Owasys stellt kompaktes owa347A Linux-IoT-Gateway für raue Umgebungen vor

Der spanische Hersteller Owasys stellt mit dem owa347A ein kompaktes, robustes IoT-Gateway vor, das auf einem offenen Linux-System basiert und sich durch hohe Programmierbarkeit sowie industrielle Zuverlässigkeit auszeichnet. Das geringe Gewicht und die minimale Baugröße erlauben Integration in platzkritische Telematik- und Edge-Computing-Anwendungen, selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen. Mit 4G/LTE, GNSS, drei CAN-Bussen, RS232, Wi-Fi und Bluetooth bietet es vielfältige Vernetzungsoptionen für mobile und stationäre Einsatzszenarien. Die Plattform unterstützt lokale Datenverarbeitung effizient.



Owasys präsentiert neues owa347A Gateway für flexible, kompakte Telematik-Anwendungen

Der owa347A erweitert die Linux-basierte owa-Gatewayreihe von Owasys um ein neues Modell. Das Gerät gewährleistet offene Systemarchitektur und volle Programmierfreiheit unter industriellen Bedingungen. Sein robustes Gehäuse bietet Schutz vor Umwelteinflüssen und Vibrationen. Dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht eignet sich das Gateway optimal für Einbau in engen Einbauräumen, leichte Fahrzeuge oder mobile Maschinen. Anwender profitieren von dauerhaft hoher Zuverlässigkeit, flexibler Integration, maßgeschneiderten Telematiklösungen sowie zentraler Datenvorverarbeitung und effizientem Energieverbrauch optimiert.

Kompaktes Design vereint Leistung und Speicher für kundenspezifische IoT-Anwendungen

Kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht ermöglichen den Einsatz selbst in beengten Einbauräumen, ohne Leistungseinbußen. Der platzsparende Formfaktor optimiert den vorhandenen Bauraum und schafft Freiraum für zusätzliche Module. Prozessorleistung und Speicherkapazität bleiben vollständig nutzbar, um anspruchsvolle Datenaufbereitung zu sichern. Die offene Linux-Architektur gestattet programmier- und nutzerdefinierte Anpassungen sowie Erweiterungen direkt vor Ort. So lassen sich Telematik- und IoT-Anwendungen präzise implementieren und jederzeit flexibel skalierbar und robust erzielen hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.

owa347A integriert Edge-Computing und lokale Sensordatenanalyse in mobilen Geräten

Mit dem owa347A können Systemintegratoren und OEMs moderne Edge-Computing-Architekturen direkt in mobilen Geräten umsetzen. Sensordaten werden lokal erfasst und vorverarbeitet, sodass nur relevante Informationen intelligent gefiltert und kosteneffizient an zentrale Server gesendet werden. Dieser Ansatz reduziert den Datenverkehr, optimiert die Bandbreitenauslastung und verringert Latenzen erheblich. Gleichzeitig erhöht sich die Ausfallsicherheit, da kritische Analysen auch bei instabiler Netzwerkverbindung zuverlässig lokal fortgeführt werden. Die modulare Architektur unterstützt individuelle Anpassungen an verschiedene Hardwareanforderungen.

Kompaktes owa347A reduziert Funktionen und optimiert Kosten und Energieverbrauch

Das owa347A erweitert die owa-Produktreihe als kompakteres Gateway neben den leistungsstarken owa5x-Plattformen. Es fokussiert auf essentielle Funktionen, um ein schlankes Design ohne Verzicht auf die bewährte industrielle Robustheit zu bieten. Durch die reduzierte Ausstattung sinken Anschaffungskosten und Stromverbrauch deutlich, ohne Einbußen bei Stabilität und Langlebigkeit. Diese Kombination aus kompaktem Aufbau, effizienter Energienutzung und zuverlässiger Hardwarequalität sorgt für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und flexible Integration in unterschiedlich anspruchsvolle Anwendungen und vielseitige Einsatzszenarien.

owa347A: Robustes IoT-Gateway trotzt Vibrationen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen

Das owa347A ist speziell auf anspruchsvolle Einsatzszenarien ausgelegt und meistert zuverlässig Vibrationen, extreme Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit und Schmutzbelastung. Die kompakte Bauweise erlaubt flexible Integration in Baumaschinen, mobile Kompressoren sowie Fahrzeuge im Offroad-Bereich. Dank seiner wasserresistenten Konstruktion und robusten Elektronik bleibt die Funktionalität selbst bei widrigen Wetterbedingungen erhalten. Auch im maritimen Einsatz und auf winterlichen Strecken mit Schneemobilen erweist sich das Gateway als zuverlässiger Partner. Es garantiert durchgängige Konnektivität unter Extrembedingungen.

owa347A mit 4G/LTE, GNSS, drei CAN-Bussen, RS232, Wi-Fi, Bluetooth

Das owa347A bietet ein umfassendes Kommunikationsportfolio mit 4G/LTE-Modem für mobile Netzzugänge, GNSS-Empfänger für hochgenaue Positionsbestimmung sowie drei unabhängigen CAN-Bussen zur bidirektionalen Datenübertragung mit Steuergeräten. Ergänzt wird das Design durch eine serielle RS232-Schnittstelle, drahtlose Verbindungen über Wi-Fi und Bluetooth und modulare Antennenoptionen. Anwender können je nach Installationsumgebung interne oder externe Antennen nutzen, um optimale Funkleistung und erhöhte Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen sicherzustellen. Die flexible Architektur unterstützt so individuelle Netzwerkanforderungen maximal effizient.

Owasys fertigt owa347A ab Spätsommer 2026, Testgeräte ab Mai

Owasys kündigt die Serienproduktion des owa347A für Spätsommer 2026 an. Bereits im Mai und Juni sollen Testgeräte ausgeliefert werden, um Entwicklern und Systemintegratoren einen frühen Zugang zu bieten. Dadurch lassen sich Prototypen zeitnah erstellen und deren Funktionalität unter praxisnahen Bedingungen prüfen. Dieser Vorabzugang ermöglicht eine gezielte Integration in bestehende Systeme sowie eine fundierte Evaluierung im realen Umfeld. So können potentielle Anpassungen frühzeitig identifiziert und Entwicklungszyklen verkürzt werden, und Prozesseffizienz steigern.

Das owa347A überzeugt durch sein kompaktes Gehäuse, eine breite Auswahl an Schnittstellen und seine bewährte Robustheit. Es bietet ideale Voraussetzungen für IoT- und Telematik-Szenarien in Fahrzeugen und Industrieanlagen. Entwickler profitieren von einer offenen Linux-Umgebung, die schnelle Anpassungen und individuelle Erweiterungen ermöglicht. Durch lokale Datenverarbeitung am Edge reduzieren sich Latenz und Datenvolumen, während gleichzeitig die Ausfallsicherheit steigt. Dank seines ausgeglichenen Preis-Leistungs-Verhältnisses ist es attraktiv für Systemintegratoren und OEMs.