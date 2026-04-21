Effiziente Flottenerweiterungen setzen auf Volvo FH Gas Powered Lkw mit Bio-LNG-Antrieb, da Speditions- und Logistikunternehmen in Deutschland und Europa dadurch CO?-Emissionen signifikant senken, Betriebskosten nachhaltig reduzieren und Planungssicherheit langfristig steigern können. Zwischen fünfundzwanzig und fünfzig Einheiten wurden mehrfach bestellt. Die Hilker GmbH & Co. KG in Friesoythe erhielt 25 neue LNG-Fahrzeuge und bestellte zehn weitere, um ihre nachhaltige Fahrzeugflotte effizient und vorausschauend zu optimieren und ihre Umweltbilanz zu verbessern.



Bio-LNG von Volvo keine Übergangstechnologie, senkt CO?-Emissionen sofort effektiv

Volvo Trucks erzielt mit seinem Gasprogramm weltweit hohe Absatzzahlen: Über 10.000 gasbetriebene Lkw wurden bereits an Kunden ausgeliefert, was besonders in Deutschland durch mehrere Großaufträge verdeutlicht wird. Gregor Frieb, Manager Business Development Volvo Trucks Deutschland, hebt hervor, dass Bio-LNG weit mehr als eine vorübergehende Lösung darstellt. Als erneuerbarer Kraftstoff leistet es sofort greifbare CO?-Einsparungen, reduziert Umweltbelastungen deutlich und ermöglicht Transportbetreibern zugleich eine wirtschaftlich attraktive Alternative dank stabiler Kraftstoffpreise und langfristiger Planungssicherheit verlässlich.

A+T Nutzfahrzeuge begleitet Umstellung von 70 Prozent Flotte erfolgreich

Die Hilker GmbH & Co. KG aus Friesoythe setzt mit ihrer modernen Flotte ein Zeichen für nachhaltige Transportlösungen. Insgesamt verkehren 70 Gas Powered Sattelzugmaschinen sowie zwei vollelektrische Fahrzeuge im operativen Einsatz. Kürzlich stellte Volvo Trucks 25 LNG-Lastwagen bereit; zehn weitere wurden beauftragt. Zusammen mit dem Vertriebspartner A+T Nutzfahrzeuge werden 70 Prozent der Fahrzeuge auf Gasbetrieb umgestellt. Stefan Hilker bezeichnet diesen Ausbau als wichtigen Schritt hin zu CO?-armen Logistikprozessen und innovationsfördernd.

Bio-LNG verstärkt Kostenvorteile: Speditionen fahren günstiger als mit Diesel

Das verbreitete Vorurteil, LNG treibe Transportkosten dauerhaft in die Höhe, entkräftigen realistische und fundierte Wirtschaftszahlen: Zwar führten Lieferengpässe im Gefolge des Ukraine-Kriegs kurzfristig zu erhöhten LNG-Preisen, seit 2020 jedoch profitieren Transportunternehmen insgesamt von geringeren Betriebskosten gegenüber Diesel. Der Einsatz von Bio-LNG steigert die spürbaren ökonomischen Vorteile zusätzlich, da dieser regenerative Kraftstoff je nach Kilometerleistung und Lastprofil deutlich beträchtliche günstigere Leistungskennzahlen und Kostenvorteile ermöglicht, so Hilker.

Rund 200 LNG-Stationen mit fast ausschließlich Bio-LNG erhöhen Kostensicherheit

Nahezu 200 LNG-Tankstellen stehen in Deutschland zur Verfügung und liefern fast ausschließlich Bio-LNG für Fernverkehrsfahrzeuge. Dieselpreisbundene Tarifmodelle, Festpreisangebote und Mengenverträge mit Preisgarantie schaffen attraktive Konditionen, die oftmals unter dem Vergleichsspritpreis liegen. Diese transparente Kostenstruktur bietet Fuhrparkbetreibern mehr Budgetklarheit und reduziert wirtschaftliche Risiken. Perspektivisch könnte die Zuweisung zur Mautklasse 3 für Volvo LNG-Lkw zusätzliche Einsparungen generieren, wodurch der Betrieb langfristig noch rentabler und wettbewerbsfähiger wird. Die Versorgungssicherheit ist dabei gewährleistet. stets.

LNG-Motor von Volvo FH garantiert dieselähnliche Zugkraft und Emissionsreduktion

Volvo FH Gas Powered Lkw liefern dieselgleiche Zugkraft, dynamische Fahrleistung und hohe Reichweite für den Fernverkehr. Die Motorentechnologie basiert auf dem Dieselprinzip, was einen sparsamen Verbrauch ohne Einbußen bei Leistung und Kapazität ermöglicht. Verlängerte Wartungsintervalle im Vergleich zu Otto-Motoren reduzieren Inspektions- und Reparaturaufwand. Anwender profitieren von niedrigeren Gesamtbetriebskosten, erhöhter Fahrzeugverfügbarkeit und langfristiger Planungssicherheit, die eine wirtschaftliche und effiziente Abwicklung nationaler sowie internationaler Transporte garantiert. Effizienz und Nachhaltigkeit in Transportprozessen maximiert.

Unternehmen erreichen Klimaziele jetzt sofort durch Einsatz von Bio-LNG-Fahrzeugen

Seit 2018 serienmäßig verfügbar, ermöglichen Lkw mit Bio-LNG-Antrieb eine CO?-Einsparung von bis zu 100 Prozent im Vergleich zu konventionellem Diesel. In der Praxis haben sich diese gasbetriebenen Fahrzeuge im nationalen und internationalen Fernverkehr als zuverlässige Lösung etabliert. Unternehmen können ihre Klimaziele sofort angehen und müssen nicht auf zukünftige Antriebstechnologien warten. Durch dieselähnliche Leistung, bewährte Motorentechnologie und vorhandene Betankungsinfrastruktur lassen sich Betriebskosten senken und Umweltbelastungen deutlich reduzieren. Planungssicherheit steigt nachhaltig messbar.

Erprobte Bio-LNG Technik senkt CO?-Emissionen messbar im täglichen Lkw-Einsatz

Volvo Trucks etabliert Bio-LNG als festen Bestandteil seiner multifacettierten Antriebsstrategie zur Dekarbonisierung des schweren Fernverkehrs. Ergänzend zu batterie- und brennstoffzellenbasierten Lösungen ermöglicht die bewährte Gas-Technologie im Praxiseinsatz erhebliche CO?-Einsparungen und eine Performance, die hinsichtlich Reichweite und Zugkraft mit Dieselmodellen vergleichbar ist. Gleichzeitig profitieren Anwender von gesenkten Betriebskosten durch günstigere Kraftstoffpreise und verlängerte Wartungsintervalle, sodass Umwelt- und Wirtschaftsnutzen Hand in Hand gehen. Dieser Ansatz hilft Logistikern, Nachhaltigkeitsziele pragmatisch effizient zu erreichen.

Nachhaltige Volvo Gas-Lkw verbinden Leistung, Reichweite und Kostentransparenz sofort

Volvo Trucks bietet mit Bio-LNG eine sofort umsetzbare Lösung, um die CO2-Bilanz schwerer Nutzfahrzeuge drastisch zu verbessern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Die modernen Gas-Lkw erreichen Reichweite, Leistung und Fahrkomfort auf Dieselstandard. Ein etabliertes Netz von Biokraftstoff-Tankstellen sowie vertraglich gesicherte Festpreise ermöglichen eine verlässliche Kostenplanung. Logistikunternehmen profitieren so zeitgleich von ökologischem Mehrwert, betrieblichen Kostenvorteilen und hoher Verfügbarkeit in nationalen und grenzüberschreitenden Transporten. Sie können ihre Flottenbasis sofort optimieren. Effizient.