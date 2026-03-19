SeaDry schützt empfindliche Waren dauerhaft vor Kondensationsschäden im Seetransport

Temperaturschwankungen von über dreißig Grad Celsius zwischen Tag und Nacht fördern in Containern während des Seetransports Kondensation. Diese Feuchtigkeit gefährdet Waren durch Korrosion sowie Material- und Verpackungsschäden. Auf der LogisticsConnect 2026 in Bremen präsentiert die ThoMar OHG am 5. und 6. März ihr in Deutschland hergestelltes SeaDry Hochleistungs-Trockenmittel. Dieses Produkt reguliert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Transportsystemen schützt Güter. ThoMar finden Besucher kostenfrei am Stand CCB-C30 im Congress Centrum Bremen.



Temperaturschwankungen treiben Kondensation in Containern voran, gefährden empfindliche Güter

Temperaturschwankungen von über 30 °C zwischen Tag und Nacht treten im internationalen Seetransport häufig auf. Aufgrund direkter Sonneneinstrahlung erwärmen sich geschlossene Container tagsüber stark, bevor sie nachts deutlich abkühlen. Innerhalb dieses hermetischen Raums kondensiert vorhandene Feuchtigkeit an kalten Oberflächen. Unzureichender Schutz von Waren kann zu Korrosionsschäden an Metallkomponenten, Materialverformungen und Qualitätsverlust führen. Effektive Feuchtigkeitsregulierung ist daher unerlässlich, um Transportgüter zuverlässig vor Umwelteinflüssen zu bewahren, speziell durch den effizienten Einsatz geeigneter Trockenmittel.

Feuchtigkeit im Container kondensiert und verursacht Rostschäden sowie Lieferverzögerungen

Durch Kondensation im Container an kühlen Oberflächen entsteht Feuchtigkeit, die metallische Bauteile angreift und Rostbildung auslöst. Verpackungsmaterial wird aufgeweicht und verliert Stabilität. Dadurch entstehen Schäden an hochwertigen Produkten, die häufig zu Rückfragen, Reklamationen und aufwendigen Reparaturmaßnahmen führen. Lieferfristen verlängern sich, weil beschädigte Waren umgepackt oder nachgearbeitet werden müssen. Infolgedessen steigen Kosten und Zeitaufwand signifikant, was die Rentabilität internationaler Logistikprojekte nachhaltig mindert. Diese Risiken betreffen Breakbulk- und Projektladungen globaler Dimension gleichermaßen.

ThoMar OHG präsentiert praxisorientierten Feuchteschutz auf LogisticsConnect 2026 Bremen

Am 5. und 6. März 2026 präsentiert sich die ThoMar OHG auf der LogisticsConnect im Congress Centrum Bremen. Diese Fachmesse vereint internationale Experten aus Breakbulk-, Projekt- und maritimer Logistik. Mit praxisorientierten Präsentationen, Produktdemonstrationen und Fachgesprächen informiert ThoMar kompetent über bewährte Verfahren und innovative Trockenmittel zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Besucher erfahren praxisnahe Anwendungstipps und erhalten umfassende Einblicke in modernste Lösungen zur Vermeidung von Korrosion, Verpackungsschäden und Qualitätsverlusten bei Seetransporten und Anwendungserfahrungen.

SeaDry Hochleistungs-Trockenmittel sichert langfristig zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz für empfindliche Waren

Die SeaDry Hochleistungs-Trockenmittel werden vollständig in Deutschland gefertigt und sind speziell für anspruchsvolle, internationale Transportszenarien konzipiert. Sie leisten eine zuverlässige und dauerhafte Feuchtigkeitsregulierung innerhalb geschlossener Container, Exportverpackungen und Projektladungen. Durch ihre hohe Adsorptionskapazität binden sie überschüssige Luftfeuchtigkeit und schützen damit empfindliche Waren effektiv vor Korrosions-, Material- und Verpackungsschäden. Ihr Einsatz trägt nachhaltig zur Reduzierung von Reklamationen und Transportausfällen bei und optimiert die Qualitätssicherung. Die robusten Produkte überzeugen durch wartungsfreie Anwendung.

Besuchen ThoMar am Stand CCB-C30 im Congress Centrum Bremen

Auf der LogisticsConnect 2026 im Congress Centrum Bremen präsentiert ThoMar seine Lösungen am Stand CCB-C30. Fachbesucher sind an beiden Messetagen von 9 bis 18 Uhr herzlich eingeladen, sich über innovative Trockenmittel und Feuchtigkeitsschutzsysteme zu informieren. Das ThoMar-Team steht für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung und demonstriert praxisnahe Anwendungen. Detaillierte Produktinformationen, technische Datenblätter sowie Einsatzbeispiele können außerdem jederzeit auf der Unternehmenswebsite unter www.thomar.de eingesehen werden. Interessenten profitieren von Expertenwissen zum effektiven Warenschutz.

SeaDry Hochleistungs-Trockenmittel schützt Container vor Feuchtigkeit, Korrosion und Kosten

Die SeaDry Hochleistungs-Trockenmittel der ThoMar OHG schützen Container und Transportverpackungen vor schädlicher Kondensation, indem sie überschüssige Feuchtigkeit dauerhaft binden. Durch diese Regulierung der Luftfeuchtigkeit werden Korrosion, Materialermüdung und Verpackungsbrüche effektiv verhindert. In Verbindung mit optimierten Ladeprozessen reduzieren Logistikanbieter Reklamationen und Lieferverzögerungen spürbar. Gleichzeitig profitieren sie von verringerten Schutzmittelwechseln, verbesserten Qualitätssicherungsstandards und langfristig niedrigeren Kosten in globalen Transportprojekten aller Art. Der wartungsarme Einsatz steigert zudem die Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz dauerhaft spürbar.