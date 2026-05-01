Rittal gewinnt Deutschen Ideenmanagement Preis 2026 mit Schmiereinheit Profiliermaschine

Im Werk Herborn entwickelte Samet Önlü eine Schmiereinheit für die Profiliermaschine, die den Schneidvorgang nachhaltig optimiert. Dank dieser Lösung verzehnfacht sich die Einsatzzeit der Messer und reduziert sich der Wartungsaufwand erheblich. Bisher erforderte jeder Messerwechsel einen Maschinenstillstand von etwa 2,5 Stunden. Durch die Automatisierung der Reinigung und Ölung sinken Ausschuss und Nacharbeiten deutlich. Das spart rund 120.000 Euro jährlich und dient als Vorbild für weitere Werke und Hersteller. Internationale Anwendung.



Samet Önlü erhält Ideenmanagementpreis 2026 Kategorie Produktion und Technik

Samet Önlü erhielt in Stuttgart den Deutschen Ideenmanagement Preis 2026, wobei sein Leitgedanke „Hinterlasse jeden Ort besser als du ihn vorgefunden hast“ im Zentrum stand. In der Kategorie Produktion und Technik hob die Jury seine Idee zur nachhaltigen Verbesserung des Schneidvorgangs im Rittal Werk Herborn hervor. Durch die Optimierung des Schneidprozesses konnte er den Ressourceneinsatz reduzieren und die Effizienz in der Rohfertigung maßgeblich steigern. Außerdem würdigte die Auszeichnung nachhaltige Maßnahmen.

Neue Schmiereinheit für Profiliermaschine verlängert Messerlaufzeit um Faktor Zehn

Die neue Schmiereinheit für die Profiliermaschine trägt wesentlich dazu bei, dass täglich bis zu tausend Sockelblenden für Rittal-Schaltschränke mit einer Klinge präzise zugeschnitten werden können. Durch die automatische Reinigungs- und Schmierfunktion verlängert sich die Nutzungsdauer der Messer um das Zehnfache. Der bisher notwendige manuelle Austausch stumpfer Klingen nach wenigen Tagen entfällt fast vollständig und reduziert die Stillstandszeiten um bis zu zweieinhalb Stunden pro Wechsel. Effizienz und Wirtschaftlichkeit steigen dadurch an.

Handschmierung optimiert Messerleistung: Maschine erzielt zehnfache Hübe pro Klinge

Ausgehend von der Frage „Das muss doch besser und nachhaltiger gehen“ führte Önlü eine einfache manuelle Schmier-Prozedur durch: Mit Pinsel, hochwertigem Schmieröl und einer Druckluftpistole reinigte und ölte er die Schneidklinge sorgfältig. Diese Intervention ermöglichte es der Profiliermaschine, anstelle der bisherigen wenigen Tausend Schnitte nun das Zehnfache der Hübe pro Klinge zu realisieren und belegte eindrucksvoll, wie unkomplizierte Optimierungen erhebliche Produktivitätssteigerungen erzielen können und die Effizienz deutlich nachhaltig erhöht hat.

Automatisierte Schmiereinheit steigert Messereffizienz auf zweihunderttausend Hübe pro Klinge

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Maschinenhersteller wurde eine integrierte, automatisierte Schmiereinheit realisiert, die das Schneidemesser während des Betriebs kontinuierlich reinigt und mit Schmieröl versorgt. Damit erreicht jede Klinge bis zu 200.000 Hübe, wodurch ein Messerwechsel nur noch einmal monatlich notwendig ist. Ausschuss und Nacharbeiten werden deutlich reduziert. Dank dieser Maßnahme kann das Unternehmen jährlich etwa 120.000 Euro einsparen. Das System ist bereits in weiteren Werken und neuen Maschinen implementiert.

Der Erfolg beim Deutschen Ideenmanagement Preis 2026 verdeutlicht, dass bereits kleine, gezielte Anpassungen im Fertigungsablauf signifikante Nachhaltigkeitsgewinne bringen können. Die von Samet Önlü entwickelte Schmiereinheit optimiert die Profiliermaschine, verlängert die Lebensdauer der Schneidmesser massiv, reduziert ungeplante Stillstände und spart jährlich rund 120.000 Euro. Das Projekt fungiert als Benchmark für weitere Produktionsstandorte und Maschinenhersteller und belegt eindrucksvoll, wie praxisorientierte Technikinnovationen ökologische und ökonomische Effizienz verbinden und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen.