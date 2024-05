SH Netz nimmt innovative SF6-freie Schaltanlage in Betrieb

Die neue Ortsnetzstation in Dagebüll, die von SH Netz in Betrieb genommen wurde, ist eine wegweisende Innovation im Bereich der Mittelspannungsschaltanlagen. Durch den Verzicht auf das klimaschädliche SF6-Gas und den Einsatz von Vakuumschaltern und „Clean Air“ als Isolationsmedium wird die Umweltbelastung erheblich reduziert. Diese nachhaltige Technologie ist ein bedeutender Meilenstein in Richtung Klimaschutz und ein positives Beispiel für zukünftige Projekte.



SF6-freie Technologie reduziert Umweltbelastung und Klimaeinflüsse erheblich

Die neue Technologie der Mittelspannungsschaltanlage in Dagebüll hat den entscheidenden Vorteil, dass das bisherige Treibhausgas SF6 nicht mehr verwendet wird. Stattdessen nutzt sie das umweltfreundliche Isolationsmedium „Clean Air“, das aus den natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft besteht. Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage hätte „Clean Air“ keinerlei schädlichen Einfluss auf das Klima und reduziert somit die Umweltbelastung erheblich.

Die Einführung der SF6-freien Mittelspannungsschaltanlage in Dagebüll ist von großer Bedeutung, da sie es ermöglicht, frühzeitig Erfahrungen im Betrieb und der Wartung dieser innovativen Technologie zu sammeln. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, da das umweltschädliche SF6-Gas nicht mehr benötigt wird. SH Netz zeigt mit dieser Innovation seine Vorreiterrolle und setzt ein positives Beispiel für andere Unternehmen.

Die Europäische Union hat mit der neuen F-Gas-Verordnung beschlossen, dass der Einsatz von SF6-haltigen Mittelspannungsschaltanlagen schrittweise reduziert werden muss. Ab dem 1. Januar 2026 sind solche Anlagen nur noch unter bestimmten Bedingungen und in Ausnahmefällen erlaubt. SH Netz geht bereits heute einen wichtigen Schritt in die Zukunft, indem es auf eine SF6-freie Mittelspannungstechnologie setzt. Das Unternehmen ist somit ein Vorreiter in der Branche und zeigt sein Engagement für den Klimaschutz.

Die Schleswig-Holstein Netz AG zeichnet sich durch ihr beeindruckendes Engagement für die Energiewende und den Klimaschutz aus. Als Betreiber von Strom- und Gasleitungen in über 900 Kommunen in Schleswig-Holstein hat das Unternehmen bereits eine große Anzahl von Windrädern und Solaranlagen erfolgreich ans Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt SH Netz innovative Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und trägt aktiv zum Ausbau der Elektromobilität bei.

SH Netz ist aktiv in Innovationsprojekten engagiert, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben. Ein Beispiel dafür ist die Integration von Biogas- und Wasserstoffeinspeiseanlagen in ihr Erdgasnetz. Durch diese Maßnahme wird die Nutzung erneuerbarer Energien gefördert und der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen reduziert. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an staatlich geförderten Forschungsprojekten, um neue Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln.

SH Netz hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das bedeutet, dass alle Standorte des Unternehmens, die Fahrzeugflotte sowie der Strom- und Gasnetzbetrieb bis dahin keine CO2-Emissionen mehr verursachen sollen. Mit diesem Vorhaben leistet SH Netz einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und setzt ein starkes Signal für die Energiewende.

Die Inbetriebnahme der SF6-freien Mittelspannungsschaltanlage in Dagebüll markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Energiewende. Durch den Einsatz von ‚Clean Air‘ als Isolationsmedium wird die Verwendung des umweltschädlichen SF6-Gases vermieden, was zu einer erheblichen Reduktion der Umweltbelastung und einem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz führt. SH Netz demonstriert erneut seine Vorreiterrolle in der Branche und stellt ein positives Beispiel für andere Unternehmen dar.