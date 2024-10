Erfolgreiche Security Messe Essen 2024: Besucheranstieg und Vielfalt der Aussteller

Die Security Messe Essen 2024 hat sich erneut als weltweit führende Veranstaltung in der Sicherheitsbranche etabliert. Mit einer beeindruckenden Anzahl von über 500 Ausstellern aus 36 Ländern und mehr als 20.000 Fachbesuchern aus 86 Nationen war die Messe ein großer Erfolg. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der Besucherzahlen um 17% im Vergleich zu 2022, was zeigt, dass der persönliche Austausch und Networking nach der Pandemie-Phase wieder an Bedeutung gewinnen.



Namhafte Unternehmen und Verbände präsentierten sich auf der Messe

Die Security Messe Essen 2024 bot eine beeindruckende Vielfalt namhafter Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Hekatron, Bosch, Telenot, Barox, Dahua, Hikvision, Salto und Abus. Zusätzlich waren auch Verbände wie der BDSW, AWS, BHE und BSKI vertreten. Diese breite Palette an Ausstellern spiegelt den steigenden Bedarf an Sicherheitslösungen wider, insbesondere im Bereich der Systemintegration und künstlichen Intelligenz.

Security Robotics präsentiert moderne Technologien auf der Security Messe Essen

Die Security Messe Essen bot Security Robotics die perfekte Bühne, um die neuesten Technologien wie künstliche Intelligenz und Robotik in Aktion zu präsentieren. Das Team hatte die Möglichkeit, sich mit anderen Experten der Branche zu vernetzen und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Die Messe war somit ein wichtiges Event, um die Sichtbarkeit von Security Robotics zu erhöhen und potenzielle Partner und Kunden anzusprechen.

Security Robotics präsentiert beeindruckendes Go2-System „Paul“ auf Pressekonferenz

Auf der Pressekonferenz präsentierte das Team von Security Robotics ihre Vision für vernetzte Sicherheitsrobotik und stellte das Go2-System „Paul“ vor. Herr Henke begeisterte die Presse mit seiner humorvollen Art und weckte großes Interesse für das Thema.

Aleksej Tokarev, CEO von Security Robotics, hielt einen beeindruckenden Vortrag auf dem Security Experts Forum, in dem er die Zukunftsvision von autonomen Sicherheitsrobotern als intelligente Plattform für verschiedene Sicherheitsbereiche präsentierte. Besonders fesselnd war die Begleitung seines Vortrags durch den Laufroboter Spot, der mit seiner imposanten Präsenz das Thema greifbar machte.

Innovative Robotiklösungen für diverse Sicherheitsbereiche beeindrucken auf Messe

ARGUS von SMP Robotics ist eine fortschrittliche Robotiklösung, die speziell für den Einsatz in Sicherheitsbereichen entwickelt wurde. Mit seinen hochentwickelten Sensoren und Algorithmen kann ARGUS potenzielle Sicherheitsbedrohungen erkennen und melden. Durch seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit kann er in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden und bietet eine zuverlässige Überwachung und Schutz.

ACUDA: Die Plattformlösung für Echtzeitanalyse und Alarmweiterleitung

ACUDA ist eine zentrale Plattformlösung, die auf der Security Messe Essen vorgestellt wurde. Sie ermöglicht die Verbindung aller Systeme und Aktoren und bietet eine Echtzeitanalyse und -klassifizierung von Alarmen. Die Partnerschaft mit Geutebrück zeigt, wie Videodaten in das System integriert werden können, um eine effektive Alarmweiterleitung zu gewährleisten.

Effiziente und sichere Inspektionen und Wartung durch spezialisierte Payloads

Die spezialisierten, konfigurierbaren Payloads eröffnen neue Möglichkeiten für autonome Inspektionen und vorbeugende Wartung. Durch die Integration von Sensoren für thermische Analysen, Strahlungs- und Gasmessungen ermöglichen sie einen effektiven vorbeugenden Brandschutz und audiovisuelle Überwachungen. Diese fortschrittlichen Systeme verbessern die Effizienz und erhöhen die Betriebssicherheit in verschiedenen Branchen.

Mediales Interesse für Security Robotics auf der Messe

Der Messeauftritt von Security Robotics wurde von den Medien stark beachtet. Interviews und Berichte in Fachpublikationen unterstrichen die Bedeutung von KI und Robotik als Schlüsseltechnologien für die Zukunft. Darüber hinaus wurde durch den Tag der Aus- und Weiterbildung die Förderung des Nachwuchses in der Sicherheitsbranche betont.

Security Messe Essen 2024: Vernetzte Lösungen für die Zukunft der Sicherheitsbranche

Die Security Messe Essen 2024 hat eindrucksvoll demonstriert, dass vernetzte und hybride Sicherheitslösungen die zukünftige Entwicklung der Branche maßgeblich beeinflussen werden. Der verstärkte Einsatz von Robotik und künstlicher Intelligenz ist unverzichtbar, um den steigenden Sicherheitsbedarf und den Fachkräftemangel effizient zu bewältigen. Intelligente Sicherheitslösungen, die eine Verbindung zwischen Menschen, Technologie und automatisierten Systemen herstellen, bieten einen vielversprechenden Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen von morgen.

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern hat Security Robotics eine solide Basis geschaffen, um die Fortschritte in der Sicherheitsbranche maßgeblich voranzutreiben. Die gemeinsamen Anstrengungen zielen darauf ab, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und die Sicherheitsstandards nachhaltig zu verbessern.