Innovative Teleoperationslösungen und Cobots auf Hannover Messe 2026 präsentiert

Auf der Hannover Messe 2026 präsentiert das Rheinmetall Technology Center gemeinsam mit Yardstick Robotics unter dem Leitthema „Industrial Transformation“ eine Reihe innovativer Robotik- und Teleoperationslösungen. Besucher können ferngesteuerte Fahrmanöver von Düsseldorf nach Hannover durchführen, den extrem robusten YARO Cobot für anspruchsvolle „dull, dirty & dangerous“ Einsätze erleben und ein skalierbares postquantensicheres IoT-Ökosystem im IPCEI-CIS Multi-Provider Cloud-Edge Continuum erkunden. Live-Demonstrationen zeigen MAFI-Truckmanöver und KI-gestützte Werkstückinspektion mit umfassender Datensicherheit anschaulich und praxisnah.



Rheinmetall stellt mobilen Teleoperations-Fahrstand für Echtzeit-Fernsteuerung, Bilddatenübertragung und Sicherheitsfeatures

Mit dem mobilen Fahrstand von Rheinmetall können Besucher die Steuerung eines Fahrzeugs in Düsseldorf und zugleich eines Logistikfahrzeugs auf dem Messegelände live übernehmen. Im digitalen Kontrollzentrum werden sämtliche Bild und Sensordaten in Echtzeit analysiert, um präzise Fahrbewegungen zu ermöglichen. Menschliche Operatoren können bei Bedarf sofort eingreifen und korrigierend eingreifen. Diese innovative Teleoperationslösung steigert die betriebliche Flexibilität und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards selbst in unübersichtlichen Verkehrssituationen. Sie eignet sich für anspruchsvolle Einsätze.

YARO Cobot bewältigt dreckige, gefährliche Aufgaben in extremen Umgebungen

Der YARO Cobot von Yardstick Robotics wurde speziell für anspruchsvolle Außenumgebungen entwickelt und bewältigt monotone, schmutzige und gefährliche Tätigkeiten zuverlässig. Sein robustes Gehäuse schützt vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, wodurch er in Hafenanlagen, Bergwerken oder auf hoher See eingesetzt werden kann. Telemetrische Anbindung erlaubt Echtzeit-Überwachung von Betriebsdaten und Optimierung von Wartungsvorgängen. Intelligente Bewegungssteuerung sowie KI-basierte Hinderniserkennung erhöhen Betriebssicherheit und Effizienz. Zukunftsvisionen schließen sogar den Einsatz auf extraterrestrischen Missionen ein.

POQUASIA stellt skalierbare, postquantensichere IoT-Plattform für sichere Echtzeit-Cloud-Edge-Kommunikation bereit

Im Projekt POQUASIA wurde eine generische IoT-Plattform entworfen, die Sicherheitsanforderungen der Postquanten-Ära berücksichtigt und durch skalierbare Architektur auch bei steigenden Nutzerzahlen zuverlässig bleibt. Die Echtzeitfähigkeit stellt Datenverarbeitungslatenzen auf ein Minimum, wodurch kritische Industrieprozesse optimiert werden. Dank integrierter End-to-End-Verschlüsselung ist die Kommunikation zwischen Geräten und Systemkomponenten vollständig geschützt. Zudem unterstützt die Lösung das IPCEI-CIS Multi-Provider Cloud-Edge Continuum, um interoperable Datenökosysteme für Industrie und Mobilität aufzubauen. Darüber hinaus erlaubt sie modulare Erweiterungsoptionen.

Teleoperation eines MAFI-Trucks von Hannover: Echtzeitsteuerung unter Beweis gestellt

Auf dem Außengelände der Hannover Messe demonstriert Rheinmetall in Partnerschaft mit der Götting KG eine Fernsteuerung für einen MAFI-Truck. Dabei bedienen sich die Operatoren in Hannover modernster Teleoperationsschnittstellen und übertragen Befehle über Cloud- und Edge-Infrastrukturen in Echtzeit. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, belegt diese Versuchsreihe sowohl die Praxistauglichkeit der Technologie als auch ihre Einbindung in europäische Förderprogramme und Industrie-Cloud-Continuum-Ansätze. Sie verdeutlicht interoperable Betriebsszenarien kritischer Logistikprozesse und Zuverlässigkeit.

BMWE-gefördertes RoX-Projekt verbindet KI-Inspektion und Bahnplanung intuitiv für Anwender

Im BMWE-geförderten RoX-Projekt demonstriert Yardstick Robotics, wie grundlegende Einlern-Algorithmen eine KI-gestützte Werkstückinspektion und einen integrierten Bahnplanungsservice koppeln. Durch diese Kombination werden Anomalien oder Produktionsabweichungen frühzeitig erfasst und analysiert. Der modulare Aufbau erlaubt es Endanwendern, Roboterbewegungen anhand der gewonnenen Daten selbstständig zu optimieren und anzupassen. Dadurch senken Betriebe Einstiegshürden und ermöglichen auch Fachfremden eine schnelle Einarbeitung in automatisierte Fertigungsprozesse. Die einfache Bedienoberfläche und transparente Prozessvisualisierung unterstützen dabei. Zudem trägt die Flexibilität zur Effizienzsteigerung bei.

Souveräne Infrastruktur regelt transparent Datenzugriffe für KI-gestützte Robotikplattformen sicher

Eine vertrauenswürdige Infrastruktur bildet das Fundament aller vorgestellten Lösungen und garantiert durch klare Zugriffsregeln, dass Partner bedarfsgerecht auf relevante Daten zugreifen. Sie umfasst die sichere Verwaltung von Anlagen- und Werkstückdaten, die Echtzeitübertragung von Prozessinformationen sowie geschützte Softwarekomponenten. Durch diese Struktur wird ein transparentes Umfeld geschaffen, in dem Daten konsistent geteilt werden können. Dies fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung, Erweiterung und den effizienten Betrieb KI-gestützter Robotikanwendungen im industriellen Umfeld und optimiert effektiv.

Plattform Industrie?4.0 zeigt Manufacturing-X für nachhaltige und resiliente Wertschöpfungsketten

Auf dem Gemeinschaftsstand der Plattform Industrie 4.0 präsentieren Aussteller innovative Manufacturing-X-Anwendungen, die Produktions- und Lieferketten widerstandsfähiger gegen Störungen gestalten und gleichzeitig ökologische Bilanz und Ressourcenverbrauch optimieren. Ergänzend erläutert die 8ra-Initiative visionäre Architekturentwürfe für ein herstellerübergreifendes Multi-Provider Cloud-Edge Continuum, das flexible Datenverarbeitung und -sicherheit vereint. Abgerundet werden die Präsentationen durch zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte, die auf intelligenten Fertigungsdaten basieren und den Wandel der Verkehrslandschaft vorantreiben, praxisnahe Einsatzszenarien anschaulich dargestellt, live direkt interaktiv.

Die vorgestellten Teleoperations- und Robotiklösungen integrieren automatisierte Abläufe mit menschlicher Steuerung, um Sicherheit und Flexibilität in anspruchsvollen, dynamischen Umgebungen zu erhöhen. Postquantensichere IoT-Plattformen gewährleisten sichere Ende-zu-Ende-Kommunikation und unterstützen eine föderierte Cloud-Edge-Infrastruktur für zuverlässige Datenökosysteme. Künstliche Intelligenz steuert Cobots präzise, während Remote-Operatoren in Echtzeit eingreifen können. Diese Kombination optimiert Betriebsabläufe, minimiert Ausfallrisiken und beschleunigt die digitale Transformation industrieller Prozesse nachhaltig. Modulare Softwarearchitekturen ermöglichen Skalierbarkeit, Datenverarbeitung, um zukünftige Industrieanforderungen flexibel zu erfüllen.