BRESSNER Technology erweitert Portfolio mit Siemens Industrial Edge-Certified Panel PCs

Die Siemens Industrial Edge-Certified Panel PCs von BRESSNER Technology in Zusammenarbeit mit Novakon Co. Ltd. sind die weltweit ersten ihrer Art und bieten eine Erweiterung des Portfolios von BRESSNER im Bereich moderner Computer-Lösungen. Die Panel PCs, wie der NPP-156P01 und der NPP-215P01, zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus und sind speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert.



Leistungsstarke Panel PCs mit hochauflösendem Display und lüfterlosem Design

Die NPP-156P01 und NPP-215P01 Panel PCs zeichnen sich durch ihre Hauptmerkmale aus. Dazu gehören ein 15,6-Zoll bzw. 21,5-Zoll Full HD Display, ein Intel(R) Celeron(R) J6412 Prozessor, der eine schnelle und zuverlässige Leistung gewährleistet, sowie bis zu 32GB Arbeitsspeicher für eine effiziente Datenverarbeitung. Das lüfterlose und modulare Design ermöglicht eine zuverlässige und flexible Nutzung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Frontpanel besteht aus robustem IP66 Aluminium mit 7H gehärtetem Glas, um eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Wasser und Kratzer zu gewährleisten.

Die neuen Panel PCs von BRESSNER Technology und Novakon Co. Ltd. bieten fortschrittliche technische Spezifikationen und ermöglichen die Integration der Siemens Industrial Edge Runtime. Dadurch entsteht eine schlüsselfertige Edge Computing Plattform, die OT- und IT-Konnektivität, zentrale Geräteverwaltung und spezielle Applikationen nutzt. Diese Systeme vereinfachen und skalieren die industrielle Automatisierung und bieten eine hohe Konfigurierbarkeit.

BRESSNER Technology GmbH ist ein etablierter Anbieter von industriellen IT-Lösungen und bietet als Systemintegrator, Hersteller und Value-Added-Distributor ein umfangreiches Portfolio an maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Bereiche der Industrie. Mit Fokus auf Maschinenautomation, Logistik & Transport und Produktion bietet das Unternehmen einen umfassenden Service, der KI-Applikationen, Machine/Deep Learning, Netzwerke, Intelligent Retail, Kommunikation und Sicherheit abdeckt.

Die US-amerikanische Muttergesellschaft One Stop Systems hat ihren Firmensitz in den USA, während der Hauptsitz der BRESSNER Technology GmbH in Deutschland angesiedelt ist. Dies ermöglicht beiden Unternehmen eine geografische Diversifikation und eröffnet ihnen Zugang zu verschiedenen Märkten und Kunden. Durch die Kombination von amerikanischer und deutscher Expertise profitieren sie von unterschiedlichen Geschäftspraktiken und können ihre Kunden weltweit bedienen. Die Standorte in den USA und Deutschland bieten somit eine optimale Ausgangsbasis für internationale Zusammenarbeit und Expansion.

Novakon Co. Ltd., gegründet im Jahr 2010, ist ein spezialisierter Anbieter von Industrie Panel PCs, HMI und IIoT Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Software und stellt Hardware für die Fabrikautomation und IIoT-Anwendungen her. Mit maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen schafft Novakon zuverlässige und flexible Schnittstellen, um Anlagen und Geschäftsumgebungen mit dem industriellen IoT-Ecosystem zu verbinden.

Die Siemens Industrial Edge-zertifizierten Panel-PCs von BRESSNER Technology und Novakon Co. Ltd. sind speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt worden. Mit ihrer leistungsstarken und zuverlässigen Performance bieten sie eine ideale Lösung. Die Integration der Siemens Industrial Edge Runtime ermöglicht OT- und IT-Konnektivität sowie spezielle Applikationen, um die industrielle Automatisierung einfach, skalierbar und konfigurierbar zu gestalten. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Landingpage.