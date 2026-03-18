Saab startet April neue Business Area Naval für Marineentwicklung

Ab 1. April 2026 bündelt Saab alle maritimen Entwicklungen unter der neuen Business Area Naval. CEO Mats Wicksell leitet die zusammengeführten Einheiten Kockums, Naval Combat Systems und die U-Boot-Baureihe HMS Halland. Ziel ist die Steigerung von Effizienz und Innovationskraft durch gemeinsame Prozesse in Entwicklung, Produktion und Beschaffung sowie beschleunigte Markteinführung neuer Technologien. Gleichzeitig verbessert die einheitliche Struktur die interne Abstimmung, Kundenbetreuung und liefert angepasste Finanzberichte für mehr Transparenz und Skaleneffekten.



Saab vereint Kockums, Naval Combat Systems und HMS Halland

Saab bündelt künftig mit der neuen Business Area Naval die Kompetenzen von Kockums, Naval Combat Systems und der U-Boot-Baureihe HMS Halland. Ab dem 1. April 2026 verantwortet CEO Mats Wicksell sämtliche maritimen Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten in einem einzigen Organisationsbereich. Diese Struktur soll Synergien stärken, Prozesse vereinfachen und Innovationszyklen beschleunigen. Ziel ist eine gesteigerte Effizienz, erhöhter Kundennutzen und transparente, den neuen Gegebenheiten angepasste Finanzberichte, die ab dem ersten Halbjahresbericht bereitgestellt werden.

Ab 1. April 2026 bündelt Saab Marineaktivitäten unter Naval

Ab dem ersten April 2026 vereinigt Saab die Geschäftsbereiche Kockums und überwiegend die Einheiten von Naval Combat Systems, die bislang der Surveillance-Division angehörten, unter der neuen Business Area Naval. Sämtliche dezentral organisierten Marineaktivitäten des Unternehmens, von Oberflächen- und Unterwasserfahrzeugen bis hin zu autonomen Unterwasserplattformen, werden fortan zentral gesteuert. Dieser Schritt soll interne Abstimmungsprozesse optimieren, Synergien fördern und die Produktentwicklung im Marinesegment beschleunigen. Die einheitliche Struktur schafft Transparenz und stärkt Marktpräsenz.

Mats Wicksell bündelt alle maritimen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten künftig

Unter Leitung von Mats Wicksell, der bisher den Geschäftsbereich Kockums verantwortete, werden alle maritimen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in einer gemeinsamen Führung gebündelt. Diese organisatorische Zusammenführung ermöglicht Saab eine verbesserte interne Koordination zwischen Konstruktion, Fertigung und Service. Kunden erhalten klare Ansprechpartner für Fragen zu Kampfsystemen, Feuerleitsystemen und sicheren Kommunikationslösungen. Durch Fokussierung optimiert das Unternehmen seine Projektabwicklung und schafft eine transparente Struktur, die Geschwindigkeit und Qualität in der Umsetzung maritimer Systeme fördert.

Saab konsolidiert Marinegeschäft, steigert Effizienz und hebt Innovationen voran

Durch die Integration sämtlicher maritimer Tätigkeiten erleichtert Saab eine abgestimmte Zusammenarbeit von Entwicklungs-, Fertigungs- und Beschaffungsabteilungen. Dadurch lassen sich Ressourcen bündeln und Effizienzpotenziale realisieren, die Kosten nachhaltig senken. Gleichzeitig verkürzt das Unternehmen die zeitlichen Rahmen von Forschung und Produktentstehung. Neue Kampfmanagementlösungen und autonome Unterwasserplattformen werden dank optimierter Projektabläufe früher eingeführt. So profitieren Kunden von modernsten Technologien bei geringeren Ausgaben und schnelleren Innovationszyklen. Effiziente Beschaffungsstrategien und schlanke Abläufe ermöglichen zusätzlichen Mehrwert.

Saab startet Business Area Naval mit integriertem Marine Systemportfolio

Die neu gegründete Business Area Naval bei Saab vereint Expertise aus Hard- und Software, um ganzheitliche marinespezifische Systeme bereitzustellen. Das Angebot umfasst hochmoderne Kampfmanagement- und Feuerleitsysteme sowie verschlüsselte Kommunikationsnetzwerke für den sicheren Datenaustausch auf See. Darüber hinaus integriert Saab komplette Flottenverbünde mittels modularer Architektur. Durch die Bündelung von Kompetenzen aus Kockums und Naval Combat Systems entsteht ein breites Portfolio, das Effizienz, Interoperabilität und Einsatzfähigkeit in maritimen Operationen maximiert, strategisch unterstützt.

Saab bereitet rückgerechnete historische Finanzdaten für neue Strukturen auf

Saab bereitet frühzeitig ausgewählte historische Finanzdaten auf Grundlage der neuen Konzernstrukturen auf, um eine solide Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die rückgerechneten Kennzahlen werden termingerecht vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts für Januar bis Juni 2026 bereitgestellt. Dabei bleibt die offizielle Darstellung der Gesamtergebnisse und Umsätze des Konzerns unverändert, da lediglich die Struktur der Berichtssegmente angepasst wird. Diese Vorgehensweise gewährleistet Transparenz, Konsistenz und Verlässlichkeit der Finanzinformationen, insbesondere interessierte Investoren und Aufsichtsbehörden.

Saab bündelt Marineaktivitäten in Business Area Naval für Effizienz

Saab bündelt sämtliche Marineaktivitäten in der neuen Business Area Naval und etabliert damit eine zentralisierte Struktur, die konsequent auf Effizienzsteigerung und Innovationsförderung ausgerichtet ist. Durch die Integration von Oberflächen- und Unterwasserfahrzeugen, Plattformen wie HMS Halland sowie Kampfsystemen und Kommunikationsnetzwerken profitieren Anwender von nahtlos abgestimmten Gesamtlösungen. Die transparente Organisation und angepasste Finanzkommunikation schaffen Vertrauen, erleichtern Kundenentscheidungen und demonstrieren Saabs strategisches Engagement für nachhaltige Wertschöpfung und technologologische Spitzenleistung und sichern langfristige Marktanteile.