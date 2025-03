Testen Sie die Automatisierung im kleinen Rahmen – Swarm Automation Go macht es möglich!

Swarm Automation Go von Toyota Material Handling ist eine Lösung, mit der Unternehmen logistische Prozesse automatisieren können, um Herausforderungen wie Fachkräftemangel, steigende Kundenerwartungen und Bestandsverluste zu bewältigen. Mit dieser Mietlösung für den Palettentransport und -stapelns können Unternehmen die Vorteile der Automatisierung testen, ohne große Investitionen tätigen zu müssen. Es besteht keine Verpflichtung zu Vorabinvestitionen oder langfristigen Verträgen.



Skalierbare Automatisierungslösung: Swarm Automation Go revolutioniert Unternehmen

Swarm Automation Go ist eine skalierbare Automatisierungslösung, die Unternehmen jeder Größe ermöglicht, mit geringen Kosten und ohne langfristige Verpflichtungen in die Automatisierung einzusteigen. Es ist ideal für Mehr-Schicht-Betriebe mit repetitiven Aufgaben und passt sich an wechselnde Bedürfnisse an. Mit flexiblen Mietlaufzeiten ab sechs Monaten können Unternehmen schrittweise die Effizienz und Produktivität steigern, indem sie neue Materialflüsse testen. Swarm Automation Go macht Automatisierung einfach zugänglich, unabhängig davon, ob es sich um Einsteiger oder den Ausbau bestehender Prozesse handelt.

Effizienter Palettentransport: Automatisierung mit dem Toyota BT Staxio SAE160 Autopilot

Der automatisierte Elektro-Hochhubwagen Toyota BT Staxio SAE160 Autopilot bildet die Grundlage des Mietangebots. Dieses fahrerlose Transportsystem (FTS) wird von der intelligenten Automatisierungssoftware T-ONE gesteuert, um einen reibungslosen Palettentransport zu gewährleisten. Dank fortschrittlicher Sensortechnologie bietet es eine 360° Sicherheit, erkennt Hindernisse und ermöglicht Notfallstopps. Durch präzise Bewegungen werden Schäden, Bestandsverluste und Betriebskosten reduziert, während Fahrer für wertschöpfendere Tätigkeiten eingesetzt werden können. Das bewährte Service-Netzwerk von Toyota unterstützt Swarm Automation Go und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb sowie eine vollständige Installation vor Ort und Integration für zukünftige Automatisierungsvorhaben.

Swarm Automation Go: Effiziente Automatisierung für logistische Prozesse

Swarm Automation Go von Toyota Material Handling bietet Unternehmen eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Möglichkeit, logistische Prozesse zu automatisieren und die Vorteile der Automatisierung vor größeren Investitionen zu testen. Mit flexiblen Mietlaufzeiten und bewährter Technologie können Unternehmen schrittweise ihre Effizienz und Produktivität steigern, während sie gleichzeitig Schäden, Bestandsverluste und Betriebskosten reduzieren. Dank des Service-Netzwerks von Toyota erhalten Unternehmen Unterstützung für einen reibungslosen Betrieb und eine nahtlose Integration in bestehende Abläufe. Swarm Automation Go erleichtert den Zugang zur Automatisierung und ermöglicht es Unternehmen, die spezifischen Herausforderungen der Logistikbranche erfolgreich zu meistern.