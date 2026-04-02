S&Z präsentiert modulare Verpackungslösungen von Kettenbeutel bis Big Bags

Auf der SOLIDS in Dortmund präsentiert S&Z Verpackung GmbH modular konzipierte Industrieverpackungen, die unterschiedlichste Anforderungen abdecken. Filigrane PEXPRO-Kettenbeutel ermöglichen automatisiertes Handling und beschleunigen Verpackungsprozesse durch präzise Kettung, während großformatige FIBC-Big Bags tonnenschwere Schüttgüter sicher transportieren. Individuell konfigurierte Auslauf- und Schlaufenlösungen gewährleisten Volumeneffizienz und nahtlose Einbindung in bestehende Anlagen. Besucher erleben live die nahtlose Integration von Technik, Maschine und Folie sowie hohe Flexibilität vom Kleinformat bis zur Containergröße und Innovation



S&Z zeigt modulare Beutel- und Big-Bag-Lösungen für alle Branchen

At SOLIDS Dortmund zeigt S&Z Verpackung GmbH ein breit gefächertes Angebot an Beutellösungen, das sowohl filigrane Kleinteile als auch schwerste Schüttgüter berücksichtigt. Geschäftsführer Christian Schmidt hebt hervor, dass die Produktpalette vom kompakten Briefmarkenformat bis zu großflächigen Abdeckhauben im Containermaß reicht. Als Systemlieferant stellt das Unternehmen branchenspezifische Lösungen bereit, die in Bereichen wie Lebensmittel, Hygiene, Heimwerken und Düngemitteln exakt auf individuelle Anforderungen abgestimmt sind und gewährleistet damit hohe Effizienz und Sicherheit.

Großformatige FIBC Big Bags gewährleisten optimale Effizienz in Schüttgutlogistik

In der Schüttgutlogistik präsentiert die S&Z Verpackung GmbH innovative Großgebinde aus Gewebe (FIBC), die als Big Bags bekannt sind. Durch individuell abgestimmte Auslaufsysteme lassen sich unterschiedlichste Pulver und Granulate kontrolliert dosieren. Flexible Hebeschlaufen gewährleisten sicheren Transport und einfache Handhabung. Schützende PE- oder Aluminium-Inliner optimieren den Produktschutz und verhindern Feuchtigkeitsaufnahme. Besucher können direkt am Messestand die hohe Stabilität und Raumausnutzung der Big Bags erleben. Die effiziente Integration in Prozesse wird demonstriert.

PEXPRO Joker(R)-System verarbeitet präzise 40 Beutel pro Minute automatisiert

Unter der Marke PEXPRO bündeln S&Z und TechniPack in Zusammenarbeit mit Pronova ihr Joker(R)-Verpackungssystem, das auf der Pronova 510-Maschine basiert. Diese verarbeitet Jokerline-Kettenbeutel automatisiert, führt sie präzise ineinander und erreicht eine Produktionsgeschwindigkeit von bis zu vierzig Beuteln pro Minute im Vergleich zu bisherigen drei bis vier per Hand. Die vormontierte Bedruckung eliminiert das nachträgliche Etikettieren und Bedrucken, reduziert den Zeitaufwand erheblich und verringert den Personalbedarf signifikant und steigert die Kapazität.

Pronova 510 auf SOLIDS zeigt kontinuierliche Beutelbefüllung in Rekordzeit

Am Stand O13 in Halle 7 wird die Pronova 510 in Echtbetrieb präsentiert. Auf Schienen geführte Beutel bleiben dauerhaft offen, wodurch ein kontinuierlicher Füllprozess realisiert wird. Die Maschine verarbeitet Folien exakt und synchron, sodass ab dem ersten Zyklus höchste Durchsatzraten erreicht werden. Besucher erleben, wie das schlüsselfertige System aus Filmlieferung und Anlage reibungslos zusammenarbeitet und die verpackten Waren als verkaufsfertige Einheiten für den Point of Sale bereitstellt, ohne nachträgliche Handgriffe.

S&Z ganzheitliches System kombiniert Volumeneffizienz, Flexibilität und hohe Prozessgeschwindigkeit

Der integrierte Systemansatz von S&Z Verpackung GmbH vereint flexible Modulanpassung, optimale Volumenausnutzung und hohe Durchsatzraten in der Verpackungstechnik. Individuell gefertigte FIBC-Container in Big-Bag-Ausführung und das vollautomatisierte PEXPRO-System mit TechniPack- und Pronova-Komponenten garantieren nahtlose Einbindung in bestehende Produktions- und Logistikprozesse. Anwender erzielen dadurch erhebliche Zeitersparnisse, reduzieren Personalkosten und profitieren von zuverlässigen Lösungen, die empfindliche und schwere Schüttgüter sicher schützen und termingerecht zum Endkunden transportieren. Sie gewährleisten effiziente Materialflüsse und nachhaltige Betriebskostenreduktion.