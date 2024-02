Wegweisende Sensorlösungen für die Logistik: Symeo revolutioniert die Branche

Symeo stellt auf der LogiMAT 2024 wegweisende Sensorlösungen vor, die auf der einzigartigen LPR-Technologie basieren. Diese wartungs- und verschleißfreien Sensoren zeichnen sich durch ihre herausragende Leistungsfähigkeit aus und überzeugen selbst unter extremen Bedingungen wie Vibrationen, Verschmutzung, Staubentwicklung, Sonneneinstrahlung, Nebel oder Niederschlag. Mit diesen Sensoren revolutioniert Symeo die Logistikbranche und ermöglicht zuverlässige Positionsbestimmung und Steuerung von Prozessen in automatisierten Logistik- und Materialflusslösungen.



LPR-1DHP-350: Der innovative Radarsensor für LogiMAT 2024

Der Radarsensor LPR-1DHP-350 steht im Mittelpunkt des Messeauftritts und hat sich für den renommierten Wettbewerb „BESTES PRODUKT LogiMAT 2024“ qualifiziert. Mit seinen kompakten Abmessungen von nur 90 x 90 x 35 mm bietet der Sensor eine Lösung für Orte, an denen bisher kein Platz für ein Radarsystem war. Im Gegensatz zu Laser- oder Ultraschallsensoren ist dieser Sensor unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und somit eine ideale Alternative.

Revolutionäre Radarsensorlösung für schienengebundene Transportsysteme und Logistikprozesse

Der LPR-1DHP-350 ist ein hochpräziser Radarsensor, der speziell für schienengebundene Transportsysteme entwickelt wurde. Er ermöglicht eine zuverlässige Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von bis zu ±9 mm auf Entfernungen von bis zu 100 Metern. Dank seiner robusten Bauweise und seiner Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen eignet er sich perfekt für den Einsatz in automatisierten Logistik- und Materialflusslösungen.

Symeo und ABF GmbH: Partnerschaft für innovative Lösungen

Symeo und ABF GmbH arbeiten eng zusammen und präsentieren auf der LogiMAT 2024 den Stand 8G65. Diese langjährige Partnerschaft begann mit einem erfolgreichen Großprojekt in Brasilien im Jahr 2010. ABF setzt dabei auf Symeo-Sensorsysteme, wie zum Beispiel das Stapler- und Kranleitsystem OneBase(R)MFT. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Kunden innovative Lösungen, die die Effizienz und Produktivität ihrer logistischen Abläufe deutlich verbessern.

Revolutionäre Sensorlösungen von Symeo auf der LogiMAT 2024

Symeo präsentiert auf der LogiMAT 2024 seine wegweisenden Sensorlösungen, die auf der patentierten LPR-Technologie basieren. Der Radarsensor LPR-1DHP-350 zeichnet sich durch seine herausragende Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aus, selbst unter extremen Bedingungen. Er ermöglicht die zuverlässige Positionsbestimmung mit Radar in automatisierten Logistik- und Materialflusslösungen. Durch die kompakte Bauweise findet der Sensor auch in Orten Platz, wo bisher kein Radarsystem installiert werden konnte. Dieser Sensor ist eine ideale Alternative zu Laser- oder Ultraschallsensoren.

Die langjährige Zusammenarbeit mit ABF und die bewährte Verwendung der Symeo-Sensorsysteme sind ein deutlicher Beleg für das Vertrauen, das die Logistikbranche in die innovativen Lösungen von Symeo hat. Die Branche kann sich auf eine wegweisende Technologie freuen, die dazu beiträgt, Prozesse in der Logistik effizienter und produktiver zu gestalten. Symeo hat sich als zuverlässiger Partner etabliert und setzt neue Standards in der Branche.