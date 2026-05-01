Transco-Gruppe investiert 40 Millionen Euro in neues Singen Logistikzentrum

Die Transco-Gruppe intensiviert den Ausbau ihrer Lagerlogistik und startet im September 2025 in Singen mit einem hochmodernen Logistikzentrum, das über 22.000 Palettenstellplätze und eine integrierte Fulfillmentanlage verfügt. Parallel dazu wird Transco Mainsped in Rüsselsheim die Lagerfläche von derzeit 12.000 auf 18.000 Quadratmeter vergrößern, voraussichtlich bis 2026. Durch Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro sowie spezialisierte Services und zusätzliche Mehrwertdienste optimiert das Unternehmen weiterhin signifikant seine Effizienz und Wettbewerbsposition dauerhaft.



Transco-Gruppe erweitert ihr Lagernetzwerk um neue Standorte und Kapazitäten

Die Transco-Gruppe setzt auf eine zielgerichtete Erweiterung ihres Lagervolumens und erschließt strategische Standorte entlang wichtiger Verkehrsachsen. Durch den Ausbau bestehender Lagerhallen und die Integration neuer Kapazitäten wird eine flexible Verteilung von Warenströmen gewährleistet. Modernste Lagertechnik, automatisierte Kommissionierungssysteme und optimierte Prozessabläufe ermöglichen eine schlanke Logistikkette. So reagiert das Unternehmen konsequent auf das wachsende Versandvolumen seiner Kunden und steigert Effizienz, Transparenz sowie Termintreue in der gesamten Lieferkette und fördert eine nachhaltige Ressourcennutzung.

Transco startet in Singen 2025 Bau des modernen Logistikzentrums

Im September 2025 begannen am Hauptstandort Singen die Bauarbeiten für ein hochmodernes Logistikzentrum der Transco-Gruppe. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro. Geplant sind über 22 000 Palettenstellplätze, die als Puffer- und Umschlagkapazität dienen, sowie eine integrierte Fulfillmentanlage für effiziente Auftragsabwicklung. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Position im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz zu festigen, Wachstumsvolumen zu skalieren und die Versorgungssicherheit für Kunden signifikant zu erhöhen. Zudem werden moderne IT-Systeme implementiert, automatisierte Prozesse.

Transco Mainsped Rüsselsheim mietet 6.000 Quadratmeter Lagerfläche bis 2026

Die Transco Mainsped in Rüsselsheim erhöht ihre Lagerkapazität bis zum Jahr 2026 deutlich von 12.000 auf 18.000 Quadratmeter. Die Erweiterung erfolgt zunächst über angemietete Flächen, um kurzfristig zusätzliche Lagerkapazitäten bereitzustellen. Eine eigene Neubauoption bleibt dabei offen, um langfristig flexibel und bedarfsgerecht zu reagieren. Das Unternehmen stellt sich damit zielgerichtet auf wachsende Anforderungen ihrer Kunden ein und stärkt nachhaltig Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit in der Lagerlogistik und sichert damit Zukunftsfähigkeit und Wachstumspotential.

Transco-CEO Bücheler warnt vor höchstem Insolvenzrisiko in der Logistikbranche

Christian Bücheler, CEO der Transco-Gruppe, warnt vor dem besonders hohen Insolvenzrisiko in der Logistikbranche. Laut Bücheler stehen Logistikanbieter unter größerem finanziellem Druck als Unternehmen jeder anderen Branche. Sein Leitsatz Wachsen oder weichen betont, dass nur gezieltes, qualitatives Wachstum in neue Segmente und ausgeklügelte Konzepte nachhaltige Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Um Risiken zu minimieren, setzt Transco auf diversifizierte Dienstleistungen, flexible Prozesse und kontinuierliche Optimierung ihrer Supply-Chain-Strategien, operative Effizienz sowie Planungssicherheit.

Mainsped entwickelt sich seit 2021 zum Full-Service-Logistikanbieter mit Vielfalt

Seit der Übernahme im Jahr 2021 hat Mainsped eine strategische Neuausrichtung vollzogen, die weit über reine Bahnverkehre nach Italien und Spanien hinausgeht. Durch den schrittweisen Ausbau des Dienstleistungsportfolios umfasst das Angebot heute Verzollungsservices, umfassende Lagerlogistik und spezialisierte Mehrwertdienste für anspruchsvolle Kunden. Dieser integrale Ansatz ermöglicht eine nahtlose Verzahnung aller Supply-Chain-Prozesse und positioniert das Unternehmen als flexiblen Full-Service-Partner im internationalen Güterverkehrs- und Logistikmarkt. Damit unterstreicht es seine Zielsetzung umfassender Effizienz und Zuverlässigkeit.

Transco Mainsped optimiert Abläufe effizient mit Transco-Gruppenerfahrung im Bodenseeraum

Die Transco Mainsped nutzt konsequent die Synergien innerhalb des Verbunds, indem sie auf die langjährige Lagererfahrung der Transco-Gruppe im Bodenseeraum zurückgreift. In Gottmadingen betreibt die Gruppe bereits ein hochmodernes Lager, dessen Kapazitäten kontinuierlich optimiert werden. Durch die geplante Erweiterung in Singen schafft Mainsped eine intensivere Verzahnung der Standorte, fördert standardisierte Prozesse und ermöglicht branchenorientierte Logistiklösungen, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden sowie eine effiziente Ressourcennutzung und transparentes Reporting.

Transco Mainsped sichert 8.000 m² Lagerfläche für Wassergefährdungsklasse 1

Transco Mainsped stellt in der Rhein-Main-Region auf insgesamt 8.000 Quadratmetern Lagerflächen für wassergefährdende Stoffe der Klasse 1 bereit, die den strengen Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen entsprechen. Darüber hinaus stehen separate Bereiche für Lebensmittel, Automobilkomponenten und Maschinenbaukomponenten zur Verfügung. Die spezialisierten Lagerumgebungen mit temperaturgeführter Steuerung und Explosionsschutztechnik gewährleisten optimalen Produktschutz. Dies stärkt die Kundenzufriedenheit, fördert langfristige Partnerschaften und erhöht die Sicherheit im täglichen Umgang mit besonders sensiblen Gütern.

Mainsped plant 6000 Quadratmeter Lagererweiterung wegen gestiegener Mehrwertdienstleistungen 2026

Mainsped hat sein Portfolio über traditionelle Transportleistungen hinaus um gesicherte Botschaftstransporte sowie spezialisierte Motorrad-Logistikkonzepte erweitert. Diese zusätzlichen Services umfassen umfassende Sicherheitsprüfungen, individuell angepasste Transportlösungen für behördliche Sendungen und die Vorbereitung von Zweiradtransitprozessen. Angesichts des wachsenden Bedarfs an individualisierten Mehrwertleistungen im Logistikbereich plant das Unternehmen ab 2026 eine Erweiterung der Lagerkapazitäten um 6.000 Quadratmeter, um diese spezialisierten Angebote effizient bedienen zu können sowie neuerdings zusätzliche Sicherheitszonen und optimierte Materialflusssteuerungen zu errichten.

Transco-Gruppe stärkt Pharmalogistikstandorte Lübeck, Gottmadingen und Singen mit Automatisierung

Die Transco-Gruppe nutzt die TRANSCO East GmbH in Lübeck für spezialisierte Pharmalogistikdienstleistungen und gewährleistet strenge Qualitätsstandards. Im bodenseenahem Gottmadingen betreibt sie ein automatisiertes Kleinteilelager zur effizienten Abwicklung von E-Commerce-Prozessen. Die Systemintegration erlaubt transparente Warenbewegungen und zeitgenaue Kommissionierung. Ein zweites automatisches Lager in Singen erweitert die Kapazitäten für Medikamentenversand und unterstützt die lückenlose Nachverfolgung sensibler Produkte inklusive temperaturgeführter Sendungen und dokumentierter Prozessschritte mit automatischer Sortierung, Chargenverwaltung, revisionssicherer Bestandsführung und weltweiter Erreichbarkeit.

Die systematische Ausweitung der Lagerflächen in Singen und Rüsselsheim stellt ein zentrales Element der Unternehmensstrategie dar und sorgt für eine signifikante Steigerung der Pufferkapazitäten. In Kombination mit einem breit gefächerten Serviceangebot, das von klassischen Lager- und Transportleistungen bis hin zu spezialisierten Mehrwertdiensten reicht, sowie gruppeninternen Synergien entsteht eine robuste Struktur. Dieses qualitative Wachstum in Bereichen wie Pharma und E-Commerce verbessert Prozessabläufe, festigt Kundenbeziehungen langfristig und reduziert Insolvenzrisiken deutlich spürbar nachhaltig.