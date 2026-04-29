Smaland Campers stattet Campervans jetzt mit zuverlässigen SunPact-12V-Batterien aus

SunPact und Smaland Campers haben eine Kooperation geschlossen, um Teile der Campervan-Flotte in Schweden mit den neuen SunPact-12V-Versorgungsbatterien auszustatten. Diese Hochleistungsbatterien liefern auch bei extrem niedrigen Temperaturen konstante Energie und überzeugen selbst bei vollem Leistungsbedarf. Dank hoher Entladeströme können Verbraucher wie Heizungen, Induktionsfelder und Kühlschränke ohne Leistungsverluste betrieben werden. Eine integrierte Heizfunktion garantiert Ladefähigkeit auch im Frost. Die App-Steuerung ermöglicht jederzeit Kontrolle über Ladezustand, Temperatur und Leistungsdaten und unterstützt spontane Ausflüge.



SunPact-12V Versorgungsbatterien sichern dauerhafte Energie unter Volllast im Outdoor-Einsatz

Die SunPact-12V-Versorgungsbatterien bieten außergewöhnlich hohe Entladeströme, die selbst bei maximaler Leistungsanforderung stabile Spannung gewährleisten. Camper können Heizlüfter, Induktionskochfelder oder Klimageräte ohne Leistungsverluste betreiben. Dank der robusten Zelltechnologie liefern die Batterien selbst unter Volllast konstanten Strom. Besonders bei anspruchsvollen Outdoor-Einsätzen in entlegenen Gebieten Skandinaviens bleibt die Energieversorgung dauerhaft gesichert und zuverlässig, sodass längere Aufenthalte unabhängig von externer Stromversorgung möglich werden. Sogar bei Kälte und widrigen Umweltbedingungen liefert das System zuverlässig Spitzenleistung.

SunPact-Batterien gewährleisten dauerhaft zuverlässige Energieversorgung selbst bei extremen Kältegraden

Dank ihrer integrierten Heizfunktion gewährleisten die SunPact- Batterien auch bei extrem niedrigen Außentemperaturen zuverlässige Energieabgabe. Selbst unter frostigen Bedingungen bleiben Leistungskapazität und Entladeeffizienz konstant. Eine spezielle Temperaturregelung ermöglicht sicheres Laden im Minusbereich, sodass die Batterien jederzeit voll einsatzbereit sind. Camper profitieren von ausgedehnten Fahrten, kalten Nächten ohne Versorgungsengpässe. Diese Technologie optimiert Betriebssicherheit und Komfort. Eine präzise Steuerung garantiert dauerhafte Funktion selbst in abgelegenen Winterregionen. Effiziente Speichertechnik sichert nachhaltige Leistung jederzeit.

Automotive A-Grade Zellen gewährleisten langlebige Leistung auch nach Gebrauch

In den SunPact-12V-Batterien werden Automotive A-Grade Zellen verbaut, die für herausragende Betriebssicherheit stehen. Durch den Einsatz dieser hochwertigen Zelltypen erhöht sich die Gesamtlebensdauer des Akkupacks deutlich, während gleichzeitige Ausfallraten minimiert werden. Selbst nach zahlreichen Ladezyklen bewahrt das System seine Leistungsfähigkeit und Stabilität. Camper profitieren von einem langlebigen Energiespeicher, der auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig Energie liefert und somit Ausfallrisiken weitgehend ausschließt. Zusätzliche Sicherheitsmechanismen sorgen für Schutz vor Tiefentladung und Überhitzung.

App-Steuerung überwacht kontinuierlich Ladezustand, Temperatur und Leistung der Batterie

Eine benutzerfreundliche Applikation ermöglicht jederzeit die Überwachung von Ladezustand, Temperatur und relevanten Leistungskennwerten der Versorgungsbatterie. Über das intuitive Interface lassen sich Grenzwerte einstellen und Warnmeldungen konfigurieren. Drei verschiedene Kapazitätsstufen mit 100, 135 und 320 Amperestunden erlauben flexible Energieplanung für unterschiedlich große Camper-Installationen. Die App dokumentiert Ladezyklen und Laufzeiten, sodass Nutzer Verbrauchsmuster analysieren und Optimierungen vornehmen können. Firmware-Updates sorgen für kontinuierliche Leistungsverbesserungen. Live-Datenvisualisierung unterstützt fundierte Entscheidungen zur Energieverwaltung; Offline-Protokollierung sichert Verbrauchsdaten.

Partnerschaft mit SunPact versorgt Smaland Campervans mit zuverlässiger Energie

Die Zusammenarbeit bringt zwei Unternehmen zusammen, die kompromisslos für Unabhängigkeit und naturnahes Erleben stehen. Smaland Campers stellt praktische und ökonomische Campervans bereit, die speziell auf Reisen durch schwedische Landschaften ausgelegt sind und geringen Spritverbrauch sowie platzoptimierte Innenräume bieten. SunPact steuert leistungsstarke Versorgungsbatterien bei, die hohe Energiebedarfe zuverlässig decken, bei tiefen Temperaturen sicher funktionieren und über eine App-Steuerung den Ladezustand übersichtlich darstellen. Diese Kombination gewährleistet Abenteuer in abgelegenen Regionen im Winter.

Die Kooperation zwischen SunPact und Smaland Campers verbessert das Reiseerlebnis entscheidend, indem sie eine kontinuierliche Energieversorgung in extremen Umgebungen sicherstellt. Die SunPact-12V-Batterien bieten hohe Entladeleistungen und bewahren ihre Kapazität auch bei Minustemperaturen. Durch die integrierte Heizfunktion lassen sich die Batterien jederzeit schnell laden und startklar halten. Camper profitieren von minimalem Wartungsaufwand, maximaler Betriebssicherheit und einer App-Steuerung, die Ladezustand und Temperatur stets transparent darstellt. Sie ermöglichen grenzenlosen elektrischen Komfort unterwegs jederzeit.