Exklusive ATEX-zertifizierte Kreiselpumpen bei AxFlow

Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von HMD Kontro bieten eine zuverlässige und leckagefreie Lösung für Chemieprozesse. Sie sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen die Sicherheit an erster Stelle steht. Mit ihrer breiten Palette an Chemiepumpen, wie zum Beispiel die CSI Baureihe nach ISO 2858 Norm, bietet HMD Kontro maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anforderungen in der Chemieindustrie. Durch den optionalen Einsatz des ZeroLoss Spalttopfs aus speziellem thermoplastischem Kunststoff wird die Magnetkraft verlustfrei auf die inneren Rotorelemente übertragen, was eine noch höhere Effizienz und Leistung ermöglicht.



Leckagefreie Sicherheit: HMD Kontro Magnetkupplungspumpen

Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von HMD Kontro bieten eine zuverlässige Lösung für eine breite Palette von Chemieprozessen, bei denen leckagefreie Sicherheit von größter Bedeutung ist. Insbesondere die Chemiepumpen CSI nach ISO 2858 Norm zeichnen sich durch ihre einfache Wartung aus, was zu minimalen Ausfallzeiten führt. Darüber hinaus bietet die HMD Kontro CSI Baureihe mit dem innovativen ZeroLoss Spalttopf einen zusätzlichen Vorteil. Dieser speziell aus thermoplastischem Kunststoff gefertigte Spalttopf gewährleistet eine verlustfreie Übertragung der Magnetkraft auf die inneren Rotorelemente.

Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von ANSIMAG bieten eine hohe Zuverlässigkeit und sind speziell für den Einsatz mit anspruchsvollen Flüssigkeiten entwickelt worden. Durch ihre vollständige ETFE-Beschichtung sind sie äußerst korrosionsbeständig und eignen sich daher besonders gut für den Umgang mit stark ätzenden Substanzen. Zudem sind die Pumpen mit vollständig gekapselten inneren Magneten und einem verstärkten Spalttopf ausgestattet, was ihre Zuverlässigkeit weiter erhöht.

Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von ANSIMAG sind dank ihrer vollständigen ETFE-Beschichtung äußerst korrosionsbeständig und eignen sich daher ideal für den Einsatz mit stark ätzenden Flüssigkeiten. Selbst bei Temperaturen von bis zu 121°C bieten sie eine zuverlässige Leistung. Durch ihre vollständig gekapselten Magnete und den mit Kevlar-Fasern verstärkten Spalttopf sind sie besonders robust und gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.

Sunflo Hochdruckpumpen erreichen beeindruckende Förderhöhen

Die Hochdruckpumpen von Sunflo sind mit ihrer Hochgeschwindigkeitswelle aus Edelstahl in der Lage, beeindruckende Förderhöhen bis zu 1.585 m zu erzielen. Darüber hinaus können sie ein Volumen von bis zu 125 m3/h fördern. Trotz ihrer hohen Leistung sind diese einstufigen Kreiselpumpen aufgrund ihres platzsparenden Designs besonders gut geeignet und können durch ihre wenigen Bauteile einfach gewartet werden.

Dichtungslose Magnetkupplungspumpen: Einsatz in Batterieproduktion und Papierherstellung

Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von HMD Kontro und ANSIMAG sind in der Batterieproduktion eine zuverlässige Lösung für das Fördern von Schwefelsäure. Durch ihre leckagefreie Konstruktion gewährleisten sie die Sicherheit und verhindern mögliche Umweltverschmutzung. In der Papierherstellung ermöglichen diese Pumpen einen effizienten und kontinuierlichen Flüssigkeitstransport, während sie in der Wasseraufbereitung eine zuverlässige Förderung von korrosiven Flüssigkeiten ermöglichen.

AxFlow erweitert Angebot mit ATEX-zertifizierten Kreiselpumpen für Chemieprozesse

Die ATEX-zertifizierten Kreiselpumpen der Marken HMD Kontro, ANSIMAG und Sunflo sind eine wertvolle Ergänzung des Angebots von AxFlow in Chemieprozessen und für Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit gefordert sind. Die dichtungslosen Magnetkupplungspumpen von HMD Kontro bieten nicht nur leckagefreie Sicherheit, sondern auch eine einfache Wartung. Dadurch können Chemieprozesse kontinuierlich und ohne Unterbrechungen ablaufen. Die ANSIMAG Pumpen hingegen überzeugen durch ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ihre hohe Zuverlässigkeit, was sie ideal für den Einsatz in Umgebungen mit ätzenden Flüssigkeiten macht. Die Hochdruckpumpen von Sunflo zeichnen sich durch ihre hohe Leistung und ihre platzsparende Bauweise aus, was sie zu einer effizienten und praktischen Lösung für Anwendungen in der Chemie- und Lebensmittelindustrie macht. AxFlow stellt zudem geschulte Servicetechniker zur Verfügung, um Montage- und Reparaturleistungen durchzuführen und so sicherzustellen, dass bestehende und neue Installationen optimal funktionieren.