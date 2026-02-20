Voltcraft VSPP-Serie liefert präzise 0-600 V/DC bis zu 3000 W Leistung

Mit der neuen VSPP-Serie präsentiert Voltcraft über Conrad Electronic sechs Labornetzgeräte, die eine stufenlos regelbare Ausgangsspannung von 0 bis 600 V/DC und eine maximale Leistung von 3000 W bieten. Dank raffinierter Regelungstechnik erreichen sie eine Spannungsgenauigkeit von ?0,05?% und ein minimales Rauschen, wodurch reproduzierbare Messergebnisse in Forschung und Entwicklung sichergestellt werden. Die Geräte lassen sich seriell oder parallel koppeln und überzeugen durch umfassende Schnittstellen inklusive USB, LAN und RS-485. Verlässlich.



VSPP-Serie schließt Hochvoltlücke mit präziser Regelung von 0-600 V

Die neue VSPP-Serie verbindet Labornetzgeräte und Hochvolt-Anwendungen nahtlos. Anwender profitieren von einer stufenlos einstellbaren Ausgangsspannung von null bis sechshundert Volt Gleichspannung sowie variablen Leistungsoptionen von zwölfhundert Watt bis dreitausend Watt. Diese hohe Flexibilität erlaubt vielseitige Einsatzszenarien in Forschung und Industrie. Harald Lehner unterstreicht die Kombination aus millivoltgenauer Reglertreue und hoher Energieausbeute als Schlüssel für stabile Hochspannungstechnik und sichere Prüfumgebungen. Sie unterstützt präzise Messabläufe sowie anspruchsvolle Dauerbelastungstests bei minimalem Störpegel effizienzsteigernd.

VSPP-Serie garantiert präzise Spannung und Strom bei minimalem Rauschen

Die VSPP-Netzteile bieten eine präzise Spannungsregelung mit einer Genauigkeit von ? 0,05 % und einer Toleranz von ± 20 mV, ± 50 mV oder ± 100 mV. Gleichzeitig gewährleisten sie eine Stromgenauigkeit von ? 0,05 % mit ± 20 mA oder ± 30 mA Abweichung. Die geringe Ausgangsrauschzahl sorgt für exzellente Signalreinheit und legt damit die Basis für reproduzierbare Messergebnisse in anspruchsvollen Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Zusätzlich ermöglicht die hohe Präzision verlässliche Tests in komplexen Prüfaufbauten.

Flexible Parallelschaltung nutzt zehn Geräte für bis zu 300A

Die flexible Kopplung mehrerer Netzgeräte ermöglicht die parallele Nutzung von bis zu zehn Einheiten und erreicht dadurch einen Gesamtstrom von bis zu 300 Ampere. Diese modulare Skalierung erleichtert die schrittweise Erweiterung der Testinfrastruktur und kommt mit geringerem Budgetaufwand aus. Möchte man höhere Ströme realisieren, lassen sich zusätzliche Geräte nahtlos in bestehende Prüfaufbauten integrieren. So lassen sich komplexe Entwicklungsphasen effizient und wirtschaftlich gestalten. Die Kopplung erfolgt über standardisierte Schnittstellen, sichert Zuverlässigkeit.

Netzteile mit USB, LAN, RS-485 perfekt für automatisierte Testintegration

Für die durchgängige Einbindung in automatisierte Testumgebungen (ATE) verfügen alle Netzteile über eine umfassende Schnittstellenausstattung mit USB-, LAN- und RS-485-Kommunikationsports. Die flache Bauform und das 19-Zoll-Gehäuse ermöglichen eine einfache Montage in Prüfstands-Racks und beschleunigen die Inbetriebnahme von Testsystemen. Dank des weiten Eingangsspannungsbereichs von 85 bis 265 V AC bei 50-60 Hz garantieren die Netzgeräte stabile Betriebsvoraussetzungen, selbst bei wechselnder Versorgungsspannung in unterschiedlichen Anwendungen und gewährleisten höchste Verfügbarkeit.

Integrierte Listenprogrammierung mit 10mV und 1mA Auflösung beschleunigt Tests

Alle Modelle der VSPP-Serie reduzieren Messzeiten dank einer integrierten Listenprogrammierung mit feinster Auflösung von zehn Millivolt und einem Milliampere. Anwender können komplexe Testabläufe direkt am Netzgerät definieren, ohne auf externe Rechner zugreifen zu müssen. Zugleich bieten die Netzteile umfassende Fernsteuerungs- und Programmieroptionen über sämtliche Schnittstellen. Diese Kombination gestattet die schnelle Erstellung wiederholbarer Messprofile und gewährleistet höchste Flexibilität und Effizienz in anspruchsvollen Prüfständen. Optimierte Betriebsabläufe sparen zudem dauerhaft Ressourcen und Zeit.

Voltcraft VSPP-Serie liefert 0 bis 600V, 3000W, rauscharme Präzision

Die Voltcraft VSPP-Serie, erhältlich über die Conrad Sourcing Platform, stellt Labornetzgeräte bereit, die Millivoltgenauigkeit mit flexibler Leistungskonfiguration verbinden. Durch einen einstellbaren Ausgang von 0 bis 600 V DC und eine maximale Leistung von 3000 W werden hohe Anforderungen in Forschung und Entwicklung erfüllt. Das geringe Ausgangsrauschen garantiert störungsfreie Prüfungen, während integrierte Listenprogrammierung und Fernsteuerbarkeit effiziente Abläufe ermöglichen. Dank modularer Erweiterbarkeit und intuitiver Bedienoberfläche eignet sich die Serie ideal für Anwendungen in Medizintechnik, E-Mobilität und regenerativer Energietechnik.