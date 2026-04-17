Siemens und Rittal bündeln Kräfte für standardisierte IEC-Stromverteilung jetzt

Siemens Smart Infrastructure und Rittal haben eine strategische Partnerschaft ins Leben gerufen, um eine standardisierte, hocheffiziente Stromverteilung im IEC-Markt zu realisieren. Durch modulare RiLineX- und Ri4Power-Komponenten sowie die neue Sidecar-Applikation im White Space wird eine skalierbare Infrastruktur geschaffen, die steigende Leistungsdichten bewältigt. Ziel ist es, die Time-to-Compute in KI-Rechenzentren zu reduzieren, Ausfallzeiten zu minimieren und Hyperscalern sowie der Digitalwirtschaft eine zuverlässige Energieversorgung bereitzustellen und damit ökologische Effizienz und Ressourcenschonung fördern.



Siemens und Rittal kooperieren für standardisierte Stromverteilung im IEC-Markt

Siemens Smart Infrastructure und die Friedhelm Loh Group bündeln ihre Kompetenzen, um einheitliche Stromverteilungssysteme für den internationalen IEC-Rechenzentrumsmarkt zu entwickeln. Mit ihrer strategischen Kooperation adressieren beide Unternehmen die steigenden Leistungsanforderungen von KI-Workloads und schaffen modulare, standardisierte Lösungen, die eine schnellere Projektumsetzung ermöglichen. Ziel ist es, die Time-to-Compute zu reduzieren, hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Die enge Abstimmung von Schutztechnik und Komponenten steigert Verfügbarkeit, Effizienz und Flexibilität.

Neue Sidecar-Applikation bündelt effiziente OCP-konforme Leistungselektronik im White Space

The next-gen sidecar application consolidates power electronics into a separate power rack installed directly in the white space. This modular OCP-compliant solution provides rapid deployment, simplifies configuration, standardizes per-rack power distribution, enhances uptime through redundant design, supports high flexibility and overall serviceability, decreases integration time, optimizes energy efficiency by maximizing computational throughput per watt, reduces cabling complexity, and ensures consistent performance under dynamic workload conditions in hyperscale data center environments.

Siemens und Rittal entwickeln standardisierte Niederspannungsverteilung für modulare Rechenzentren

Siemens und Rittal arbeiten eng zusammen, um eine einheitliche Niederspannungsverteilungslösung zu konzipieren, die speziell auf modulare und containerisierte Rechenzentren ausgelegt ist. Die entwickelte Plattform kombiniert erprobte Rittal-Hardware mit Siemens-Steuerungsfunktionen und Schutztechnik, wodurch sich der Installationsaufwand deutlich verringert. Gleichzeitig gewährleistet das System flexible Erweiterungsmöglichkeiten, um steigende Leistungsanforderungen zu bedienen. Zugleich erfüllt es sämtliche relevanten Normen und Sicherheitsstandards für Anlagenschutz und Arbeitssicherheit. Ihre modulare Bauweise ermöglicht schnelle Wartung und erhöhte Verfügbarkeit.

RiLineX und Ri4Power integrieren sich in Siemens‘ abgestimmtes Energie-Ökosystem

Durch die vereinte Nutzung der Stromverteilungs-Plattformen RiLineX und Ri4Power von Rittal in Kombination mit den elektrischen Produkten und Systemen von Siemens entsteht ein einheitliches, abgestimmtes Energie-Ökosystem. Diese integrierte Lösung ermöglicht flexible Konfigurationsmöglichkeiten, sorgt für kurzfristige Inbetriebnahme und garantiert höchste Verfügbarkeit. Auf diese Weise werden Hyperscaler und anspruchsvolle KI-Workloads optimal mit Energie versorgt und können durch konsistente Effizienz, Skalierbarkeit sowie Redundanz ihre Leistungsanforderungen verlässlich erfüllen. Zudem unterstützt das System modulare Erweiterungen.

Siemens und Rittal erschließen neue Märkte: Edge, Produktion, Energieverteilung

Die Partnerschaft zwischen Siemens und Rittal wird strategisch auf neue Branchen und Einsatzgebiete ausgeweitet. Geplant sind Projekte, um Produktionsstätten durch innovative Vernetzungs-Lösungen effizienter zu gestalten und die Edge-Infrastruktur optimal einzubinden. Urbanen Energiebedarf wollen die Partner ebenfalls über intelligente Verteilnetz-Systeme abdecken. Mit diesem Schritt bauen sie ihre Führungsposition im Bereich digitaler Innovationen aus und leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Industrie- und Kommunalanwendungen unter Berücksichtigung von Klimaschutzzielen, Ressourceneffizienz und zukunftsweisenden Ökosystemen.

Siemens und Rittal standardisieren skalierbare Strominfrastruktur für hochleistungsfähige KI-Rechenzentren

Durch die enge Zusammenarbeit von Siemens und Rittal entsteht eine standardisierte Energieinfrastruktur, die sich flexibel skalieren lässt und höchste Effizienzstandards erfüllt. Kernkomponenten wie die Sidecar-Applikation ermöglichen eine modulare Integration der Leistungselektronik direkt im White Space, während die Plattformen RiLineX und Ri4Power schnelle Implementierungen und hohe Verfügbarkeiten gewährleisten. Die Partnerschaft reduziert die Time-to-Compute beträchtlich, steigert die Betriebssicherheit und bildet zugleich eine nachhaltige Basis für künftige Digitalisierungslösungen über den IEC-Markt hinaus.