Söhner Kunststofftechnik setzt auf erneuerbare Energien mit neuer PV-Anlage

Söhner Kunststofftechnik hat durch den Ausbau seiner Photovoltaikanlagen einen großen Schritt in Richtung erneuerbare Energien gemacht. Mit der Installation einer neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Montagehalle kann das Unternehmen nun etwa 35 Prozent des Strombedarfs der Halle mithilfe von Solarstrom decken. Zusätzlich wurde ein eigener Solarpark fertiggestellt, der weitere umweltfreundliche Energie liefert. Söhner Kunststofftechnik setzt somit ein beeindruckendes Beispiel für Nachhaltigkeit und zeigt, wie Unternehmen aktiv zum Ausbau erneuerbarer Energien beitragen können.



Söhner Kunststofftechnik erreicht Meilenstein mit neuer Photovoltaikanlage

Söhner Kunststofftechnik hat mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme ihrer neuen Photovoltaikanlage einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Die Anlage besteht aus 1.850 Modulen und hat eine Spitzenleistung von über 600 kWp. Dadurch kann sie etwa 35 Prozent des Strombedarfs der Montagehalle abdecken, was dem Verbrauch von 200 Haushalten entspricht. In Kombination mit den bereits vorhandenen PV-Anlagen am Hauptsitz verfügt das Unternehmen nun über eine Gesamtleistung von 2,8 MWp.

Söhner Kunststofftechnik investiert in eigenen Solarpark mit 760 kWp

Im vergangenen Jahr hat Söhner Kunststofftechnik sein Engagement für erneuerbare Energien weiter ausgebaut und in einen eigenen Solarpark investiert. Der Solarpark erstreckt sich über eine Fläche von 7.000 Quadratmetern und beherbergt eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von etwa 3.500 Quadratmetern. Die Anlage ist in Ost/West-Ausrichtung aufgestellt und erzeugt dank einer Spitzenleistung von 760 kWp jährlich etwa 735.000 kWh Strom. Für die Errichtung des Solarparks wurde ein von Söhner selbstentwickeltes Befestigungs- und Ballastierungssystem verwendet.

Söhner Kunststofftechnik setzt mit PV-Anlage und Solarpark auf erneuerbare Energien

