SBS Fleet-Competence und TÜV Rheinland starten Ausbilderqualifikation im Fahrpersonalrecht

Die SBS Fleet-Competence in Salem und der TÜV Rheinland haben eine Zusammenarbeit im Bereich beruflicher Weiterbildung für die Transport- und Logistikbranche gestartet. Fokus ist ein Seminar zur Ausbilderqualifikation im Fahrpersonalrecht sowie bei digitalen Fahrtenschreibern. Die Teilnehmern erlangen praxisorientiertes Fachwissen, umfassende Kenntnisse technischer Systeme und eine offiziell geprüfte Zertifizierung. Damit können Unternehmen ihre Rechtssicherheit erhöhen und ein transparentes Qualifizierungsniveau etablieren. Praxisrelevanz inklusive Fallstudien.



TÜV Rheinland Seminar qualifiziert Ausbilder im Fahrpersonalrecht und Fahrtenschreiber

Das Seminar richtet sich an Ausbilderinnen und Ausbilder, die ihre Kenntnisse im Fahrpersonalrecht und bei digitalen Fahrtenschreibern vertiefen möchten. Unter der Leitung von TÜV Rheinland-Experten werden rechtliche Grundlagen vermittelt, Anwendungsfälle erläutert und der sichere Umgang mit digitaler Technik eingeübt. Praxisnahe Beispiele veranschaulichen relevante Vorschriften und Abläufe im Fuhrparkbetrieb. Die Teilnehmer absolvieren abschließend eine Prüfung und erhalten eine offizielle Zertifizierung, die ihre Qualifikation offiziell bestätigt und dokumentiert. Umfangreich und praxisorientiert konzipiert.

SBS Fleet-Competence stärkt Fahrpersonal mit digitalen Fahrtenschreiberpraxistraining und Fallstudien

Die SBS Fleet-Competence stellt ihre umfassende Erfahrung in der Schulung, Beratung und im Support für Fahrer und Fuhrparkbetreiber zur Verfügung. Zentrale Themen sind digitale Fahrtenschreiber, Sozialvorschriften, Ladungssicherung und ökonomische Fahrweisen. Durch anschauliche Fallstudien und moderne Trainingsgeräte wird ein praxisnaher Wissenstransfer gewährleistet. Teilnehmer erlernen die korrekte Handhabung relevanter Systeme, vertiefen gesetzliche Vorschriften und entwickeln effiziente Arbeitsabläufe, um die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Fuhrpark nachhaltig zu steigern. Darüber hinaus werden Handlungskompetenzen gestärkt.

TÜV Rheinland-Zertifizierung erhöht Prüfkompetenz und Transparenz praxisorientierter Schulungskonzepte nachhaltig

Das praxisorientierte Schulungskonzept erreicht durch die TÜV Rheinland-Zertifizierung eine nachweisbare und unabhängige Prüfkompetenz. Unternehmen erhalten damit transparente und standardisierte Qualifikationsrichtlinien sowie eine amtlich geprüfte Abschlussbescheinigung. Auf diese Weise lassen sich die EU-Vorgaben zu Lenk- und Ruhezeiten effizient und rechtssicher einhalten. Gleichzeitig werden die technischen Anforderungen an digitale Fahrtenschreiber umfassend umgesetzt, wodurch potenzielle rechtliche Risiken minimiert und die betriebliche Compliance nachhaltig gestärkt werden. Dies stärkt das Vertrauen der Kunden und Mitarbeiter.

Neue EU-Vorschriften erhöhen Trainingsbedarf für Fahrer und Fuhrparkbetreiber signifikant

Die Einführung neuer EU-Vorschriften, verschärfter Lenk- und Ruhezeitregelungen sowie technologischer Weiterentwicklungen bei digitalen Fahrtenschreibern führt zu einem erhöhten Bedarf an spezialisierten Schulungen für Fahrpersonal und Fuhrparkmanager. Unzureichende Kenntnisse oder fehlende Praxis in der Umsetzung der Regelwerke können gravierende rechtliche Konsequenzen und erhebliche wirtschaftliche Nachteile für Unternehmen nach sich ziehen. Das kooperative Schulungsprogramm bietet maßgeschneiderte Inhalte, praktische Fallbeispiele und expertengestützte Anleitung, um die Einhaltung aller Vorgaben effizient und zuverlässig sicherzustellen. langfristig.

Zertifizierte Prüfkompetenz und intensives Praxistraining stärken Transportbranche nachhaltig professionell

Die Kooperation verbindet zertifizierte Prüfkompetenz mit intensiven Praxistrainings und fungiert dadurch als Motor für eine gesteigerte Professionalität in der Transport- und Logistikbranche. Insbesondere für Verkehrsleiter, Disponenten und Ausbilder eröffnen sich spezialisierte Weiterbildungswege und verbindliche Qualitätssicherungsmechanismen. Diese Maßnahmen fördern die nachhaltige Stärkung der Branche durch gezielten Wissensaufbau, praxisnahe Anwendung und standardisierte Bewertungsprozesse, die einen reibungslosen Betriebsablauf unterstützen und rechtliche sowie wirtschaftliche Risiken minimieren. Dabei kommen optimierte Schulungsformate und Zertifizierungsverfahren zum Einsatz.

SBS Fleet-Competence und TÜV Rheinland stärken Logistikweiterbildung durch Zertifizierung

Die Kooperation von SBS Fleet-Competence und TÜV Rheinland etabliert ein umfassendes Weiterbildungsprogramm, das speziell auf Anforderungen der Transport- und Logistikbranche zugeschnitten ist. Durch praxisnahe Schulungen zu digitalen Fahrtenschreibern, Sozialvorschriften sowie Ladungssicherung erwerben Teilnehmer Fachkenntnisse. Die abschließende Zertifizierung durch den TÜV Rheinland garantiert überprüfte Qualifikationsstandards und stärkt die Rechtssicherheit. Unternehmen profitieren von Nachweisverfahren, Umsetzungsstrategien bei neuen EU-Vorgaben und nachhaltiger Förderung des Fuhrparkmanagements. Diese Initiative trägt zur Qualitätssteigerung der Branche bei.