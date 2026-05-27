Telegärtner stellt neuen vierpoligen MP8(4) RJ45-Stecker für PROFINET vor

Der neue vierpolige RJ45-Stecker MP8(4) von Telegärtner ergänzt ab sofort das Portfolio um eine platzsparende Lösung für PROFINET-Anwendungen. Der modular aufgebaute Stecker wird mit demselben Crimpwerkzeug, Crimpeinsatz und Knickschutztüllen wie der MP8(8) montiert und erlaubt die Verarbeitung von AWG22/7- und AWG22/19-Adern. Er unterstützt Datenraten bis 100 Mbit/s und PoE+ nach IEEE 802.3at. UL-gelistet und PROFINET-konform ist er ab Lager verfügbar. Diese Kompatibilität beschleunigt den Kabelkonfektionsprozess und minimiert Lagerkosten für Anwender.



Telegärtner stellt neuen MP8(4) vierpoligen PROFINET-Stecker jetzt individuell bereit

Mit dem neuen MP8(4) stellt Telegärtner eine speziell auf PROFINET ausgelegte, vierpolige RJ45-Steckerlösung vor. Dieser modulare Stecker ergänzt das bestehende Sortiment an PROFINET-Patchkabeln um eine einzelne Komponente, die ohne zusätzlichen Montageaufwand verarbeitet werden kann. Dank optimiertem Design ist der Anschluss platzsparend und für vieradrige Ethernetleitungen geeignet, wobei Qualität und Leistungsfähigkeit uneingeschränkt erhalten bleiben. So profitieren Anwender von effizienter Installation und flexibler Erweiterbarkeit ohne Kompromisse bei Stabilität oder Signalübertragung zu machen.

Neuer MP8(4) montiert identisch zum MP8(8) ohne Anpassung notwendig

Jasmin Hofbauer, Product Manager DataVoice bei Telegärtner, erklärt, dass die Montage des neuen vierpoligen RJ45-Steckers MP8(4) identisch mit der des bewährten achtpoligen MP8(8) der Kategorie 6A erfolgt. Anwender können weiterhin das vorhandene Crimpwerkzeug, den Crimpeinsatz und die Knickschutztüllen verwenden, ohne Arbeitsabläufe zu ändern. Dadurch erfüllt der Montageprozess bekannte Standards, minimiert Umstellungsaufwand und ermöglicht eine sofortige Integration des neuen Steckers in bestehende Fertigungsprozesse, und gewährleistet Qualität hohe Effizienz sowie reibungslose Serienfertigung.

Integrierter Adermanager unterstützt AWG22/7 und AWG22/19 Adern industriell effizient

Der im Stecker integrierte Adermanager ermöglicht die präzise Handhabung von Litzen mit Querschnitten AWG22/7 und AWG22/19 sowie einem maximalen Außendurchmesser von 1,6 Millimetern. Durch diese flexible Aderkompatibilität erreicht das Modul Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. Darüber hinaus unterstützt es Power over Ethernet Plus gemäß IEEE 802.3at und versorgt angeschlossene Komponenten zuverlässig mit elektrischer Energie. Damit stellt diese Lösung eine dauerhaft leistungsstark robuste und effiziente Verbindung für industrielle PROFINET-Anwendungen sicher.

MP8(4) Stecker: PROFINET-konform, UL-gelistet und weltweit ab Lager verfügbar

Der MP8(4) entspricht nachweislich der PROFINET Installation Guideline und ist zudem UL-gelistet, wodurch er internationale Sicherheitsanforderungen erfüllt. Diese umfassenden Zertifizierungen schaffen Vertrauen bei Herstellern und Anwendern und sind gerade beim Export von industriellen Maschinen und Anlagen von zentraler Bedeutung. Telegärtner hält den neuen vierpoligen Stecker permanent auf Lager vor, um eine kurzfristige Beschaffung zu ermöglichen. So werden Lieferzeiten reduziert und eine effiziente Projektplanung unterstützt und optimiert Abläufe effizient nachhaltig kostengünstig.

MP8(4) erhöht Effizienz für Konfektionäre und Endanwender industrieller Netzwerke

Professionelle Konfektionäre und Anwender, die Patchkabel konfektionieren, profitieren gleichermaßen von der neuen MP8(4)-Steckerlösung. Durch den Einsatz bewährter Crimpwerkzeuge und standardisierter Komponenten entfällt aufwendige Neueinrichtung, wodurch Montageprozesse signifikant beschleunigt werden. Ein reduziertes Sortiment minimiert Lagerbestände und senkt Verwaltungskosten. Gleichzeitig verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Montagefehlern, da vertraute Arbeitsabläufe erhalten bleiben. So gewinnen Anwender mehr Zeit für Aufgaben und sichern zuverlässige PROFINET-Verbindungen im industriellen Umfeld für einen stabilen Betrieb und höhere Effizienz.

Der neue MP8(4) RJ45-Stecker von Telegärtner wurde speziell für PROFINET-Anwendungen entwickelt und kombiniert ein optimiertes, modulares Design mit bewährter Montage via MP8(8)-Werkzeuge. Er unterstützt AWG22/7- sowie AWG22/19-Leiter, erlaubt Datenübertragungsraten bis 100 Mbit/s und Power over Ethernet Plus nach IEEE 802.3at. Dank UL-Zertifizierung und Einhaltung der PROFINET Installation Guideline ist der Stecker global einsetzbar. Die Integration vereinfacht Fertigungsabläufe und verringert deutlich Materialbestände.