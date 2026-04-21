SH Holz & Modulbau produziert in Lingen vorgefertigte Raummodule aus Holz in zertifizierter ETA-Qualität. Dank CE-Kennzeichnung gewährleistet das Unternehmen präzise Maßhaltigkeit und punktgenaue Lieferung. Die Module eignen sich für Wohn-, Büro- und Bildungsbauten mit flexiblen Nutzungskonzepten. Durch effiziente Fertigungsprozesse und Variantenreichtum werden individuelle Architekten- und Bauherrenanforderungen umgesetzt. SH fördert Nachwuchskräfte mit Ausbildungsplätzen im technisch-gewerblichen Bereich. werden modulare Investitionsmodelle für Projektentwickler bereitgestellt und Kapazitäten für die Expansion nach Süddeutschland kontinuierlich ausgebaut.



SH HOLZ & MODULBAU fertigt Raummodule in zertifizierter ETA-Qualität

Die SH HOLZ & MODULBAU GmbH entwickelt, produziert und montiert anschlussfertige Raummodule aus Holz und weiteren erprobten Werkstoffen in exakt definierter Qualität. Als einer der ersten europäischen Anbieter unterzog sich das Unternehmen erfolgreich der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) durch die Holzforschung Austria. Seither belegt das CE-Signet die Einhaltung strenger Normen, während akribische Maßhaltigkeit und nachweisliche Nachhaltigkeit verbriefte Qualitätsstandards gewährleisten. Kunden profitieren von termintreuer Lieferung und hoher Planungs- und Fertigungssicherheit.

Schneller, kosteneffizienter Bau: SH-Module für vielfältige Gebäudetypen und Varianten

SH-Module werden bevorzugt beim schnellen, kosteneffizienten Bau von Wohngebäuden, Büro- und Betriebsstätten sowie Bildungs- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Durch die werkseitige Vorfertigung und präzise abgestimmte Modulkonfiguration lassen sich unterschiedlichste Grundrissvarianten realisieren. Diese Systembauweise verkürzt Bauzeiten, senkt Kosten und minimiert Planungsaufwand. Architekten profitieren vom fachlichen Dialog auf Augenhöhe und der hohen Umsetzungskompetenz selbst ausgefallener Entwurfsideen. Maßgenaue Verbindungslösungen gewährleisten Stabilität, Energieeffizienz und nachhaltige Nutzung. So entstehen individuell gestaltete, flexible Bauprojekte mit hohem Qualitätsanspruch.

Von handwerklicher Zimmerei zum marktFührer Holzmodulbau mit modernster Maschinentechnik

SH HOLZ & MODULBAU wurde 1998 als traditionelle Zimmerei in Lingen (Emsland) gegründet und entwickelte sich rasch zum Führer mittelständischen Anbieter im deutschen Holzmodulbau. In zwei Fertigungsstätten setzen Fachkräfte computergestützte Technologien ein, um auftragsbezogen gefertigte, montagefertige Raummodule gemäß Kundenanfragen zu produzieren und zum Einsatzort zu transportieren. Unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Höötmann beschäftigt das Unternehmen rund 50 qualifizierte Mitarbeiter und erzielt für 2025 ein Vorsteuerergebnis von etwa 30 Millionen Euro.

SH stärkt Nachwuchsförderung, baut Kapazitäten systematisch im Süden aus

SH HOLZ & MODULBAU fördert den Nachwuchs durch eine umfassende Ausbildung in gewerblich-technischen sowie kaufmännisch-verwaltenden Berufen. Dazu kooperiert das Unternehmen eng mit berufsbildenden Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, um praxisnahe Lehrinhalte zu gewährleisten. Als fairer Arbeitgeber im Emsland bietet SH jungen Talenten langfristige Entwicklungschancen und klare Karriereperspektiven. Zukünftig sollen Produktions- und Lieferkapazitäten systematisch ausgebaut und das Geschäft sukzessive in Süddeutschland expandiert werden, unterstützt durch strategische Partnerschaften in Zusammenarbeit mit lokalen Fachbetrieben.

SH HOLZ & MODULBAU sichert durch die Europäische Technische Bewertung (ETA) und CE-Zertifikat geprüfte Produkte. Präzisionsgefertigte Holz-Raummodule werden termingerecht und nachhaltig ausgeliefert, wodurch Zeit- und Kostenvorteile realisiert werden. Dank modularer Bauweise lassen sich individuelle Wohn-, Büro- und Bildungsgebäude schnell errichten. Die Fertigung kombiniert modernste CNC-Maschinen mit fachkundiger Handwerksexpertise. Parallel dazu fördert das Unternehmen Nachwuchstalente über vielseitige Ausbildungsprogramme. Zukünftige Kapazitätserweiterungen und Süddeutschland-Expansion stärken das stabile Wachstumspotenzial langfristig reproduzierbare Qualitätsstandards und innovative Prozesssicherheit.