Hochleistungsdruckmodule für optimale Druckergebnisse auf der LogiMAT 2025

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert TSC Auto ID neueste Technologien, die Anwendern dabei helfen, ihre Prozesse im Warenlager und in der Logistik zu optimieren. Besonderes Augenmerk liegt auf den innovativen Mobile-Computing- und Datenerfassungslösungen von Bluebird. Besucher haben die Möglichkeit, virtuelle Lieferschalter, Lagerräume und eine „Challenge Zone“ zu erkunden, um einen realistischen Einblick in die Arbeitsabläufe zu erhalten.



Hochleistungsdruckmodule PEX-2000: Präzision und Geschwindigkeit für optimale Druckergebnisse

Die Hochleistungsdruckmodule PEX-2000 sind ein herausragendes Merkmal des Messestands. Die 4-Zoll-Version bietet eine beeindruckende Druckauflösung von 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 457 mm/s (18 ips). Die 6-Zoll-Version erreicht eine Geschwindigkeit von 356 mm/s (14 ips) und eine Druckauflösung von 300 dpi. Diese Module können optional mit einer RFID-Codierfunktion und einem Farbbandsparer ausgestattet werden. PEX-2000 ist besonders einfach zu integrieren und wurde speziell für den Langzeitbetrieb in anspruchsvollen Prozessumgebungen entwickelt.

Innovative Handheld-Computer für optimierte Paketzustellung und Bezahlung

Der S20 Handheld-Computer von TSC Auto ID ist ein leichtes und robustes Gerät, das die Abholung und Zustellung von Paketen optimiert. Mit Funktionen zum kontaktlosen Bezahlen erleichtert er den Zahlungsprozess. Der EF550R sorgt mit Echtzeitverfolgung, effizientem Scannen von Barcodes und zuverlässiger Konnektivität für eine effiziente Paketzustellung. Die Enterprise-Mobile-Computer S50 und S70 ermöglichen schnelles und flexibles Barcode-Scannen, sowohl in der Hand als auch an anderen Stellen im Raum. Durch die Verbindung mit den Desktopdruckern DA220 BT und DH240T können präzise Etiketten erstellt werden.

Effizientes Kommissionieren mit dem Ringscanner W20 und Handhelds

Der Ringscanner W20 ermöglicht eine effiziente und freihändige Kommissionierung, indem er drahtlos mit Handhelds wie dem S50 Enterprise-Mobile-Computer verbunden wird. Der mobile 4-Zoll-Drucker Alpha-40L bietet schnelles und präzises Etikettieren mit Geschwindigkeiten von bis zu 127 mm/s (5 ips) bei 203 dpi und kann direkt am Gabelstapler montiert werden. Für nachhaltige Verpackungsetiketten ist der kompakte Industriedrucker MB240T ideal, da er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 305 mm/s (12 ips) bei 203 dpi arbeitet. Der Hochleistungs-Desktopdrucker TH240 ermöglicht das Codieren und Bedrucken von RFID-Etiketten, um eine genaue Nachverfolgung zu gewährleisten.

Hochgeschwindigkeits-Etikettierung von Paletten mit dem Industriedrucker MH240

Der Industriedrucker MH240 von TSC Auto ID ermöglicht eine schnelle und präzise Etikettierung von Paletten. Mit einer beeindruckenden Druckgeschwindigkeit von bis zu 356 mm/s (14 ips) bei 203 dpi können Palettenetiketten in kürzester Zeit gedruckt werden. Der RFID-Drucker T6000e bietet zusätzlich die Möglichkeit, RFID-Tags für eine Echtzeit-Sendungsverfolgung zu kodieren. Der 6-Zoll-Drucker T8000 ODV-2D gewährleistet eine hohe Barcode-Qualität durch automatische Verifizierung und Validierung, wodurch fehlerhafte Codes vermieden werden.

TSC Auto ID präsentiert innovative Lösungen für Lageroptimierung

TSC Auto ID präsentiert auf der LogiMAT 2025 eine Vielzahl innovativer Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Prozesse im Warenlager und in der Logistik zu optimieren. Mit leistungsstarken Druckmodulen, rechenstarken Handheld-Computern und effizienten Kommissionier- und Verpackungslösungen bietet das Unternehmen eine breite Palette an Technologien, die eine verbesserte Ablaufeffizienz ermöglichen. Von der Etikettierung im Warenlager bis zur Zustellung an die Haustür können Unternehmen auf zuverlässige Lösungen vertrauen.