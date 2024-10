TD Deutsche Klimakompressor GmbH und Toyota Material Handling Deutschland erweitern Lagerkapazitäten mit vollautomatisiertem Hochregallager

Die TD Deutsche Klimakompressor GmbH (TDDK) und Toyota Material Handling Deutschland (TMHDE) planen eine Erweiterung ihrer Lagerkapazitäten durch den Bau eines vollautomatisierten Hochregallagers. Dieses neue Lager wird am Hauptsitz Bernsdorf in Sachsen errichtet und soll die Logistikprozesse auf ein neues Effizienzniveau heben. Als etablierter Akteur in der Automobilbranche entwickelt die TDDK innovative Klimakompressoren für führende Automobilhersteller, wodurch eine erhöhte Produktionskapazität ermöglicht wird.



Steigerung der Produktionskapazität und Effizienz durch neues Hochregallager

Durch den geplanten Produktionsschub wird die jährliche Produktionskapazität von TDDK von sechs auf acht Millionen Einheiten erhöht. Dies ermöglicht eine deutliche Steigerung der Produktionsleistung und stellt sicher, dass die Nachfrage der Kunden effizient bedient werden kann. Das neue vollautomatisierte Hochregallager bietet mit insgesamt 13.000 Palettenstellplätzen ausreichend Platz für die Lagerung und Optimierung der Lagerprozesse. Durch die langjährige Partnerschaft zwischen TDDK und TMHDE wird der Erfolg dieses Großprojekts gewährleistet.

Erfahrener Akteur in der Automobilbranche entwickelt innovative Klimakompressoren

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich TDDK zu einem angesehenen Unternehmen in der Automobilbranche entwickelt. Es ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Klimakompressoren, die japanische Spitzentechnologie mit deutscher Ingenieurskunst verbinden. Mit seinem Standort in Bernsdorf und rund 950 Mitarbeitern ist TDDK ein zuverlässiger Lieferant für international renommierte Automobilhersteller wie Daimler, BMW, VW, Toyota, Nissan, Ford und Fiat.

TDDK erweitert Werksfläche für vollautomatisiertes Hochregallager um 20.000 Quadratmeter

Die TDDK plant, ihre Produktionskapazitäten durch die Erweiterung ihrer Werksfläche um 20.000 Quadratmeter zu erhöhen. Teil dieses Ausbaus ist ein vollautomatisiertes Hochregallager, das von Toyota Material Handling Deutschland und viastore SYSTEMS umgesetzt wird. Das Lager erstreckt sich über drei Etagen und bietet Platz für insgesamt 13.000 Palettenstellplätze. Diese Erweiterung ermöglicht es der TDDK, den geplanten Produktionsschub effizient zu bewältigen und die Lagerprozesse zu optimieren.

Das Ziel dieses Projekts besteht darin, die Lagerprozesse zu optimieren, um die Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Durch die Implementierung einer modernen intralogistischen Basis wird es möglich sein, die erweiterten Produktionskapazitäten effektiv zu unterstützen. Die langjährige Partnerschaft zwischen TDDK und Toyota Material Handling Deutschland hat dazu beigetragen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, da der Lösungsanbieter über umfangreiche Erfahrung und Fachkompetenz im Bereich der intralogistischen Gesamtlösungen verfügt.

TDDK profitiert von maßgeschneiderter Gesamtlösung für optimale Anforderungen

Die maßgeschneiderten Gesamtlösungen, die TDDK von Toyota erhält, sind optimal auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Die Regaltechnik, einschließlich der Vorzone und der Rail Guided Vehicles (RGVs), wird von TMHDE bereitgestellt. Die Lieferung von Regalbediengeräten, der Service und der technische Support erfolgen durch das Schwesterunternehmen viastore, das Teil der Toyota Automated Logistics Group (TALG) ist. Durch die nahtlose Integration modernster Technologien bietet Toyota seinen Kunden maßgeschneiderte Gesamtlösungen aus einer Hand.

Vollständige Inbetriebnahme des neuen Hochregallagers für Anfang 2025 geplant

Das neue Hochregallager der TD Deutsche Klimakompressor GmbH (TDDK) wird voraussichtlich Anfang 2025 vollständig in Betrieb genommen. Mit einer Investition von rund 90 Millionen Euro in die bauliche Erweiterung sowie in Maschinen und Anlagen strebt TDDK eine zukunftssichere Produktion und Lagerhaltung an. Im Rahmen der Implementierung des Hochregallagers werden die Warenflüsse durch den Einsatz von Automated Guided Forklifts (AGF) neu gestaltet und zuverlässig abgewickelt. Die enge Zusammenarbeit zwischen TDDK, Toyota Material Handling Deutschland und viastore gewährleistet eine effiziente und wettbewerbsfähige Zukunft für TDDK und einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundlicher Automobilproduktion.