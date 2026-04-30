Modulares L-Band LWL-Sendemodul wandelt HF-Signale bis drei Gigahertz um

Das neu entwickelte L-Band/Wideband LWL-Sendermodul von Telemeter Electronic wandelt HF-Signale im Frequenzbereich von 50 MHz bis 3 GHz verlustfrei in optische Signale um. Dank modularer Bauweise lässt es sich als Ein- oder Zwei-Kanal-Lösung individuell anpassen. Flexible Kanaloptionen, schaltbare LNB-Versorgung und manuelle Gain-Control oder AGC optimieren die Signalübertragung. CWDM- und DWDM-Multiplexing sowie In-Band-Monitoring ermöglichen effiziente Übertragungen über weite Distanzen. Ein frontseitiger HF-Monitoring-Anschluss ermöglicht schnelle Messungen ohne Unterbrechung. Fernüberwachung per SNMP möglich.



Neues modulares L-Band Wideband LWL-Sendemodul ermöglicht verlustfreie RF-over-Fiber Übertragungen

Das L-Band/Wideband-LWL-Sendemodul von Telemeter Electronic wandelt HF-Signale zwischen 50 MHz und 3 GHz in optische Signale um. Die modulare Bauweise erlaubt passgenaue Konfigurationen für Einsätze in Satellitenbodenstationen und Teleports. Die schaltbare LNB-Spannungsversorgung und einstellbare Verstärkung bieten maximale Flexibilität. Dank CWDM/DWDM-Optionen und In-Band-Monitoring lassen sich mehrere Kanäle über eine Faser übertragen. Fernüberwachung per SNMP oder Web-Interface garantiert effiziente Betriebsführung aus der Ferne. Der Aufbau unterstützt Uplink- und Downlink-Szenarien verlustfrei und präzise.

Modulares Single- und Dual-Kanal L-Band-Modul ermöglicht flexible Streckenanpassung Installationen

Das modulare System ist als 1-Kanal- oder 2-Kanal-Modul konzipiert und verarbeitet HF-Signale lückenlos im gesamten L-Band bis 3 GHz. Die modulare Architektur ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung und Anpassung an verschiedene Reichweiten und Installationsanforderungen. Anwender können je nach verwendetem Modul individuelle Entfernungen und Bandbreiten realisieren. Dank der variablen Kanalwahl passt sich die Lösung flexibel an Nutzungsszenarien an, von short-haul-Verbindungen bis zu weiten Distanzen. Die Installation und Steckbauweise erleichtern effizienten und schnellen Systemausbau.

Schaltbare LNB-Versorgung an jedem HF-Eingang für abgelegene Standorte optimiert

Jeder HF-Eingang bietet eine integrierte, über Schalter umschaltbare LNB-Versorgung mit wahlweise 13 V oder 18 V Gleichspannung. Die kompakte Bauweise ist effizient, kostengünstig, wesentlich. Auf diese Weise lassen sich angeschlossene LNBs sowie Peripheriegeräte direkt mit Strom versorgen, sodass Netzteile oder zusätzliche Spannungsquellen entfallen. Diese Eigenschaft reduziert den Installationsaufwand erheblich und minimiert Fehlerquellen. Besonders vorteilhaft ist die Lösung an abgelegenen Antennenstandorten, an denen eine zuverlässige lokale Stromversorgung oft schwer realisierbar ist.

Manuelle Verstärkungsanpassung von 0 bis +30 dB oder AGC-Automatik

Die Verstärkung kann flexibel manuell im Bereich von 0 bis +30 dB eingestellt werden, um Pegelspitzen zu vermeiden oder schwache Signale anzuheben. Alternativ übernimmt eine automatische Pegelregelung (AGC) die Anpassung in Echtzeit unter wechselnden Empfangsbedingungen. Die manuelle und automatische Regelungsoption gewährleistet maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Signalstärken. Ein HF-Monitoring-Anschluss an der Frontseite ermöglicht jederzeit direkte Pegelmessungen ohne Unterbrechung der Signalübertragung und bietet zudem Kontrolle der Systemintegrität und Zuverlässigkeit.

1310 nm DFB-Lasermodul ermöglicht flexibles CWDM und DWDM Multiplexing

Das Modul verfügt serienmäßig über DFB-Laser bei 1310 nm und garantiert so stabile optische Ausgangssignale. Bei Bedarf kann es für CWDM- und DWDM-Anwendungen umgerüstet werden, um die Kanalzahl zu erweitern. Bis zu vierzig Kanäle lassen sich über eine einzige Glasfaser zusammenführen, was die vorhandene Infrastruktur erheblich entlastet. Diese Flexibilität ermöglicht Betreibern, die Netzwerkkapazität zu steigern und gleichzeitig Investitions- und Betriebskosten durch optimale Nutzung vorhandener Fasern effizient, nachhaltig und dauerhaft minimieren.

Fernüberwachung wichtiger Betriebsparameter mittels Webinterface, SNMP und In-Band Monitoring

Wesentliche Betriebsparameter wie die HF-Eingangsleistung, Umgebungstemperatur und der Status des Lasers lassen sich bequem über ein integriertes Web-Interface oder per SNMP aus der Ferne abrufen. Ein zusätzlicher Vorteil ist das In-Band-Monitoring, das Statusinformationen ohne separate Steuerleitung direkt in den optischen Übertragungsweg integriert. So kann die Systemintegrität kontrolliert werden, während der Wartungsaufwand minimiert und die Verfügbarkeit RF-over-Fiber-Verbindungen maximiert wird. Darüber hinaus ermöglichen Alarme bei Grenzwertüberschreitungen ein proaktives Eingreifen bei unvorhergesehenen Betriebsstörungen.

LWL-Sendemodul überträgt L-Band-Signale verlustfrei über große Entfernungen zum Technikraum

Das LWL-Sendemodul wird unmittelbar an der Empfangsantenne installiert und übernimmt die Umwandlung der im L-Band empfangenen HF-Signale in optische Signale. Über Glasfaserleitungen transportiert es diese Daten verlustfrei über Strecken von hunderten Metern bis zu mehreren Kilometern in den zentralen Technikraum. Durch die direkte Signalübertragung ohne analoge Verluste bleibt die ursprüngliche Qualität erhalten, was eine exakte Weiterverarbeitung und höchste Signalintegrität in Satellitenbodenstationen sicherstellt. Die robuste modulare Bauweise gewährleistet dabei dauerhafte Betriebssicherheit.

Das modulare L-Band/Wideband LWL-Sendemodul von Telemeter Electronic bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit für HF-Signale bis 3 GHz und unterstützt ein flexibles Kanaldesign in ein- oder zweikanaliger Ausführung. Dank schaltbarer LNB-Spannungsversorgung lassen sich externe Komponenten direkt speisen, während manuelle Gain-Control und automatische AGC eine präzise Pegelanpassung ermöglichen. Die Kombination aus CWDM- und DWDM-Multiplexing und integriertem In-Band-Monitoring gewährleistet verlustfreie RF-über-Faser Übertragungen über große Distanzen mit umfassender Fernüberwachung sowie hohen Signalintegrität unter anspruchsvollen Bedingungen.