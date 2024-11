Neuer Hochleistungsschruppfräser für effiziente Aluminiumbearbeitung

Der Hochleistungsschruppfräser HC403BDSR von Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH ist eine Erweiterung ihres Sortiments an spezialisierten Fräswerkzeugen für Aluminium. Mit diesem Werkzeug können Metallliebhaber Aluminiumwerkstücke mit hohem Spanvolumen in kürzerer Zeit und effizienter bearbeiten. Der Artikel stellt die herausragenden Vorteile dieses Werkzeugs für die Zerspanung aus dem Vollen vor, einschließlich hoher Materialabtragsraten, präziser Ergebnisse und einer optimierten Späneabfuhr.



Neuer Hochleistungsschruppfräser HC403BDSR für effizientes Vollnutfräsen von Aluminium

Der VHM-Hochleistungsschruppfräser HC403BDSR ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das speziell für das Vollnutfräsen von Aluminiumwerkstücken entwickelt wurde. Mit extrem hohen Materialabtragsraten ermöglicht es eine schnelle und effiziente Bearbeitung von Aluminiumlegierungen. Das Werkzeug ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, was es vielseitig einsetzbar macht. Es eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und im Motorsport, um hochpräzise Kleinserien herzustellen.

Schnelles und effizientes Fräsen von Aluminium mit dem HC403BDSR

Dank seiner speziellen Kordelverzahnung ermöglicht der HC403BDSR das Fräsen mit extrem hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Dabei werden kleine und leicht handhabbare Späne erzeugt, wodurch der Spänebehälter trotz hoher Materialabtragsraten nur selten geleert werden muss. Die Schneidkante mit Kordelverzahnung ist durch einen Eckenradius besonders stabil und die spezielle Stirngeometrie ermöglicht hohe Rampenwinkel beim Eintauchen. Diese Kombination von Eigenschaften gewährleistet eine äußerst präzise und effiziente Bearbeitung von Aluminiumwerkstücken.

Neue Beschichtung ALX1 verbessert Leistung und Haltbarkeit des HC403BDSR

Die neu entwickelte Beschichtung „ALX1“ des HC403BDSR Werkzeugs verbessert nicht nur die Leistung und Haltbarkeit, sondern ermöglicht auch eine optimale Abfuhr der Späne durch polierte Spannuten und eine zentrale Innenkühlung. Dadurch wird die Zerspanung noch effizienter und präziser.

Effizientes Fräsen von Aluminiumwerkstücken für Aerospace, Automotive und Motorsport

Der Hochleistungsschruppfräser HC403BDSR ist ein speziell für die Zerspanung aus dem Vollen entwickeltes Werkzeug, das in verschiedenen Branchen wie Aerospace, Automotive und Motorsport eingesetzt werden kann. Durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz ermöglicht er eine schnelle Bearbeitung großer Volumina, um hochpräzise Kleinserien herzustellen.

Effiziente und präzise Zerspanung von Aluminiumwerkstücken mit dem HC403BDSR

Der Hochleistungsschruppfräser HC403BDSR von Wolverine ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Bearbeitung von Aluminiumwerkstücken. Mit seiner hohen Geschwindigkeit und den präzisen Ergebnissen ermöglicht er eine effiziente Zerspanung. Dank seiner extremen Materialabtragsraten können Metallliebhaber große Volumina in kurzer Zeit bearbeiten. Ob in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie oder im Motorsport, der HC403BDSR liefert stets eine qualitativ hochwertige Zerspanung aus dem Vollen.