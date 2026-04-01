Toyota Traigo80: Elektrische Gegengewichtsstapler mit bis zu fünf Tonnen

Toyota Material Handling stellt mit dem Toyota Traigo80 eine neue Generation elektrischer Gegengewichtsstapler mit Tragfähigkeiten von 3,5 bis 5,0 Tonnen vor. Die Baureihe bietet präzise Steuerung, modernes Design und flexible Energieoptionen wie Lithium-Ionen, Blei-Säure oder Brennstoffzelle. Das optionale High-Performance-Paket mit 90-Volt-Batterie liefert mehr Drehmoment, IP54-Schutz und bis zu 30 % schnellere Hubbewegungen. Ergonomischer, entkoppelter Fahrerarbeitsplatz, optimierter Servicezugang und höchste Sicherheitsstandards runden das Profil ab und emissionsfreier Betrieb ist selbstverständlich garantiert.



Toyota Traigo80 präsentiert neue elektrische Schwerlast-Gegengewichtsstapler mit variabler Batteriewahl

Toyota Material Handling erweitert sein Produktportfolio um die elektrische Gegengewichtsstapler-Baureihe Traigo80 mit Tragfähigkeiten von 3,5 bis 5,0 Tonnen. Das Konzept bietet wahlweise eine 80-Volt-Energiespeicherlösung oder ein High-Performance-Paket mit 90-Volt-Batterie mit höherem Drehmoment. Kunden profitieren von einem Standard- und einem kompakten Chassis, das dank modularer Bauweise flexible Anpassungen an verschiedene Lagerlayouts ermöglicht und gleichzeitig hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in Schwerlastanwendungen gewährleistet. Die robuste Konstruktion minimiert Wartungsaufwand und sorgt für lange Einsatzzeiten.

Toyota Traigo80 bietet drei verschiedene Energieoptionen für flexible Einsatzzwecke

Der Traigo80 ist mit Lithium-Ionen-, Blei-Säure-Batterie oder Brennstoffzelle verfügbar und passt sich unterschiedlichen Anforderungen an. Mit der 80-Volt-Variante profitieren Anwender von besonders geringem Energieverbrauch und langen Laufzeiten. Das optional erhältliche 90-Volt-High-Performance-Paket bietet IP54-zertifizierten Motorschutz, deutlich höheres Drehmoment, eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h und eine Hubgeschwindigkeit, die im Vergleich zu bisher bis zu 30 % schneller ausfällt. Gleichzeitig reduziert es den Energiebedarf um bis zu 12 % gegenüber älteren Staplermodellen erheblich.

Traigo80: Entkoppelter Fahrerarbeitsplatz reduziert Lärm, Vibrationen und steigert Effizienz

Die Traigo80-Serie bietet einen vollständig entkoppelten Fahrerarbeitsplatz, der Lärm- und Vibrationsbelastung signifikant verringert. Dank sanftem, regenerativem Bremssystem wird Energie zurückgewonnen und die Bremsperformance optimiert. Weite Sichtfelder rundum ermöglichen präzises Manövrieren unter allen Bedingungen, während der verbesserte Servicezugang über eine Klappe im Kontergewicht schnelle Inspektionen erlaubt. Anpassbare Features wie ein interaktives Farb-Touchscreen-Display, eine ergonomische Armlehne mit drei Hebelkonfigurationen und ein optionales Glasdach steigern Komfort und Produktivität. Arbeitsprozesse werden spürbar effizienter gestaltet.

Neues Traigo80-Design: klare Linien, hochwertige Farben und harmonische Ergonomie

Die neue Traigo80-Serie greift die gestalterischen Leitlinien der Traigo-Familie auf, welche bereits beim Traigo_i mit dem German Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Klare Konturen unterstreichen das moderne Erscheinungsbild und betonen die dynamische Silhouette. Die ausgewogene Farbharmonie verleiht dem Gerät eine hochwertige Optik, während die ergonomisch gestaltete Kabine den Arbeitskomfort erhöht. So verschmelzen ästhetische Anmutung und funktionale Effizienz in einem stimmigen Gesamtbild und gewährleisten optimale Prozessabläufe dauerhaft.

Toyota Traigo80-Premiere auf LogiMAT in Halle 10 Stand G41

Vom 24. bis 26. März 2026 präsentiert Toyota Material Handling die neue Traigo80-Generation erstmals auf der LogiMAT in Stuttgart. Auf dem Messegelände finden Interessenten den Hersteller in Halle zehn am Stand G41. Dort erhalten Besucher einen vollständigen Eindruck der elektrischen Gegengewichtsstapler mit Tragfähigkeiten von 3,5 bis fünf Tonnen. Fachpublikum kann die innovative Staplerreihe direkt testen, die ergonomischen Fahrerplätze begutachten und sich über moderne Energieoptionen wie Lithium-Ionen und Brennstoffzelle ausführlich informieren.

Toyota Traigo80 kombiniert hohe Tragfähigkeit und vielseitige Energiekonzepte emissionsfrei

Die neue Generation elektrischer Gegengewichtsstapler Toyota Traigo80 kombiniert eine Tragfähigkeit von bis zu fünf Tonnen mit vielseitigen Energieoptionen wie Lithium-Ionen- oder Brennstoffzellenantrieb. Das emissionsfreie Fahrzeug überzeugt durch präzise digitale Steuerung, stabile Konstruktion und umfassende Sicherheitsfeatures. Ergonomisch gestalteter Fahrerarbeitsplatz sowie regeneratives Bremssystem erhöhen Komfort und Effizienz. Mit optimiertem Servicezugang und robustem 80-Volt-Standardpaket oder 90-Volt-High-Performance-Option passt der Stapler in anspruchsvolle Logistik und Fertigungsumgebungen. Interaktives Display und Anbaugeräte steigern Wendigkeit sowie Wartungskomfort.