittelbare Nähe zum Erprobungszentrum Ochsenboden ermöglicht die nahtlose Einbindung bereits vorhandener Kapazitäten in Test- und Logistikprozesse. Gemeinsame Nutzung von Prüfständen, Lagerflächen und Versuchsanlagen steigert die Auslastung, reduziert Investitions- und Betriebskosten sowie Entwicklungszyklen. Solche Synergien schaffen ökonomische Skalenvorteile, optimieren Ressourcenallokation und fördern schnelle, flexible Reaktionsfähigkeit bei Systemtests. Dies stärkt die strategische Bedeutung des Standorts für das gesamte Konzernnetzwerk und erhöht die Kapitalrendite nachhaltig und verbessert gleichzeitig die Wettbewerbsposition langfristig. deutlich

Zentrale Halle konsolidiert Abnahme, Reparatur, Finishing und Versandprozesse effizient

Bisher erfolgten Abnahme- und Versandprozesse verteilt an verschiedenen Standorten. In der neuen Halle werden diese Prozesse zusammengeführt, wodurch eine zentrale Steuerung möglich wird. Künftige Tätigkeiten umfassen Systemabnahmen, Reparaturen, Oberflächenbearbeitung, Verpackung und Versand unter einem Dach. Die gebündelten Abläufe verkürzen Durchlaufzeiten, minimieren Schnittstellenrisiken und verbessern die Ressourcennutzung. Dies steigert die operative Effizienz, senkt Kosten und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig und unterstützt zugleich transparente Abläufe effektiv stark.

Rheinmetall Air Defence baut Personal auf und schafft Regionjobs

Rheinmetall Air Defence plant für den Betrieb der erweiterten Abnahme- und Versandkapazitäten eine schrittweise Einstellung von bis zu dreißig Mitarbeiter. Bereits jetzt sind etwa acht Fachkräfte dauerhaft vor Ort tätig, um den Übergang reibungslos zu gestalten. Durch den gestuften Personalaufbau wird spezifisches Know-how gesichert und ein breites Qualifikationsprofil aufgebaut. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Arbeitsplätze in der Region, was die lokale Wirtschaft stärkt und Investoren durch erhöhte Planungssicherheit überzeugt und stärkt das Wachstum.

Rheinmetall stärkt Schweizer Industriestandort mit neuer Werkstatt- und Lagerhalle-Investition

Weiterer Ausbau der Anlagen in Studen/SZ unterstreicht die strategische Bedeutung des Schweizer Industriestandorts für Rheinmetall. Durch die Errichtung einer modernen Werkstatt- und Lagerhalle werden zentrale Prozessschritte wie Abnahme, Versand und Instandsetzung gebündelt. Diese Maßnahme verbessert logistische Abläufe, reduziert Schnittstellenrisiken und steigert die Effizienz. Investoren profitieren von einer langfristigen Marktpräsenz im Bereich hochmoderner Verteidigungstechnologie. Zusammen mit regionalen Partnerschaften entsteht ein tragfähiges Fundament für nachhaltiges Wachstum. Zudem bietet sie Investitionssicherheit. Beides optimal.

Die neue Werkstatt- und Lagerhalle in Studen/SZ steigert die regionale Wertschöpfung durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie die Nutzung bestehender Test- und Logistikinfrastruktur am Erprobungszentrum Ochsenboden. Zentralisierte Abnahme-, Reparatur- und Versandprozesse verkürzen Durchlaufzeiten und minimieren Schnittstellenrisiken. Der schrittweise Ausbau um bis zu 30 Fachkräfte sichert notwendiges Know-how und schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Investoren profitieren von erhöhter Effizienz, einer stabilen Marktpräsenz und nachhaltigem Wachstumspotenzial im Bereich moderner Verteidigungstechnologien.