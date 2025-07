LANG Technik GmbH optimiert Prozesse mit APplus für KI-Zukunft

In Holzmaden führt die LANG Technik GmbH das ERP-System APplus von Asseco Solutions ein. Ziel ist, manuelle Vertriebs-, Dispositions- und Produktionsprozesse durch integrierte Softwarefunktionen zu ersetzen. Transparente Datenflüsse und automatisierte Abläufe steigern die Effizienz in allen Bereichen. Projektmanagement, Fertigungsplanung und Bestandsverwaltung werden zentral abgebildet. Mit der neuen Plattform wird zudem eine belastbare Datenbasis geschaffen, um zukünftige KI-gestützte Anwendungen im Vertrieb und in der Logistik vorzubereiten. Geplanter Go-Live ist März 2026.



LANG Technik GmbH wählt APplus zur Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung

Die LANG Technik GmbH aus Holzmaden entschied sich im März 2025 für das ERP-System APplus von Asseco Solutions, um manuelle Abläufe im Vertrieb, der Disposition und der Produktion zu eliminieren. Damit sollen wiederkehrende Aufgaben automatisiert und die Effizienz alltäglicher Prozesse nachhaltig gesteigert werden. Zudem schafft die Integration eine konsistente Datenbasis, welche als Fundament für künftige KI-gestützte Anwendungen dient und das schnelle Unternehmenswachstum nachhaltig fördert. Die Einführung setzt auf Standardisierung, Skalierbarkeit.

Isolierte Altsysteme verzögern Prozesse und verursachen hohen manuellen Aufwand

Bislang führten getrennte Altsysteme für Vertrieb und Produktion zu isolierten Datenbeständen, die nur durch manuelle Abgleiche zusammengeführt wurden. Die darauf folgende Report-Erstellung verursachte erheblichen Aufwand, da Informationen händisch konsolidiert und formatiert werden mussten. Hinzu kam, dass das eingesetzte Produktionsplanungstool einzelne Arbeitsschritte nicht abbildete, weshalb jede Umplanung manuell in Excel aktualisiert wurde. Eine detaillierte Bestandsaufnahme identifizierte diesen Prozess als wesentliche Zeitfalle, die angesichts steigender Auftragszahlen schließlich nicht länger toleriert werden konnte.

Key-User loben intuitive APplus-Bedienung und moderne Benutzeroberfläche erneut eindrucksvoll

Schon bei der ersten Präsentation lobten die Key-User die intuitive Bedienung sowie das moderne Design der APplus-Oberfläche. Besonders wertgeschätzt wurden die branchenspezifischen Funktionen für die metallverarbeitende Industrie, wie die präzise Fertigungsplanung und die lückenlose Betriebsdatenerfassung, die zentrale Anforderungen optimal erfüllen. Im Made-to-Stock-Bereich überzeugte das System durch eine schlanke Lagerhaltungslogik, die Bestände effizient steuert. Die abschließende Entscheidung fiel nahezu einstimmig und eindeutig zugunsten von APplus aus und bescherte Unternehmen hohe Benutzerakzeptanz.

Asseco Solutions integriert strategische KI für APplus gestützte Datenbasis

Asseco Solutions agiert als strategischer und technologischer Partner und setzt künstliche Intelligenz bewusst in den Mittelpunkt aller Prozesse. Durch die Migration zu APplus entsteht eine verlässliche, qualitativ hochwertige Datenbasis, die im Vertrieb zur Identifikation vielversprechender Leads und zur Generierung automatisierter Gesprächsanlässe eingesetzt wird. In der Lagerlogistik ermöglicht KI-gestützte Analyse eine deutlich effizientere Bestandsoptimierung. Projektmanagerin Arabella Braun Zudem unterstreicht, dass dieses zukunftsweisende Konzept langfristig erheblich messbare Wertschöpfungspotenziale für LANG Technik schafft.

APplus Fast-Track ermöglicht direkt produktive ERP-Nutzung in wenigen Monaten

Durch die Fast-Track-Implementierung kann APplus innerhalb weniger Monate im Standardbetrieb eingeführt werden. Die integrierten Dispositions- und Bestellvorschläge reduzieren Abstimmungszyklen und verkürzen Reaktionszeiten im Tagesgeschäft. Dank der intuitiven Produktionsplanungsoberfläche lassen sich Auftragsreihenfolgen bei Bedarf flexibel reorganisieren, während der aktuelle Bearbeitungsstatus per Mausklick abrufbar bleibt. Zusätzlich wird das externe Projektmanagement direkt im ERP-System abgebildet und zentral verwaltet. Alle Mitarbeiter profitieren von einheitlichen Daten und nahtlosem Informationsfluss für eine durchgängige Prozesssteuerung in Echtzeit.

Flow Mode führt Anwender schrittweise automatisiert ERP-Prozesse im Hintergrund

Der Flow Mode leitet Anwender durch klar strukturierte Prozessschritte und orchestriert im Hintergrund automatisch ERP-Funktionen. Durch diese gestufte Nutzerführung sinkt die Komplexität der Bedienung erheblich, während gleichzeitig effiziente Abläufe gewährleistet werden. Vor der Aktivierung lernen Mitarbeiter im klassischen Modus wesentliche Prozessabläufe kennen und verinnerlichen grundlegende Zusammenhänge. Auf diese Weise verbindet das System bewährtes Praxiswissen mit innovativen Automatisierungsmechanismen und erleichtert die Umstellung auf moderne Arbeitsweisen, optimierte Datenauswertung inklusive Echtzeit-Monitoring und Transparenz.

Prozessanalyse zeigt deutlich Einsparungen von 500 Arbeitsstunden monatlich auf

Aus der initialen Prozessanalyse ergibt sich ein monatliches Einsparpotenzial von etwa 500 Arbeitsstunden quer durch alle Abteilungen. Basierend auf dieser Kalkulation rechnet das Unternehmen damit, die Investitionskosten für die Systemeinführung innerhalb eines Dreijahreszeitraums vollständig zu decken. Die durch die Automatisierung gewonnenen Kapazitäten sollen künftig dafür genutzt werden, innovative Projekte voranzutreiben und strategische Initiativen umzusetzen. Hierzu zählen beispielsweise die Optimierung von Lieferantenbeziehungen sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte langfristige Prozessverbesserungen.

LANG Technik führt APplus ein und digitalisiert Arbeitswelt nachhaltig

Durch die Einführung von APplus etabliert LANG Technik GmbH eine umfassende Basis für eine digitalisierte und KI-gestützte Arbeitsumgebung. Die Automatisierung wichtiger Teilprozesse steigert Transparenz und optimiert Abläufe in der Produktion, Disposition und im Projektmanagement gleichermaßen. Dank des prozessorientierten Flow Mode und der Fast-Track-Implementierung lassen sich praktische Vorteile sofort realisieren. Dadurch erzielt das Unternehmen kurzfristige Zeitersparnisse und legt gleichzeitig den Grundstein für nachhaltiges Wachstum und fungiert operativ und strategisch.