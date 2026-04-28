Die SCS Bildgebung vereint innovative Schnittbilddiagnostik mit umfassender Extremitätendiagnostik und kann Röntgen, MRT sowie CT ersetzen oder ergänzen. Mit einer deutlich reduzierten Strahlenbelastung und herausragender Raumauflösung liefert sie präzise Bilder bei minimalen Artefakten und schützt insbesondere jüngere Patienten. Durch ihre Effizienz und gesetzeskonforme Vorgehensweise gemäß Strahlenschutzgesetz eignet sie sich hervorragend als primäre Untersuchungsmethode, ermöglicht fundierte Therapieentscheidungen und senkt zusätzliche Kostenrisiken im klinischen Alltag deutlich ohne kostenintensive Zusatzuntersuchungen und vermeidet Überdiagnostik.



SCS Bildgebung vereint Röntgen, MRT, CT zu präziser Schnittbilddiagnostik

Im klinischen Alltag erfolgt bei traumatischen oder degenerativen Veränderungen zunächst eine Röntgenuntersuchung, gefolgt von einer MRT bei weiterführendem Bedarf. Unklare ossäre Befunde in der MRT führen häufig zu einer ergänzenden CT. Die SCS Bildgebung kombiniert diese drei Schritte zu einer einzigen, hochpräzisen Schnittbilddiagnostik und ermöglicht so eine straffe Optimierung der Abläufe. Die homogene Untersuchung reduziert zusätzliche Untersuchungszeiten und minimiert die Strahlenbelastung für Patienten nachhaltig und verbessert die diagnostische Effizienz messbar.

Primärer Einsatz der SCS Bildgebung vermeidet zusätzliche Strahlenbelastung komplett

Die Computertomographie (CT) bringt im Vergleich zur SCS Bildgebung eine wesentlich höhere Strahlenexposition mit sich, die sich zusätzlich zur üblichen Röntgenbelastung addiert. Insbesondere bei jüngeren Patienten ist die Gesamtstrahlendosis kritisch, da wiederholte Untersuchungen kumulative Effekte verstärken können. Entscheidet man sich stattdessen von Anfang an für die SCS Bildgebung, entfällt jegliche zusätzliche Strahlenbelastung, während weiterhin hochauflösende Schnittbilder zur sicheren Diagnostik bereitgestellt werden. Dieser Ansatz vereinfacht Abläufe und erfüllt die Anforderungen moderner Strahlenschutzrichtlinien.

SCS Bildgebung minimiert Implantat-Artefakte und übertrifft CT bei Detailauflösung

Die SCS-Bildgebung überzeugt durch eine drastisch reduzierte Artefaktbildung selbst bei metallischen Implantaten wie Osteosyntheseplatten oder Endoprothesen. Im Vergleich dazu erzielt die Computertomographie zwar Verbesserungen, erreicht jedoch nicht die artefaktarme Qualität der SCS-Technologie. Gleichzeitig erlaubt das Verfahren eine wesentlich feinere räumliche Darstellung anatomischer Details in Extremitätenregionen. Dadurch wird die klassische zweidimensionale Röntgendiagnostik weitgehend überflüssig, während auf eine zusätzliche CT-Untersuchung verzichtet werden kann und optimiert gleichzeitig Diagnoseabläufe unter Schonung der Patientenbelastung nachhaltig.

Primärdiagnostik mit SCS: maximaler Patientennutzen, minimale Strahlenbelastung und Kosten

Gemäß dem aktuell geltenden Strahlenschutzgesetz (§6 und §8) ist sicherzustellen, dass bildgebende Verfahren den maximalen diagnostischen Nutzen bei minimaler Strahlenbelastung bieten. Die SCS Bildgebung erfüllt diese gesetzlichen Vorgaben durch hochpräzise Primärdiagnostik ohne unnötige Zusatzbelastung. Indem sie potenzielle Folgeschäden früh erkennt und behandelt, beugt sie kostspieligen Folgeinterventionen vor. Dadurch relativiert sich die Kostendifferenz gegenüber der herkömmlichen 2D-Röntgenuntersuchung, ohne Kompromisse bei Bildqualität oder Patientensicherheit einzugehen. Somit profitieren sowohl Patienten als auch Leistungserbringer von einem ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis.

SCS-Bildgebung definiert Extremitäten-Diagnostik neu mit herausragender Präzision und Effizienz

Die SCS Bildgebung bietet erstmals eine spezialisierte Komplettlösung für die Diagnostik von Extremitätenverletzungen und Erkrankungen. Sie kombiniert hohe räumliche Auflösung mit artefaktfreier Darstellung und erfüllt damit die Anforderungen in Orthopädie und Unfallchirurgie. Klinisch fokussierte Aufnahmen ermöglichen präzise Therapieplanung bei Fuß-, Sprunggelenk- und Handverletzungen sowie eine verlässliche Verlaufskontrolle. Publizierte Studien bestätigen den Mehrwert dieser Technologie als moderne Primärdiagnostik und belegen ihre Wirksamkeit gegenüber herkömmlichen Verfahren. Sie reduziert Strahlenbelastung und optimiert Abläufe.

Die SCS Bildgebung bietet in der Extremitätendiagnostik eine präzise Schnittbildanalyse bei deutlich geringerer Strahlenexposition als klassische Verfahren. Dank minimierter Artefakte im Umfeld von Implantaten und herausragender räumlicher Auflösung liefert sie klare Bilder ohne wiederholte Untersuchungen. Sie erfüllt konsequent die Vorgaben des Strahlenschutzgesetzes und begrenzt Folgekosten, indem sie zusätzliche CT- oder MRT-Untersuchungen überflüssig macht. Patienten profitieren so von einer schonenden, effizienten Alternative speziell für Hand-, Fuß- und Sprunggelenkdiagnosen bei Risikopatienten. Schmerzfreiheit.