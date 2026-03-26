Symeo zeigt radarbasierte Sensorsysteme und digitalen Zwilling für Gleisinfrastruktur

Symeo stellt auf der Fachkonferenz The Rise of IoT, AI & Data in Rail im Maritim Hotel Köln erstmals als Bronze-Sponsor und Aussteller seine radarbasierte Sensorlösung vor. Die Technologie ermöglicht ein wartungs- und ausfallsicheres Monitoring von gleisnaher Infrastruktur selbst unter extremen Umweltbedingungen. Ein digitaler Zwilling visualisiert in Echtzeit sämtliche Bewegungen und Veränderungen, während Experten praxisorientiert intensiv über umfangreiche Big-Data-Analysen, KI-gestützte Mustererkennung, vorausschauende Instandhaltung, Kostenoptimierung und Gefahrenabwehr im modernen Bahnverkehr diskutieren.



Radarsensorik ermöglicht wartungsfreies Gleisanlagen-Monitoring unter extremen Logistik- und Umweltbedingungen

Symeos radarbasierte Sensoren ermöglichen ein dauerhaft wartungsfreies Monitoring entlang von Gleisanlagen und liefern präzise Echtzeitdaten über Objekte, Bewegungen und Distanzen. In herausfordernden Umgebungen wie Containerhäfen, Schüttgutlogistik und Stahlwerken hat sich die Technologie als äußerst robust und ausfallsicher bewährt. Veränderungen an der Infrastruktur werden selbst unter widrigsten Umweltbedingungen dokumentiert und übersichtlich visualisiert. Automatische Benachrichtigungen bei kritischen Abweichungen unterstützen Betreiber in der schnellen Reaktion und minimieren Ausfallrisiken signifikant. Zuverlässig, skalierbar und wartungsarm.

Neue SAR-Technologie erfasst effizient hochauflösend Daten entlang kompletter Bahnstrecken

Neue SAR-Entwicklungen ermöglichen hochauflösende Datenerfassung entlang ganzer Bahnstrecken. Diese Technologie liefert detaillierte Informationen zur Gleisinfrastruktur über große Entfernungen in Echtzeit. KI-basierte Big-Data-Analysen und automatisierte Mustererkennung werten die aufgezeichneten Daten aus und erkennen Abweichungen selbstständig. Änderungen im Zustand der Infrastruktur werden umgehend in einen digitalen Zwilling übertragen, wobei permanente Datenabgleiche Umwelt-, Verschleiß- oder Sabotageschäden frühzeitig sichtbar machen. Dies bildet die Grundlage für präventive Instandhaltungsmaßnahmen, die Ausfallrisiken minimieren und die Betriebssicherheit erhöhen.

Symeo auf Bahn-Kongress: Live-Dialog zu Sensorkooperationen und Digitalisierung einlädt

Symeo nutzt die Veranstaltung, um gezielt mit Fachleuten und Unternehmen aus dem Bahn- und Logistiksektor in Kontakt zu treten. Dabei werden Besucher eingeladen, die radarbasierte Sensortechnologie auf Demonstrationsflächen und in interaktiven Präsentationen kennenzulernen. Der direkte Austausch im Live-Dialog ermöglicht detaillierte Einblicke in Anwendungsmöglichkeiten und Systemarchitekturen. Gleichzeitig werden potenzielle Kooperationspartner für IoT-, KI- und datengetriebene Projekte angesprochen und Optionen für gemeinsame Infrastrukturlösungen ausgelotet. Interessierte sind eingeladen, Projektideen vor Ort zu diskutieren.

Auf der Konferenz entstand Symeos erster öffentlicher Auftritt zur Präsentation radarbasierter Sensorlösungen im Bahnbereich, die wartungsfreie Hardware mit hochpräzisem Synthetic Aperture Radar-Scanning kombiniert. KI-basierte Datenanalysen erstellen einen digitalen Zwilling der Gleisinfrastruktur, erkennen frühzeitig Abweichungen und Umwelteinflüsse und ermöglichen Betreibern effiziente Überwachungs- und Instandhaltungsprozesse. So lassen sich Ausfallrisiken reduzieren, Gefahrenabwehr optimieren und langfristige Kosten durch prognosebasierte Wartung deutlich senken. Zusätzlich unterstützt die Technologie Echtzeit-Überwachung entlang ganzer Streckenabschnitte unter härtesten Umweltbedingungen zuverlässig.