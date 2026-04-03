Treston präsentiert CE-zertifizierte Hubplattform für ergonomisches Arbeiten in Industrie

Die neue, CE-zertifizierte Hubplattform von Treston bietet eine anpassbare Lösung zur ergonomischen Arbeit an festen Förder- und Produktionslinien. Mit individueller Breite, Tiefe und Hubhöhe ermöglicht sie einen Hubbereich von bis zu 500 Millimetern und eine Tragfähigkeit von 400 Kilogramm. Die Plattform optimiert Prozesse in Wareneingang, Montage und Kühlzonen, lässt sich mühelos in bestehende Arbeitsplätze integrieren und steigert Mitarbeiterzufriedenheit, Sicherheit sowie Effizienz im industriellen Umfeld für diverse Branchen und optimale Anwendungsfälle.



Elektrische Hubplattform optimiert flexible Ergonomie an Förderbändern und Maschinenstationen

In Bereichen der Produktion und Logistik, in denen feste Anlagenhöhen herkömmliche höhenverstellbare Tische an ihre Grenzen bringen, bietet die neue Hubplattform von Treston eine effektive Lösung. Sie gleicht Höhenunterschiede an Förderbändern, Maschinenstationen und in Kühlhäusern durch elektrische Verstellung aus und verhindert so das Zwangsverkrümmen der Anwender. Dank präziser Steuerung passt sich die Plattform nahtlos an individuelle Arbeitsprozesse an und sorgt für ergonomische Haltung, höhere Effizienz und geringere dauerhafte körperliche Belastung.

Maßgeschneiderte Treston Hubplattform konfiguriert für individuelle Anforderungen und Belastungen

Die Treston Hubplattform lässt sich individuell in Breite, Tiefe, Hubhöhe und Ausstattung anpassen. Kunden wählen aus vielfältigen Komponenten wie zusätzlichen Ablagen, integrierten Scannereinheiten oder Schutzgeländern. Mit einer Hubhöhe von bis zu 500 Millimetern und einer maximalen Tragfähigkeit von 400 Kilogramm entspricht sie den CE-Richtlinien. Dadurch lässt sich die Hubplattform exakt auf Anforderungen im Wareneingang, für Umpackstationen, Montagearbeitsplätze oder andere industrielle Einsatzgebiete ausrichten und erhöht zugleich Effizienz.

Hubplattform integriert Beleuchtung, Arbeitstische und ESD-Schutz für optimierte Ergonomie

Als Teil eines umfassenden Arbeitsplatzkonzepts lässt sich die Hubplattform flexibel mit Arbeitstischen, Beleuchtungssystemen, ESD-Schutzmatten, Transportwagen sowie ergonomischen Sitz- und Stehlelementen verbinden. Die modulare Bauweise erlaubt individuelle Kombinationen, um vielfältige Anforderungen in industriellen Anwendungen abzudecken. Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Ergonomie-Lösungen, die mühelos in bestehende Produktionslinien integriert werden können. Durch die nahtlose Integration aller Komponenten wird eine ganzheitliche Optimierung von Arbeitsabläufen, Sicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit gewährleistet und erhöht dadurch langfristig Effizienz und Qualität.

Unabhängige Prüfung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sichert Planungssicherheit und Prozesszuverlässigkeit

Durch die herstellerunabhängige Prüfung nach der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erhalten Unternehmen eine verlässliche Grundlage für ihre Planung. Die formelle Konformitätserklärung belegt die Einhaltung aller sicherheitstechnischen Anforderungen und verkürzt Genehmigungsprozesse. Gleichzeitig reduzieren sich Haftungsrisiken und mögliche Sicherheitsmängel werden frühzeitig ausgeschlossen. Bestehende Anlagen können rascher in Betrieb genommen werden, da die Prüfbescheinigung als Nachweis dient und den strengen Vorgaben industrieller Umgebungen gerecht wird. Zudem unterstützt sie rasche und effiziente Umsetzung betrieblicher Sicherheitsstrategien.

Picnic implementiert Hubplattform für ergonomische optimierte Umpackprozesse in Kühlzonen

Picnic integriert die elektrisch verstellbare Hubplattform in seinen neuen Logistikzentren vielseitig, um Prozesse von der Annahme über das Umpacken bis hin zu High-Speed-Picking effizient zu gestalten. Dank präziser Höhenanpassung kommen Mitarbeitende in 4 °C-Kühlbereichen auch bei Goods-to-Person-Abläufen ergonomisch optimal an Ware. Spezielle Abschrägungen reduzieren Hebe- und Drehbewegungen, während Sicherheitsvorrichtungen wie Schutzbügel und Not-Aus-Schalter reibungslose, sichere Arbeitsabläufe gewährleisten. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible Anpassungen an wechselnde Lagerlayouts und steigert langfristig Produktivität.

Treston präsentiert Hubplattform und AutoStore ConveyorPort für ergonomisches LogiMAT-Arbeiten

Bei der Fachmesse LogiMAT demonstriert Treston die Integration seiner elektrisch höhenverstellbaren Hubplattform mit einem AutoStore ConveyorPort. Interessierte Besucher finden den Stand in Halle 5, B505, und können live beobachten, wie die stufenlose Höhenverstellung nahtlos in automatisierte AutoStore-Prozesse eingebunden wird. Dies ermöglicht ergonomisches Arbeiten bei Entnahme, Umpacken und Transport von Gütern und reduziert körperliche Belastungen durch optimierte Arbeitshöhen und kurze Greifwege in vorbereiteten Materialflussstationen. Die kombinierte Anlage steigert Effizienz und Mitarbeitermotivation deutlich.

Modulare Treston Hubplattform steigert Ergonomie, Sicherheit und effiziente Prozesse

Die Treston Hubplattform kombiniert ergonomisch optimierte Arbeitshöhen mit flexiblen, modular anpassbaren Komponenten und gewährleistet durch CE-Zertifizierung höchste Sicherheit. Sie minimiert körperliche Belastungen, unterstützt eine verbesserte Prozessqualität und fördert die Mitarbeitermotivation durch stressfreies Arbeiten. Unternehmen profitieren von einer nachhaltigen, skalierbaren Lösung für Produktions- und Logistikanwendungen. Die einfache Integration in bestehende Systeme und das umfassende Zubehörangebot sichern langfristig effiziente Abläufe, reduzieren Ausfallzeiten und stärken das Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz durch dauerhaft kosteneffiziente Schutzmaßnahmen.