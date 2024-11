Rollon erweitert Geschäftstätigkeit in den USA mit neuen Produktionsstätten

Rollon, ein führender Hersteller von linearen Antriebssystemen, hat seine Präsenz in den USA erweitert. Mit der Eröffnung eines neuen Produktionsgebäudes in Norton Shores, Michigan und der Belegung neuer Geschäftsräume in New Jersey, USA kann Rollon seine Kunden in Amerika noch effizienter bedienen. Diese Expansion ermöglicht es Kunden, einen einfacheren und schnelleren Zugang zu den hochwertigen Produkten von Rollon zu erhalten.



Rollon eröffnet neues Produktionszentrum in Michigan für verschiedene Produktlinien

Die neue Produktionsstätte in Michigan ist ein 14.000 m² großes Produktionszentrum, das eine Vielzahl von Produktlinien, darunter Linearkomponenten, Linearachsen, Robotertransfereinheiten, Mehrachssysteme und Portale, umfasst. Dank digitaler Systeme und intelligenter Fertigungsprozesse kann Rollon schnell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden und der gesamten Lieferkette reagieren.

Rollon schafft zentralen Standort für Teams und Kundennähe in New Jersey

Die Niederlassung in New Jersey ist ein zentraler Standort für die verschiedenen Teams von Rollon. Hier finden die Bereiche Technik, Marketing, Kundendienst, Personalwesen, Produktmanagement und Einkauf Platz. Durch die Zusammenführung dieser Bereiche wird eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglicht und die steigende Nachfrage nach Rollon-Lineartechnikprodukten besser abgedeckt.

Rollon erweitert Geschäftstätigkeit in den USA und stärkt Präsenz

Rollon, gegründet 1975 und seit 2018 Teil von Timken, erweitert seine Geschäftstätigkeit in den USA, um das Engagement von Timken für die Automatisierungsbranche zu zeigen. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für verschiedene Branchen wie Fertigung, Verpackung, Luft- und Raumfahrt, Fabrikautomatisierung, Logistik, Materialhandling und Gesundheitswesen.

