Zum 1. März 2026 hat Rheinmetall die NVL B.V. & Co. KG einschließlich aller Tochtergesellschaften erworben und damit ein deutsches Systemhaus für Marineschiffe, Küstenwachboote und autonome Überwassersysteme geschaffen. Nach kartellrechtlicher Zustimmung integriert der Technologiekonzern Kompetenzen für Rümpfe, Antriebe und Schiffselektronik in sein bestehendes Portfolio. Die Akquisition stärkt die See-Domäne, konsolidiert die europäische Verteidigungsindustrie und festigt die Position als umfassender Anbieter von Verteidigungstechnologie für Deutschland und NATO-Partner nachhaltig weiterhin stabil effizient.



Rheinmetall erhält alle Kartellfreigaben für NVL-Übernahme ab März 2026

Im Zuge des im September 2025 bekanntgegebenen Vorhabens und der im Oktober 2025 erfolgten Unterzeichnung des Kaufvertrags hat Rheinmetall sämtliche erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen zum Erwerb der NVL B.V. & Co. KG mit Sitz in Bremen-Vegesack sowie aller dazugehörigen Tochtergesellschaften erhalten. Der formelle Eigentümerwechsel wurde zum 1. März 2026 wirksam. Angaben zum Kaufpreis werden weiterhin vertraulich behandelt und zwischen Rheinmetall und Lürssen nicht offengelegt. Dies unterstreicht Rheinmetalls zukunftsorientierten maritimen Strategieansatz klar.

Rheinmetall schafft domänenübergreifendes Systemhaus und bündelt maritime Überwasserschiffe Kompetenzen

Durch die Fusion bildet sich ein deutsches, domänenübergreifendes Systemhaus, das sämtliche Entwicklungs- und Produktionsprozesse von Marineschiffen, Küstenwachbooten sowie autonomen maritimen Überwassersystemen zentralisiert. Rheinmetall integriert die spezialisierten NVL-Kernkompetenzen in den Bereichen Schiffs­rümpfe, Antriebstechnik und Schiffselektronik nahtlos in sein bestehendes Marineportfolio. Dieser Schritt ermöglicht Effizienzgewinne, Synergien bei Forschung, Konstruktion und Fertigung sowie eine verbesserte Koordination zwischen Schiffskomponenten und digitalen Systemlösungen für zukünftige Anforderungen. Diese konsolidierte Struktur fördert Innovationskraft und stärkt Wettbewerbsfähigkeit.

Rheinmetall agiert künftig als Komplettanbieter in vier Domänen Europas

Armin Papperger, Vorsitzender der Rheinmetall AG, unterstreicht, dass das Unternehmen zukünftig in allen Einsatzdomänen – Land, See, Luft und Weltraum – eine bedeutende Rolle spielen wird. Durch die Integration der jeweiligen Kernkompetenzen im Marineschiffbau und in weiteren Bereichen entstand ein umfassender Lösungspartner für modernste Überwasserschiffe. Dies gewährleiste nicht nur nachhaltiges gemeinsames Wachstum, sondern verbessere auch die europäische Marktpositionierung und festige die Wettbewerbsfähigkeit im Verteidigungssektor deutlich innerhalb strategischer Kooperationsnetzwerke und langfristig.

Rheinmetall liefert integrierte maritime und digitale Systeme für Seestreitkräfte

Rheinmetall adressiert den steigenden Bedarf der Seestreitkräfte sowie die Ausweitung der Beschaffungsbudgets durch ganzheitliche Systemlösungen, die sämtliche Komponenten integrieren. Das Portfolio umfasst nicht nur die Plattformen selbst, sondern auch Elektronikkomponenten, hochpräzise Sensorik und Effektorsysteme, welche nahtlos aufeinander abgestimmt sind. Ergänzend sorgt eine fortschrittliche digitale Infrastruktur für die Unterstützung autonomer Funktionalitäten. Dadurch verbessert sich die Einsatzfähigkeit auf hoher See nachhaltig und erlaubt flexible Missionen auch unter anspruchsvollen Bedingungen in verschiedenen Szenarien effizient.

Rheinmetall übernimmt NVL stärkt europäische Verteidigungsindustrie im maritimen Bereich

Die Übernahme von NVL durch Rheinmetall stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der zur gezielten Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie beiträgt. Durch die Integration maritimer Systementwicklung und -fertigung entsteht ein integriertes Systemhaus, das von klassischen Korvetten bis zu autonomen Überwassersystemen sämtliche Einsatzplattformen abdeckt. Dies ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Hardware, Sensorik und digitaler Infrastruktur, steigert Effizienz und Interoperabilität sowie die maritime Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und seiner NATO-Verbündeten nachhaltig ausgebaut und die Resilienz erhöht.