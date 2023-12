Thüringer Netkom startet Glasfaserprojekt im Landkreis Gotha

Die Thüringer Netkom hat mit dem symbolischen Spatenstich den Start für ein neues Glasfaserprojekt im Landkreis Gotha eingeleitet. In der Gemeinde Nesse-Apfelstädt wird ein umfangreiches Glasfasernetz aufgebaut, das sechs Ortsteile miteinander verbindet. Das Unternehmen investiert rund elf Millionen Euro in dieses ehrgeizige Vorhaben, um eine moderne Infrastruktur für die lokale Bevölkerung zu schaffen.



Thüringer Netkom investiert in Glasfasernetz in Nesse-Apfelstädt

Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da dadurch rund 3.500 Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden können. Für dieses Vorhaben werden etwa 70 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt, was eine enorme Infrastrukturleistung darstellt. Die Tatsache, dass die Thüringer Netkom die Kosten für das Projekt vollständig selbst trägt und auf Fördermittel verzichtet, verdeutlicht das starke Engagement des Unternehmens für die Entwicklung der Region.

Thüringer Netkom investiert 50 Millionen Euro in Glasfaserinfrastruktur

Die Thüringer Netkom setzt ihr Engagement für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Landkreis Gotha fort. Neben dem aktuellen Projekt in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt investiert das Unternehmen auch in Initiativen in der Gemeinde Nessetal und der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue. Durch diese Maßnahmen wird der Zugang zu Glasfaserdirektanschlüssen für insgesamt über 24.000 Haushalte im Landkreis ermöglicht. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich dabei auf beachtliche 21 Millionen Euro.

Thüringer Netkom: Telekommunikationsdienstleister mit Glasfasernetz von 6.600 km

Die Thüringer Netkom stellt als Telekommunikationsdienstleister der TEAG Thüringer Energie AG ein hochmodernes Glasfasernetz zur Verfügung, das eine beeindruckende Länge von über 6.600 Kilometern aufweist. Mit mehr als 200.000 Faserkilometern verfügt das Unternehmen über das zweitgrößte Festnetz in Thüringen, direkt nach der Deutschen Telekom. Neben der Überwachung und Steuerung des Strom- und Erdgasnetzes wird das Netz auch für schnelle Datenübertragungen genutzt. Es ist somit ein essenzieller Bestandteil der modernen Infrastruktur in der Region.

Die leistungsfähige Infrastruktur der Thüringer Netkom ermöglicht großen Internetanbietern, Thüringer Universitäten und Wirtschaftsunternehmen eine optimale Nutzung für schnelle Datenübertragungen und einen zuverlässigen Internetzugang.

Thüringer Netkom treibt Glasfaserausbau in der Region voran

Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur durch die Thüringer Netkom ermöglicht eine schnelle Datenübertragung, von der sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen profitieren. Dadurch verbessert sich die Internetverbindung und fördert die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Zudem wird der Zugang zu modernen Technologien und Dienstleistungen erleichtert. Die Investition in den Glasfaserausbau zeigt das Engagement der Thüringer Netkom für die Region und stärkt die Infrastruktur des Landkreises Gotha.

