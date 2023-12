Leistungsstarke Schwenktriebe für extreme Belastungen in verschiedenen Branchen

Die Rodriguez GmbH präsentierte auf der Agritechnica Messe ihre robusten und leistungsstarken Schwenktriebe und Drehverbindungen. Diese hochbelastbaren Antriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und sind vielseitig einsetzbar. Ob in der Land- und Forstwirtschaft, im Schwermaschinenbau oder in Offshore-Anwendungen – sie garantieren eine zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen.



Leistungsstarke Schwenktriebe von Rodriguez für Heavy-Duty-Anwendungen

Die kompakten Schwenktriebe von Rodriguez bieten eine optimale Lösung für performance-kritische Einsatzbereiche und Heavy-Duty-Anwendungen. Durch ihre robuste Konstruktion erhöhen sie die Leistung eines Motors bei Anwendungen mit hohem Drehmoment. Sie sind in der Lage, hohen axialen und radialen Belastungen sowie Kippmomenten standzuhalten. Dank eines geschlossenen Gehäuses mit Dichtungen wird das Eindringen von Schmutz, Staub und Wasser in die Verzahnung effektiv verhindert. Die Schwenktriebe bestehen aus einem Lager, einer Antriebsschnecke oder Ritzel und bieten somit eine zuverlässige und langlebige Lösung.

Die Schwenktriebe von Rodriguez sind besonders geeignet für Anwendungen, in denen präzises Schwenken von Komponenten unter schwierigen Bedingungen erforderlich ist. Sie finden Verwendung in Krananwendungen, Anbaugeräten in der Agrar- und Forsttechnik sowie in Offshore-Anwendungen, Personenaufzügen, Hebeliften und Förderbändern im Bergbau.

Effektiver Schutz vor Schmutz und Wasser für langlebige Antriebe

Schwenktriebe von Rodriguez – die richtige Wahl für technische Anwendungen

Die Schwenktriebe von Rodriguez bieten eine ideale Lösung für technische Anwendungen. Als einbaufertige Systembaugruppe mit Gehäuse und Abdichtung ermöglichen sie eine einfache und zeitsparende Installation. Durch das geschlossene Gehäuse sind die Antriebe wartungsarm und langlebig, da sie effektiv vor äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz, Salz und Wasser geschützt sind. Kunden erhalten somit ein zuverlässiges und robustes Produkt, das den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen standhält.

Leichte und schlanke WDLP-Serie von Rodriguez für Kostenersparnis

Die WDLP-Serie von Rodriguez zeichnet sich durch ihre schlanke und leichte Bauweise aus. Mit einem Laufkreisdurchmesser von 223 mm und einem Innendurchmesser von 146 mm bietet das Modell WDLP.0223.00.10.LR die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Gewichts- und Kosteneinsparungen von Bedeutung sind. Durch das geringere Gewicht sind nicht nur die Produktkosten reduziert, sondern auch die Logistikkosten verringert.

Die Schwenktriebe von Rodriguez bieten eine hohe Flexibilität bei der Ausstattung mit verschiedenen Antriebsoptionen wie Elektro- oder Hydraulikmotoren sowie Bremsen und Sensoren zur Positionsrückmeldung. Zudem sind viele der Schwenktriebe ab Lager verfügbar, was eine schnelle Lieferung ermöglicht. Rodriguez zeichnet sich auch durch seine Fähigkeit aus, jedes Bauteil an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen und maßgefertigte Sonderausführungen zu liefern.

Leistungsstarke Schwenktriebe und Drehverbindungen für extreme Belastungen

Die Schwenktriebe und Drehverbindungen von Rodriguez zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Sie ermöglichen eine Steigerung der Leistung bei hohem Drehmoment und sind gleichzeitig extrem belastbar. Durch ihre kompakte Bauweise und das geschlossene Gehäuse sind sie zudem wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer. Mit der WDLP-Serie bietet Rodriguez eine schlankere und leichtere Version an, die kosteneffizient ist. Kurz gesagt, die Schwenktriebe von Rodriguez sind die ideale Wahl für zuverlässige und leistungsstarke Antriebe.