Altair und LTTS gründen Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge

Das neu gegründete Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge von Altair und L&T Technology Services hat das Ziel, die digitale Transformation in den Bereichen Mobilität, Hightech und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Unternehmen werden dort innovative Lösungen für digitale Zwillinge finden, die ihnen helfen, ihre Produktentwicklung zu beschleunigen und ihre Effizienz zu steigern.



Steigerung der Effizienz und Innovation durch KI-gestütztes Engineering

Das Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge unterstützt Unternehmen in verschiedenen Bereichen wie KI-gestütztes Engineering, Innovationlabs, vorausschauende Wartung und schnelle Produktentwicklung. Hierbei werden neueste Methoden und Technologien eingesetzt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produkte und Prozesse schneller auf den Markt zu bringen und den Wert ihrer Investitionen zu maximieren.

Stephanie Buckner, COO von Altair, betont, dass das Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge Unternehmen dabei unterstützen wird, den Technologietrends voraus zu sein und innovative Produkte und Prozesse zu entwickeln. Die Partnerschaft mit LTTS wird dazu beitragen, neue Industriestandards in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und High-Tech zu setzen.

LTTS ist ein erfahrener Anbieter von Digital Twin-Technologien und verfügt über mehrere Kompetenzzentren in seinen Entwicklungszentren. Das Unternehmen bietet Lösungen für virtuelle Inbetriebnahme, vorausschauende Wartung und Ursachenanalyse anhand von Echtzeit- und Bestandsdaten an. Darüber hinaus hat LTTS einen digitalen Zwilling entwickelt, der den Betrieb von Bohrinseln automatisiert und somit die Effizienz und Sicherheit in der Öl- und Gasindustrie verbessert.

Durch die Kooperation mit Altair erhält LTTS die Möglichkeit, sein Angebot an digitalen Zwillingen zu erweitern und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern. Die Kombination aus der umfassenden Lösung von Altair und der Fachkompetenz von LTTS ermöglicht es Unternehmen, die Technologie des digitalen Zwillings effektiv zu nutzen. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von LTTS als Experte auf dem Gebiet der digitalen Zwillinge und bietet Unternehmen innovative Lösungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse.

Das neu gegründete Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge bietet Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, die Vorteile der digitalen Transformation voll auszuschöpfen und somit ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken. Durch innovative Lösungen und umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Engineering und Datenanalyse werden Altair und LTTS eine wegweisende Rolle bei der technologischen Integration spielen.

Das Kompetenzzentrum für digitale Zwillinge ermöglicht Unternehmen, ihre Produkte und Prozesse zu verbessern, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Testzyklen zu verkürzen und die Restnutzungsdauer ihrer Produkte zu verlängern. Durch diese Initiative werden Unternehmen in der Lage sein, den Herausforderungen des technologischen Wandels besser gewachsen zu sein und ihre Innovationskraft zu steigern.

Auf der Webseite von Altair finden Sie umfangreiche Informationen zu ihren Lösungen für digitale Zwillinge. Erfahren Sie, wie diese Lösungen Unternehmen dabei unterstützen können, die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die der Einsatz von digitalen Zwillingen bietet, um Produkte und Prozesse zu optimieren und den technologischen Wandel erfolgreich zu bewältigen.