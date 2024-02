SAVVY Telematic Systems AG: Die Revolution der Transportindustrie

SAVVY Telematic Systems AG, ein Unternehmen mit Sitz in Schaffhausen, hat vor über einem Jahrzehnt begonnen, Lösungen für die Überwachung von Fracht und Güterwaggons anzubieten. Durch die Vernetzung von Containern und Bahnwaggons hat SAVVY dazu beigetragen, die Digitalisierung in der Chemie- und Schienengüterindustrie voranzutreiben. Mit innovativen Produkten wie dem „Smart Bogie“ hat das Unternehmen die Effizienz und Transparenz in der Transportbranche erhöht.



SAVVY Telematic Systems AG revolutioniert Transport- und Produktionsunternehmen weltweit

SAVVY Telematic Systems AG wurde im Januar 2014 gegründet, um innovative Produkte anzubieten, die Transport-, chemische- und produzierende Unternehmen revolutionieren. Durch die Nutzung von Telematik, Sensorik und Software können diese Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile erzielen. Die Produkte von SAVVY werden weltweit von Unternehmen genutzt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Effizienz ihrer Prozesse zu steigern.

SAVVY startet 2014 als neues Unternehmen mit innovativer Technologie

Zum Start im Jahr 2014 entwickelte das Gründerteam von SAVVY eine bahnbrechende Innovation: Eine völlig neue Generation von IIoT-Geräten, kombiniert mit einer modernen Softwarelösung. Damit konnten kundenindividuelle Prozesse abgebildet und Kundendaten intelligent analysiert werden, um einen umfassenden Business-Intelligence-Ansatz zu ermöglichen.

Seit seiner Gründung vor 10 Jahren ist das Gründerteam von SAVVY immer noch aktiv und hat in dieser Zeit eine breite Palette von Geräten entwickelt, die weltweit verwendet werden. Das Unternehmen hat auch mehrere Auszeichnungen für seine innovativen Lösungen erhalten.

SAVVY ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung logistikspezifischer APP- und Softwareapplikationen sowie telematikgestützter Business Intelligence-Auswertungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Prozessberatung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Industrie-, Chemie-, Pharma- und Logistikunternehmen. Das Hauptziel von SAVVY besteht darin, die Effizienz der Arbeits-, Transport- und Logistikprozesse zu verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und CO2-Einsparungen entlang der gesamten Lieferkette zu fördern.

SAVVY Telematic Systems AG feiert sein 10-jähriges Jubiläum und bedankt sich bei seinen Kunden mit einem exklusiven Angebot: 10% Rabatt auf die nächste CargoTrac-Bestellung bis zum Jahresende. Das Unternehmen freut sich auf einen intensiven Austausch mit seinen geschätzten Kunden und möchte ihnen damit seine Wertschätzung entgegenbringen.

SAVVY hat in den vergangenen zehn Jahren einen bahnbrechenden Beitrag zur Transportindustrie geleistet, indem es Unternehmen weltweit dabei unterstützt hat, ihre Prozesse zu optimieren, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und Kosten einzusparen. Dank seiner innovativen Produkte und dem Fokus auf höchste Produktqualität hat sich SAVVY als wichtiger Akteur in der Branche etabliert.