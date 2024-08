Innovative Automatisierungslösung: Effiziente Logistik für Elektrogroßhändler Rexel Germany

Das neue Verteilzentrum von Rexel Germany in Raunheim nahe Frankfurt wurde mit einer innovativen Automatisierungslösung ausgestattet. Mit dem Schwerpunkt auf hoher Performance und optimaler Raum- und Flächennutzung wurde eine flächensparende und raumoptimierte Lösung realisiert. Das Herzstück des Logistikzentrums ist eine AutoStore-Anlage mit 45.000 Behälterstellplätzen und intelligentem Fördertechnik-Layout. Dieses Lagerkonzept ermöglicht effiziente Prozesse und Automatisierung mit hoher Flexibilität, um den Kunden einen erstklassigen Service und hohe Lieferqualität zu bieten.



Effiziente Raum- und Flächennutzung im neuen Verteilzentrum von Rexel Germany

Das neue Verteilzentrum von Rexel Germany besteht aus zwei großen Logistikhallen, die auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern verteilt sind. Um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen, wurden insgesamt 4.000 laufende Meter an Regalböden installiert. Diese bieten Platz für 28.000 Plattenplätze, 530 Kragarmplätze und 560 Positionen für den Kabelschnitt. Das Hauptziel war es, eine effiziente Automatisierungslösung zu schaffen, die nicht nur die Lagerfläche optimal nutzt, sondern auch ausreichend Platz für Bereitstellungs- und Arbeitsflächen an den Lkw-Toren lässt.

AutoStore-Anlage als zentrales Element für effiziente Logistik

Das neue Logistikzentrum von Rexel Germany setzt auf eine AutoStore-Anlage als zentrales Element. Durch ihre hohe Flexibilität und das platzsparende Konzept ist sie die ideale Lösung für das umfangreiche Sortiment von rund 30.000 Elektroprodukten und über 350.000 Spezialartikeln. Mit 45.000 Behälterstellplätzen und einem integrierten Fördertechnik-Layout ermöglicht die AutoStore-Anlage effizientes Ein- und Auslagern der Systembehälter und bietet eine hohe Durchsatzkapazität.

Effiziente Platznutzung und Skalierbarkeit: AutoStore-Anlage im Lagerbereich

Das AutoStore-System von Rexel Germany beansprucht etwa ein Drittel der Lagerfläche und bietet eine durchgängige Skalierbarkeit auf allen Systemebenen. Durch die Integration zusätzlicher Transferzellen kann die Anlage bei Bedarf flexibel erweitert werden, um zusätzliche Fördertechnik anzubinden. Die Ein-, Um- und Auslagerungen der befüllten Systembehälter werden von 26 hochmodernen AutoStore R5-Robotern durchgeführt. Darüber hinaus stehen sechs Caroussel-Ports zur Verfügung, um die Kommissionierung bei hoher Durchsatzleistung zu ermöglichen. Die gesamte Fördertechnik und Materialflusssteuerung wird von einem Materialflussrechner gesteuert und visualisiert.

Effiziente Lagerverwaltung dank Warehouse Management System Astro

Die Lagerverwaltung im neuen Verteilzentrum wird mithilfe des Warehouse Management Systems Astro von Consafe durchgeführt. Dieses System ermöglicht eine nahtlose Verbindung aller Lagerbereiche und Prozesse. Element Logic bietet verschiedene Optionen, um eine AutoStore-Lösung in die vorhandene IT-Architektur zu integrieren. Der eManager von Element Logic ist eine Plug&Play-Lagerverwaltungssoftware, die eine schnelle Implementierung und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Alternativ kann auch das umfassende Lagerverwaltungssystem SuPCIS-L8 von Element Logic genutzt werden.

Rexel Germany setzt mit innovativer Automatisierung neue Maßstäbe

Das neue Verteilzentrum von Rexel Germany in Raunheim nahe Frankfurt setzt mit der innovativen Automatisierungslösung von Element Logic neue Maßstäbe in puncto Effizienz, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung. Die AutoStore-Anlage mit intelligentem Fördertechnik-Layout ermöglicht eine hohe Flexibilität und sorgt für effiziente und koordinierte Prozesse. Durch die optimale Raum- und Flächennutzung sowie die durchgängige Skalierbarkeit der Anlage kann Rexel Germany eine schnelle Auslieferung und hohe Verfügbarkeit für seine Kunden gewährleisten. Das Logistikzentrum in Raunheim ist ein Vorreiter im Bereich moderner und innovativer Logistik.