Ab Januar 2026: UN-Regelung 169 verpflichtet EDR-Aufzeichnung in Nutzfahrzeugen

Ab Januar 2026 verpflichtet die UN-Regelung 169 europäische Nutzfahrzeuge zur Aufzeichnung von sicherheitsrelevanten Ereignisdaten mittels Event Data Recorder, während ab 2029 alle Neuzulassungen betroffen sind. Swobodas Lösung garantiert eine normkonforme, präzise Unfalldatenanalyse ohne personenbezogene Informationen und lässt sich einfach in heterogene E/E-Architekturen integrieren. Ein manipulationsgeschütztes Gehäuse nach ISO 21434 schützt sensible Daten. Im Liniendienst deutscher Busse, Lkw und Spezialfahrzeuge steigert das System die Verkehrssicherheit und optimiert effiziente Wartungs- sowie Einsatzstrategien kosteneffizient.



UN-Regelung 169 etabliert ab Januar 2026 europaweit verpflichtende EDR-Ausstattung

Seit Juni 2024 ist die UN-Regelung 169 verbindlich und harmonisiert europaweit die Erfassung sicherheitsrelevanter Nutzfahrzeugdaten. Ab dem 7. Januar 2026 müssen Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 neuer Typen mit einem Event Data Recorder ausgestattet sein. Ab dem 7. Januar 2029 gilt die verpflichtende EDR-Ausrüstung für alle Neufahrzeuge. Ziel der Norm ist eine präzise Rekonstruktion von Unfällen und eine Steigerung der Verkehrssicherheit, wobei personenbezogene Informationen nicht erfasst werden.

Swoboda EDR liefert präzise 3D-Crashdaten und batteriegepufferte konsistente Zeitstempel

Der Swoboda EDR kombiniert hochpräzise 3D-Beschleunigungs- und Gyrosensorik mit einem robusten Hochlast-Modul und erlaubt dadurch feinste Zeitauflösungen bei Crash- und Notbremsereignissen. Dank der batteriegepufferten Echtzeituhr erhält jede Messung konsistente Zeitstempel unabhängig von Spannungsunterbrechungen. Die flexible Schnittstellenarchitektur unterstützt moderne Bordnetze und erleichtert die Integration in bestehende E/E-Strukturen. Hersteller profitieren von lückenlosen, detailreichen Unfalldaten, die komplexe Crash-Szenarien exakt dokumentieren und homologierungsrelevante Prozesse deutlich beschleunigen. Diese Datenerfassung erhöht Sicherheit und Prozessautomatisierung im Fahrzeuglebenszyklus.

Robuste Swoboda EDR-System-Integration: Einfache duale CAN, J1939 und SAE-Protokolle

Dank zweier CAN-Schnittstellen gemäß J1939 und der Unterstützung wichtiger SAE-Protokolle lässt sich der Swoboda Event Data Recorder problemlos in existierende Fahrzeugnetzwerke einbinden. Er arbeitet sowohl in zwölf- als auch in vierundzwanzig Volt Bordnetzen und widersteht Temperaturen von minus vierzig bis plus fünfundachtzig Grad Celsius. Das stoßfeste IP54-Gehäuse schützt zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser, was im anspruchsvollen Flottenbetrieb Dauerbelastungen und widrigen Einsatzbedingungen standhält. gewährleistet dauerhafte Verfügbarkeit präzise Datenerfassung bei extremen Bedingungen.

ISO 21434-konformer Swoboda EDR schützt Fahrzeugdaten sicher vor Manipulation

Um die wachsenden Anforderungen an sichere Fahrzeugdaten und Netzwerkschutz zu erfüllen, setzt der Swoboda EDR auf ISO 21434-konforme Prozesse. Mehrstufig abgesicherte Firmware-Updates, ein dediziertes Hardware-Key-Management-System sowie ein mechanisch manipulationsgeschütztes Gehäusesiegel bilden eine geschlossene Sicherheitsinfrastruktur. Diese Maßnahmen gewährleisten Integrität und Authentizität aller gespeicherten Daten und vermeiden unautorisierte Zugriffe. Dank dieser umfassenden Sicherheitsarchitektur erleichtert das System die Homologation und stärkt das Vertrauen von Fahrzeugherstellern und Fuhrparkbetreibern gleichermaßen und bietet langfristige Absicherung verlässlich.

Verpflichtende EDR sorgt für verlässliche Unfallrekonstruktionen und kontinuierliche Optimierungen

Die verpflichtende EDR-Ausrüstung gewährleistet konsistente Unfalldaten, die weitreichend über die reine Pflichterfüllung hinausgehen. Detaillierte Ereignisdokumentationen ermöglichen präzisere Diagnosen und unterstützen die Identifikation von Ursachen. Langfristige Optimierungen von Wartungszyklen und Fahrverhalten lassen sich zielgerichtet ableiten. Sowohl OEMs als auch kleine Hersteller profitieren von standardisierten Prozessen, die Effizienz und Kostenkontrolle steigern. Berthold Breitkopf, Division Manager bei Swoboda, unterstreicht: „Wir liefern kein isoliertes Gerät, sondern ein vollständiges System, das eine zukunftssichere Homologation ermöglicht.“

4 MB Speicher, IP54 Schutz und präzise batteriegepufferte EDR-Sensorik

Der Event Data Recorder nutzt einen 4 MB großen Flash-Speicher zur zuverlässigen Sicherung vollständiger Ereignisdaten und verfügt über eine batteriegepufferte Echtzeituhr für präzise Zeitstempel. Hochauflösende 3D-Beschleunigungs- und Gyrosensoren in einem robusten IP54-Gehäuse gewährleisten zuverlässige Datenerfassung selbst bei extremen Temperaturen und widrigen Umgebungsbedingungen. Firmware-Updates werden durch doppelte Sicherheitsmechanismen abgesichert, während ein Hardware Key Management unbefugten Zugriff verhindert. Zwei CAN-Schnittstellen im J1939-Standard garantieren eine nahtlose Integration und bieten Kompatibilität in heterogenen Netzen.

Der Swoboda Event Data Recorder kombiniert moderne 3D-Sensorik mit umfassendem Manipulationsschutz und gewährleistet durch die UN-Regelung 169 sowie ISO 21434 einen durchgängig normkonformen und sicheren Betrieb. Das robuste IP54-Gehäuse, duale CAN-Schnittstellen und batteriegepufferte Echtzeituhr ermöglichen eine zuverlässige Datenerfassung unter extremen Bedingungen. Hersteller profitieren von vereinfachter Homologation, standardisierten Prozessen und optimierter Wartungsplanung. Flottenbetreiber erhalten präzise Crash- und Notbremsdaten für fundierte Diagnosen, effiziente Flottenstrategien und erhöhte Verkehrssicherheit, vollständig auch in Echtzeit validierbar.