Rheinmetall Aviation Services und Science and Engineering Services schließen strategische Allianz für Wartung und Reparatur von militärischen Luftfahrzeugen in Europa

Die Rheinmetall Aviation Services GmbH (RAS) und die US-amerikanische Science and Engineering Services LLC (SES) haben eine strategische Allianz geschlossen, um Wartungs-, Reparatur- und Modifikationsdienstleistungen für militärische Luftfahrzeuge in Europa anzubieten. Dies ermöglicht ein breites Spektrum an Dienstleistungen, von einfachen Wartungs- und Reparaturarbeiten bis hin zu anspruchsvollen Modifikationen.



Rheinmetall Aviation Services und SES schließen strategische Allianz

Die Rheinmetall Aviation Services GmbH und die Science and Engineering Services LLC haben eine strategische Allianz geschlossen, um ihre Erfahrung mit dem CH-53G auszubauen und die Bedürfnisse ihrer europäischen Kunden besser zu erfüllen. Dadurch entsteht etwas Neues, das es in dieser Form in Europa bisher nicht gab. Die Zusammenarbeit erweitert das Leistungsspektrum und ermöglicht den Kunden von einem umfassenden Angebot zu profitieren. Die Rheinmetall Aviation Services GmbH hat bereits erfolgreich die Betreuung, Wartung und Instandhaltung der CH-53G-Flotte der deutschen Luftwaffe übernommen.

Rheinmetall Aviation Services und Science and Engineering Services bilden strategische Partnerschaft

Die strategische Partnerschaft zwischen der Rheinmetall Aviation Services GmbH (RAS) und der US-amerikanischen Science and Engineering Services LLC (SES) basiert auf dem Austausch von Stärken und der Schaffung von Synergien. Während SES umfangreiches technisches Know-how aus den USA einbringt und bereits eine führende Rolle bei der Ausbildung, Wartung und Modifikation von Drehflüglern für das US-Militär spielt, verfügt RAS über umfassende Marktkenntnis und eine etablierte Präsenz in Europa. Zusammen bieten sie ihren Kunden einzigartige Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrzeugdesign, Modifikation, Test, Reparatur und Logistik an.

Rheinmetall Aviation Services und Science and Engineering Services schließen strategische Partnerschaft zur Steigerung der operativen Effizienz der europäischen Streitkräfte

Die strategische Partnerschaft zwischen RAS und SES hat das Ziel, die operative Effizienz und die Einsatzbereitschaft der europäischen Streitkräfte zu steigern. Durch umfassende Wartungs- und Modifikationsdienste tragen die Unternehmen dazu bei, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der europäischen Luftverteidigung zu gewährleisten. Kunden profitieren von einem One-Stop-Shop, der alle Bedürfnisse in Bezug auf Modifikation und Instandhaltung ihrer Luftfahrzeugflotten abdeckt.

Erfolgreiche strategische Partnerschaft für europäische Streitkräfte

Durch die strategische Partnerschaft zwischen der Rheinmetall Aviation Services GmbH und der Science and Engineering Services LLC profitieren europäische Streitkräfte von einer Vielzahl von Vorteilen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wartung, Reparatur und Modifikation für militärische Luftfahrzeuge anzubieten.

Die enge Verknüpfung von Fachwissen, Kenntnissen des Marktes und Ressourcen ermöglicht es den Unternehmen, die individuellen Anforderungen ihrer Kunden effektiver zu erfüllen und die betriebliche Effizienz sowie die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu steigern. Diese strategische Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der europäischen Luftverteidigung zu gewährleisten.