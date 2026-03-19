WORK L Linearpalettenspeicher reduziert Rüstzeiten und maximiert Spindelstunden vollautomatisch

WASSERMANN TECHNOLOGIE GmbH präsentiert mit dem WORK L Linearpalettenspeicher eine fortschrittliche Lösung für automatisierte CNC-Fertigung und mannlose Produktion. Das modulare System bietet eine Kapazität von 10 bis 99 Paletten und ermöglicht mit Parallelpalettenwechsel während der Hauptbearbeitungszeit kürzere Rüstzyklen. Dank 360°-Drehachse am Handhabungsgerät lässt sich der Platz optimal nutzen. Intuitive Steuerung und umfangreiche Schnittstellen gewährleisten durchgängige Industrie 4.0-Konnektivität. Die skalierbare Architektur ermöglicht einfache Nachrüstung in bestehende Fertigungslinien und sichert langfristige Effizienzsteigerungen.



WASSERMANN TECHNOLOGIE präsentiert skalierbaren WORK L Linearpalettenspeicher für CNC-Automation

WASSERMANN TECHNOLOGIE GmbH hat mit dem WORK L Linearpalettenspeicher eine hochperformante Lösung für CNC-Automation entwickelt, die auf mannlose Fertigung, automatische Fertigungsplanung und modulare Skalierbarkeit ausgelegt ist. Das System verwaltet zwischen zehn und neunundneunzig Paletten strukturiert und effizient, verkürzt Umrüstzeiten durch paralleles Beladen und sorgt für dauerhaft hohe Kapazitätsauslastung. Damit schafft WORK L die Basis für ressourcenschonende, zukunftsorientierte Zerspanungsprozesse in industriellen Fertigungslinien. Die modulare Bauweise adaptiert sich flexibel an zukünftige Produktionsanforderungen.

Kleinserienfertigung mit Variantenvielfalt: Hauptzeitparalleles Rüsten maximiert Spindelstunden und Effizienz

In der Kleinserienfertigung mit hoher Variantenvielfalt zeigt WORK L sein Potenzial: Dank hauptzeitparallelem Rüsten läuft der Maschineneinsatz ohne Stillstand ab, wodurch Spindelstunden effizient genutzt werden. Die Nebenzeiten sinken deutlich, da Palettenwechsel und Werkzeugwechsel parallel zu Bearbeitungsprozessen stattfinden. Auch bei mehreren Maschinen gewährleistet die Lösung mannfreie Schichten und optimiert die Kapazitätsauslastung. Kurze Umrüstzyklen sorgen für maximale Produktivität und kosteneffiziente Abläufe im Fertigungsalltag. Die automatisierte Steuerung minimiert Fehlerpotenziale. signifikant mehr Effizienz. reibungslos.

Homogene und heterogene Maschinenintegration mit variablen Palettengrößen bis fünftausend

Ob es sich um identische Bearbeitungszentren oder um heterogene Maschinen verschiedener Hersteller handelt, das WORK L-System fängt unterschiedlichste Palettengrößen und Tragfähigkeiten von 300 bis 5000 Kilogramm problemlos auf. Die Projektausrichtung erlaubt individuelle Anpassungen bei Bauhöhe, Regalebenen und Gesamtlänge, um spezifische Raum- und Anforderungen abzudecken. Eine werksseitige Vorkonfiguration für zukünftige Ausbaustufen sichert zudem schnelle Erweiterungen und erleichtert die Integration zusätzlicher Module ohne grundlegenden Umbau. Durch die projektspezifische Planung entsteht maximale Planungs- und Investitionssicherheit.

Universelles 360°-Handhabungsgerät für optimale Maschinenzugänglichkeit und schnelle platzSparer Nachrüstungsmöglichkeiten

Das universelle Handhabungsmodul verfügt über eine 360°-Drehachse, die uneingeschränkten Zugriff auf die Vorder-, Rück- und Seitenflächen sämtlicher Paletten gewährleistet. Die integrierten Teleskopgabeln ermöglichen ein kompaktes Layout und reduzieren Platzbedarf auch in engen Hallen. Nachrüstoptionen sind ohne größere Umbauten realisierbar. Zusätzlich können Anwender wahlweise eine Direktbeladung auf den Maschinentisch oder einen Zweifachwechsler integrieren, um Taktzeiten zu optimieren und Palettenwechselprozesse deutlich zu beschleunigen und somit Effizienz sowie Gesamtanlageneffektivität nachhaltig und deutlich steigern.

WORK L verwaltet bis neunundneunzig Palettenplätze effizient und automatisiert

Das System bietet bis zu 99 Palettenplätze und automatisierte Stationsmodule mit viermal 90°-Drehachse sowie einer Dreh-Kipp-Option. Dadurch werden Nebenzeiten konsequent reduziert, da Transport und Wechsel parallel zur Bearbeitung erfolgen. Ergonomie spielt eine wichtige Rolle: Das Handling von Spanntürmen auf Paletten erfolgt durch optimierte Greifsysteme, die körperliche Belastungen minimieren. Zudem sind alle Stationen bereits für zukünftige Roboterbeladungen vorbereitet, sodass sich eine durchgängige, vollautomatisierte Prozesskette realisieren lässt und Wartungsintervalle signifikant verringert. Effizienz

Smart bediente Steuerung mit Touchscreen, intelligenter Menü-Logik und Echtzeit-OEE-Analyse

Die innovative Zellensteuerung integriert ein modernes Touchscreen-Display mit intuitiver Menüführung und ermöglicht so eine schnelle Bedienung ohne Einarbeitungsaufwand. Anwender können zwischen den Leitsteuerungen WASSERMANN Automation, Soflex und Procam wählen und profitieren von umfassender Kompatibilität. Ein großzügiger interner Speicher erlaubt das Ablegen zahlreicher CNC-Programme für unterschiedliche Fertigungsaufträge. Zusätzlich sorgt eine automatische Fertigungsplanung inklusive Ressourcenchecks sowie Echtzeit-OEE-Analyse für transparente Prozesskontrolle und eine nachhaltige Steigerung der Gesamtanlageneffektivität. Anwender erzielen kontinuierliche Optimierung im Betrieb.

WORK L verbindet ERP, MES, CNC-Systeme sowie Roboterzellen effizient

WORK L verfügt über eine Vielzahl an digitalen Schnittstellen, die nahtlos ERP-, MES- und CNC-Systeme, Robotikzellen, Koordinatenmessmaschinen und Entgratanlagen vernetzen. Ältere Maschinenparks profitieren von individuell implementierbaren IT-Protokollen, die selbst veraltete Steuerungsvarianten ohne komplizierte Anpassungen integrieren. So lassen sich traditionell rein mechanische Fertigungslinien in moderne, datengetriebene Produktionsumgebungen einbinden und bieten übergreifende Transparenz sowie optimierte Abläufe in einer zukunftsorientierten Automationsarchitektur. Datenrückführung ermöglicht Analyse, Predictive Maintenance und effizientes Arbeiten bei Prozesssteuerung im Echtzeitbetrieb.

Modulare WORK L Lösung integriert verschiedene Palettengrößen ohne Umbauaufwand

Dank des modularen Aufbaus eignet sich WORK L perfekt für Neuanlagen genauso wie für die Nachrüstung in bestehenden Maschinenparks. Verschiedene Palettengrößen diverser Hersteller werden automatisiert verwaltet, ohne zusätzlichen Aufwand. Die kompakte Bauweise lässt sich präzise an vorhandene Hallenhöhen und -maße anpassen und ermöglicht eine stufenweise Erweiterung. Auf diese Weise entfällt ein kostenintensiver Komplettumbau, während die Automatisierung Schritt für Schritt ausgebaut und optimiert werden kann bei minimaler Unterbrechung der Produktion möglich.

WORK L Linearpalettenspeicher optimiert Automation, Integration und digitale Vernetzung

Der WORK L Linearpalettenspeicher von WASSERMANN TECHNOLOGIE GmbH kombiniert nahtlose Systemintegration, fortschrittliche Automatisierung und umfassende digitale Vernetzung zu einer skalierbaren Lösung. Durch hauptzeitparallel ausgeführte Palettenwechsel maximiert das System Spindelstunden und reduziert Nebenzeiten signifikant. Das 360°-Handhabungsgerät ermöglicht flexible Maschinenanordnungen und platzSparer Layouts. Unterschiedliche Palettengrößen und Gewichte werden mühelos integriert, während standardisierte Schnittstellen Industrie 4.0-Kompatibilität sicherstellen und Mannlosfertigung effizient realisiert wird. Zusätzliche Rüststationen und modulare Erweiterungsoptionen gewährleisten Anpassungsfähigkeit an wachsende Produktionsanforderungen nahtlos.