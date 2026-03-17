Solago steigert Lieferperformance dank cloudbasiertem WMS und mobilem EvoScan

Die solago GmbH aus Düsseldorf nutzt den anhaltenden Boom im Solarmarkt, ausgelöst durch fallende Preise für Solarmodule, Gleichrichter und Stromspeicher sowie erleichterte Vorschriften. Die starke Nachfrage nach Balkonkraftwerken mit Batteriespeicher führte zu einem schnellen Unternehmenswachstum und logistischen Engpässen. Mit der Einführung von storelogix WMS inklusive EvoScan-Mobile-Interface und einer Cloud-basierten SaaS-Lösung optimierte solago seine Lagerprozesse, erhöhte Kapazitäten dynamisch und sicherte termingerechte Lieferungen. Automatisierte Abläufe ersetzten manuelle Arbeitsschritte, verbesserten Transparenz und Effizienz.



solago GmbH skaliert Logistikzentrum effizient und erfolgreich im Solarmarktwachstum

Aufgrund sinkender Preise für Solarmodule, Gleichrichter und Stromspeicher sowie gestiegener Energiepreise und vereinfachter Auflagen erlebt die solago GmbH aus Düsseldorf eine anhaltende Wachstumsphase im Solarsektor. Als bundesweiter Anbieter von Balkonkraftwerken mit integriertem Batteriespeicher und Solarkomponenten dehnte sich das Unternehmen zügig aus. Allerdings führten Auftragsspitzen zu manuellen Engpässen in den Arbeitsabläufen seines 25.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums und gefährdeten fristgerechte Lieferungen.

Rasantes Wachstum bei solago verursacht Engpässe trotz großer Lagerfläche

Trotz einer Lagerkapazität von 25.000 Quadratmetern stieß das Unternehmen bei stark steigendem Auftragsvolumen an seine Grenzen. Zwischen unterschiedlichen Systemen und manuellen Arbeitsschritten traten Medienbrüche auf, die die Kommissionierung verzögerten. Diese Verzögerungen wirkten sich direkt auf den Versandprozess aus, wodurch mehr Personalressourcen benötigt wurden, um die Sendungen zusammenzustellen und zu prüfen. Am Ende führten die erhöhten Aufwände zu einem Risiko verspäteter Lieferungen und unzufriedener Kunden und eskalierender Kostenbelastung im Betrieb dauerhaft.

Nach Fehlschlag Solago implementiert storelogix WMS binnen kurzer Zeit

Nach einem unbefriedigenden Start des ersten WMS-Projekts entschied sich solago für einen vollständigen Neustart mit dem standardisierten Warehouse-Management-System von storelogix. Die Umsetzung verlief außergewöhnlich zügig: Vom ersten Vertriebskontakt am zweiten Oktober bis zum Vertragsabschluss am siebten Oktober verstrichen lediglich fünf Tage. Bereits am zehnten November wurde das Logistikzentrum erfolgreich live geschaltet, inklusive nahtloser Integration in das bestehende ERP- und Versandmanagementsystem. Diese Einführung minimierte Unterbrechungen, erhöhte Effizienz und entlastete die Infrastruktur.

Cloudbasiertes WMS verzichtet auf Hardware und beschleunigt Einführung deutlich

storelogix wird vollständig als Cloud-basiertes Warehouse-Management-System betrieben, wodurch Unternehmen auf teure und umfangreiche Hardware verzichten können. Die Softwarelösung steht ohne lokale Infrastruktur schnell zur Verfügung und ermöglicht eine drastische Verkürzung der Implementierungsdauer, die ansonsten bei etwa sechs Wochen liegt. Mit der mobilen Benutzeroberfläche EvoScan greifen Mitarbeitende direkt am Lagerort auf alle relevanten Prozessschritte zu, wodurch zusätzliche Systemkomponenten entfallen und die Effizienz der Abläufe gesteigert wird und Arbeitskosten signifikant messbar senkt.

Standardisiertes WMS sichert reibungslose Warehousing-Logistik-Fulfillment Prozesse ohne individuelle Anpassung

Das Warehouse-Management-System integriert nahtlos alle wesentlichen Abläufe im Lager, in der transportbezogenen Logistik und im Auftrags- und Versandprozess. Es erfordert keine zusätzlichen kundenspezifischen Programmierungen, da alle Basiskomponenten standardisiert verfügbar sind. Zur Bewältigung vorübergehender Nachfragespitzen können neben dem regulären Monatsabonnement einzelne Tageslizenzen hinzugebucht werden. Dadurch werden flexibel zusätzliche Kapazitäten freigeschaltet, ohne langfristige vertragliche Bindungen einzugehen, und Kosten bleiben planbar und überschaubar. Das System liefert Echtzeitdaten, übersichtliche Statusanzeigen und umfassende automatische Bestandsaktualisierungen.

Storelogix optimiert solago Prozesse und steigert Effizienz in Wochen

Mit der Implementierung des standardisierten Warehouse-Management-Systems von storelogix etablierte solago innerhalb weniger Wochen eine stabile Infrastruktur zur Reduzierung manueller Prozessschritte und Steigerung der operativen Effizienz. Die neu gestalteten Workflows lassen sich flexibel skalieren und garantieren eine dynamische Anpassung an wechselnde Auftragsvolumina. Dadurch wird eine kontinuierlich hohe Lieferperformance sichergestellt, da Lager- und Versandprozesse automatisiert optimiert und Engpässe bei Auftragsschwankungen vorbeugend vermieden werden. Durch die modulare Lizenzstruktur, Echtzeitdatenintegration sowie Cloud-SaaS-Betrieb gewährleistet solago.

Cloudbasierte storelogix WMS-Implementierung optimiert solago Logistik, steigert Effizienz dauerhaft

Durch den Einsatz des cloudbasierten Warehouse-Management-Systems storelogix kombiniert mit dem mobilen Frontend EvoScan konnte solago GmbH in Düsseldorf seine logistischen Abläufe umfassend digitalisieren und standardisieren. Die automatisierte Steuerung zentraler Prozesse reduziert manuelle Fehler, steigert die Effizienz während saisonaler Auftragsspitzen und ermöglicht eine flexible Anpassung der Kapazitäten über modulare Lizenzmodelle. Kurze Implementierungszeiten und eine nahtlose Anbindung an ERP- und Versandlösungen sichern pünktliche Lieferungen und senken Betriebskosten und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit beständig.