Kompakter Thermodrucker für Einzelhandel, Gastronomie mit 150 mm/s Tempo

Der SUNMI NT320 ist ein kompakter Thermobondrucker, speziell entwickelt für den Einsatz in Einzelhandel, Gastronomie sowie Transport- und Logistikumgebungen. Er kombiniert eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 150 mm/s mit einer Auflösung von 203 dpi und gewährleistet präzise Bon- und Etikettendrucke auch bei hohem Transaktionsvolumen. Das Gerät unterstützt verschiedene Medienformate, bietet flexible Konnektivitätsoptionen wie USB-C, WLAN und LAN und garantiert dank robuster Bauweise Zuverlässigkeit. Eine intuitive Bedienung ermöglicht schnelle effiziente Wartung.



Schlankes Gehäuse trifft robuste Bauweise für optimierte enge Arbeitsbereiche

Mit seinem schlanken Gehäuse und der stabilen Konstruktion eignet sich der SUNMI NT320 besonders für Bereiche, in denen Platz knapp ist. Er ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Einzelhandel, in Gastgewerbe, in Transport- und Logistikbereichen entwickelt worden. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich das Gerät problemlos in moderne Kassen- und Serviceumgebungen integrieren und erfüllt dort reibungslos seine Aufgaben. Die Installation in bestehende POS-Systeme erfolgt unkompliziert, effizient, zuverlässig, dauerhaft und störungsfrei.

NT320 Thermodrucker: bis 150 mm/s schnelle präzise Druckleistung garantiert

Der NT320 nutzt ein erprobtes Thermodruckverfahren und erreicht Geschwindigkeiten bis zu 150 Millimetern pro Sekunde. Dank der Auflösung von 203 dpi erzeugt er gestochen scharfe, gut lesbare Bons und Etiketten. Geeignet für klassische Kassenbons, anspruchsvolle Produktetiketten oder linerless Medien. Die Druckköpfe gewährleisten langanhaltende Präzision, selbst bei hohem Durchsatz und kontinuierlichem Betrieb. So profitieren Einzelhandel, Gastronomie und Logistik von schneller, zuverlässiger Dokumentation und optimiertem Workflow. Mit minimalem Wartungsaufwand und reduziertem Ausfallrisiko.

Verschiedene NT320 Modelle mit flexiblem 2D-Scanner, WLAN und Etikettendruckfunktionen

Der SUNMI NT320 wird in unterschiedlichen Ausführungen bereitgestellt, darunter Modelle mit integriertem 2D-Scanner, optionalem WLAN-Modul oder erweiterten Etikettendruckfunktionen. Er ist kompatibel zu Windows, Android, iOS, Linux sowie SUNMI MDM und lässt sich dadurch reibungslos in bestehende IT-Umgebungen einbinden. Diese hohe Flexibilität reduziert Integrationsaufwand, beschleunigt Implementierungsprozesse und gewährleistet langfristige Kompatibilität und Investitionsschutz für Unternehmen in Einzelhandel, Gastro­nomie und Logistik. Optimierte Wartungsroutinen und regelmäßige Firmware-Updates sichern dabei nachhaltigen Betriebseinsatz. Bietet dauerhaft Verfügbarkeit.

Umfassende Konnektivität über USB-C, LAN, WLAN und Bluetooth verfügbar

Der NT320 bietet umfassende Konnektivität mit wählbaren Schnittstellen wie USB-C, Ethernet, WLAN und Bluetooth. Dank moderner USB-C-Stromversorgung entfällt ein separates Netzteil, wodurch Arbeitsflächen am POS effizient genutzt werden können. Die flexible Anschlussvielfalt vereinfacht Installation und Einrichtung erheblich und sorgt für schnelle Integration in bestehende Systemumgebungen. Gleichzeitig gewährleistet sie variable Einsatzszenarien und hohe Kompatibilität, sodass der Drucker selbst steigenden Anforderungen gerecht wird und maximale betriebliche Effizienz.

Robustes Gehäuse des SUNMI NT320 gewährleistet Zuverlässigkeit im Betrieb

Der SUNMI NT320 überzeugt nicht nur durch technische Spezifikationen, sondern auch durch seine hohe Robustheit im Einsatz. Das widerstandsfähige Gehäuse übersteht rauen Alltagsbetrieb zuverlässig. Dank des geräuscharmen Druckmechanismus bleibt die Arbeitsumgebung angenehm und konzentriert. Die Papierrollen lassen sich schnell und unkompliziert nachfüllen, wodurch Unterbrechungen minimiert werden. Gleichzeitig sorgt die intuitive Benutzerführung für eine einfache Handhabung und trägt so nachhaltig zur Effizienzsteigerung im täglichen Betrieb bei, und Wartungsaufwand reduziert, spürbar konsequent.

Der SUNMI NT320 kombiniert eine beeindruckende Druckleistung von bis zu 150?mm/s mit einer Auflösung von 203?dpi und gewährleistet gestochen scharfe Belege sowie Etiketten. Sein platzsparendes, robustes Metallgehäuse überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Dank modularer Varianten mit Scanner oder WLAN, breiter Schnittstellenauswahl und Kompatibilität zu Windows, Android, iOS, Linux und SUNMI MDM ist der NT320 perfekt für Unternehmen, die langfristige Effizienz und nahtlose Integration benötigen und Ausfallsicherheit und Langlebigkeit.