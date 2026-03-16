Präzise Dreifach-Sensorsystem überwacht Dachlast und signalisiert kritische Schneemengen sofort

Flachdachkonstruktionen in Parkhäusern und Garagen sind im Winter hohen Schneelasten ausgesetzt. Das SAS-307 Schnee- und Stauwasser-Alarmsystem der tbm hightech control GmbH bietet eine professionelle Überwachung, indem es permanent die Dachlast an drei sensorgestützten Messpunkten misst. Bei Überschreiten individueller Schwellenwerte erfolgen Vor- und Evakuierungsalarme automatisch. So lassen sich rechtzeitig Schneeräumung und Evakuierung durchführen. Zusätzlich kann eine SMS-Benachrichtigung via GSM-Modem integriert werden, um Warnungen direkt aufs Mobilgerät zu senden.



SAS-307 Frühwarnsystem minimiert Dachüberlastung durch Schneemassen und Stauwasser dauerhaft

Nach dem Winterende steht die Planung für künftige Frostereignisse an. Besonders Betreiber von Parkdecks, Carports und Garagen mit Flachdächern sollten früh agieren. Die tbm hightech control GmbH empfiehlt mit dem Schnee- und Stauwasser-Alarmsystem SAS-307 eine kontinuierliche Kontrolle der Dachbelastung durch Schnee und Stehwasser. Sensoren liefern relevante Lastwerte in Echtzeit und geben Alarm bei Grenzwertüberschreitungen. Dieses Konzept hilft, rechtzeitig und effizient Einsätze einzuleiten und strukturelle Schäden sowie hohe Reparaturkosten zu vermeiden.

Ganzjährige Dachlastmessung ermöglicht frühzeitige Reaktion und verhindert teure Schäden

Das SAS-307 bietet ganzjährige Lastüberwachung für Flachdächer in Parkhäusern, Garagen und ähnlichen Bauwerken. Drei Sensoren garantieren ortsgenaue Messungen von Schnee- und Wasserlasten. Die Datenübertragung erfolgt kontinuierlich in Echtzeit. Werden voreingestellte Alarmstufen erreicht, sendet das System sofort optische und akustische Signale an Verantwortliche oder zentrale Leitstellen. Dadurch können Räum- oder Sicherungsmaßnahmen umgehend eingeleitet werden. So schützt das Frühwarnsystem Fahrzeuge wirksam vor Dachüberlastung und Einsturzgefahr.

Betreiber erhalten umfassendes Lagebild zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Dachrisiken

An drei definierten Stellen montierte Sensorstationen bilden das Herzstück des Triple-Systems zur Überwachung von Flachdächern. Jede Einheit erfasst fortlaufend die Schneebelastung und potenzielle Wasseransammlungen, um aussagekräftige Echtzeitdaten zu liefern. Durch die Analyse der unterschiedlichen Belastungsmuster erhalten Betreiber frühzeitige Hinweise auf kritische Lastzustände. Dies erlaubt eine gezielte Planung von Schneeräumung und Entwässerungsmaßnahmen und minimiert das Risiko von Dachschäden oder Einsturz durch unkontrollierte Überlastung. So werden rechtzeitig umfassende technische Schutzvorkehrungen effizient eingeleitet.

Voralarm und Evakuierungsalarm schützen Dächer kontinuierlich vor Überlastungsrisiken effektiv

Das Frühwarnsystem nutzt zwei frei konfigurierbare Alarmstufen, um Dachüberlastungen durch Schnee und Stauwasser zuverlässig zu erkennen. Eine erste Warnstufe signalisiert bei überschrittener Vorlast einen Voralarm und ermöglicht rechtzeitige Einsatzvorbereitungen. Bei Erreichen der zweiten Alarmstufe erfolgt ein Evakuierungsalarm, der unverzügliches Handeln, Evakuierung und Sperrung gefährdeter Bereiche empfiehlt. Mithilfe dieser differenzierten Alarmstruktur können Betreiber präzise Massnahmen zur Schneeräumung und Sicherung des Gebäudes planen und fristgerecht umsetzen Risiko. Minimierung. optimierte. Ressourcennutzung. und. Kontrolle.

Messstationen funktionieren bei Temperaturen von minus dreißig bis fünfzig

Das Schnee- und Stauwasser-Alarmsystem SAS-307 deckt mit einem Messbereich von 5 bis 750 kg/m² sämtliche Schneelasten auf Flachdächern ab. Dank einer Sensorpräzision von ±2 % der maximalen Last werden Lastspitzen frühzeitig erkannt. Der Betrieb ist in einem Temperaturfenster von -30 °C bis +50 °C möglich, sodass auch extreme Winter- und Sommertemperaturen kein Problem darstellen. Die Schutzart IP67 macht die Messstationen unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit, wodurch sie dauerhaft zuverlässig arbeiten.

Intelligentes Sensorsystem misst Schneelast sowie Starkregenwasser und warnt permanent

Das innovative Stauwasser- und Schneeüberwachungssystem SAS-307 bietet eine lückenlose Kontrolle der Dachbelastung und detektiert zusätzlich zur Schneelast auch Wasseransammlungen bei Starkregen. Durch mehrpunktbezogene Sensoren wird eine gleichbleibend hohe Sicherheit gewährleistet, indem kritische Werte sofort gemeldet werden. Damit entfällt die monatelange Abhängigkeit von Sichtkontrollen. Gebäudebetreiber erhalten ganzjährig zuverlässige Statusupdates und können rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, um strukturelle Schäden und Ausfallzeiten effektiv zu vermeiden und gewährleisten maximalen Schutz in jeder Wetterlage.

Optionale Relaisausgänge und SMS-Benachrichtigung via GSM-Modem gewährleisten ortsunabhängigen Alarm

Die einfache Montage erfolgt durch einen qualifizierten Dachdecker, der alle Systemkomponenten fachgerecht befestigt und in Betrieb nimmt. Ergänzend lassen sich Relaisausgänge konfigurieren, um externe Alarmsysteme oder Steuerungseinheiten anzusprechen. Für mobile Benachrichtigungen steht optional ein GSM-Modem zur Verfügung, das bei Grenzwertüberschreitung SMS an Smartphones oder Leitstellen versendet. Diese Kombination gewährleistet eine lückenlose Überwachung auch ohne stationäre Leitwarte und ermöglicht eine sichere Reaktion auf kritische Lasten. Betreiber erhalten so umgehend relevante Warninformationen.

Zwei Alarmstufen im SAS-307 warnen vor drohender Dachüberlastung sofort

Das Schnee- und Stauwasser-Überwachungssystem SAS-307 der tbm hightech control GmbH bietet eine 24/7-Überwachung der Flachdachbelastung durch Schneemassen und Regenwasser. Präzise Sensoren messen Dachlasten zwischen 5 und 750 kg/m² mit ±2 % Genauigkeit. Zwei Alarmstufen signalisieren rechtzeitig steigende Risiken, die mittels optionaler GSM-Meldung direkt aufs Smartphone gelangen. Einfache Integration und IP67-Schutzniveau sorgen für dauerhaften Betrieb, wobei Betreiber frühzeitig Winterdienste alarmieren und Fahrzeughallen vor Einsturzgefahr sichern. Die kontinuierliche Datenübertragung unterstützt fundierte Wartungsentscheidungen.