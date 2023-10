RWE investiert 24 Millionen Euro in Batteriespeicherprojekt

RWE hat angekündigt, in ein Batteriespeicherprojekt in den Niederlanden zu investieren. Das Projekt umfasst die Installation von Batteriespeichern mit einer Leistung von 35 MW und einer Speicherkapazität von 41 MWh am Biomassekraftwerk in Eemshaven. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 24 Millionen Euro.



Batteriespeicherprojekt optimiert Integration des Offshore-Windparks

Das Batterieprojekt stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um das unterschiedliche Erzeugungsprofil des RWE-Offshore-Windparks „OranjeWind“ in das niederländische Energiesystem zu integrieren. RWE hat bereits im Jahr 2022 die Umsetzung des Offshore-Projekts vor der niederländischen Küste gesichert. Das Konzept zur Systemintegration kombiniert den Windpark mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff und anderen Lösungen wie Batteriespeichern, um eine optimale Nutzung der erzeugten Energie zu gewährleisten.

RWE errichtet 35-MW-Batteriespeicher für Netzfrequenz

Der Batteriespeicher fungiert als Puffer für überschüssige Energie aus dem Stromnetz und gibt sie bei Bedarf wieder ab, um die Netzfrequenz stabil zu halten. Mit einer Kapazität von 35 MW kann der Batteriespeicher mehr als eine Stunde lang betrieben werden. Durch die Vernetzung mit RWE-Kraftwerken in den Niederlanden wird die Regelenergie optimal genutzt und das RWE-Kraftwerkssystem effizienter gestaltet.

RWE treibt Ausbau von Batteriespeichern voran

Batteriespeichersysteme spielen eine wichtige Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz, da sie überschüssige Energie speichern und bei Bedarf abgeben können. RWE ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und dem Betrieb solcher Systeme weltweit. Bis 2030 plant RWE den Bau von Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von über drei Gigawatt, um die Energiewende weiter voranzutreiben.

RWE verbindet Batteriespeicher mit Laufwasserkraftwerken

RWE, mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Batteriespeichertechnologie, ist in der Lage, die gesamte Prozesskette von der Planung über die Modellierung bis hin zur Inbetriebnahme eigenständig durchzuführen. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Umsetzung von Batteriespeicherprojekten. In Deutschland hat RWE bereits erfolgreich eine Megabatterie mit einer beeindruckenden Gesamtkapazität von 117 MW in Betrieb genommen.

RWE plant die virtuelle Verbindung seines Batteriespeichersystems in Deutschland mit seinen Laufwasserkraftwerken an der Mosel. Gleichzeitig wird ein weiteres Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 220 MW in den RWE-Kraftwerken Neurath und Westfalen errichtet. Diese Maßnahmen stärken die Kapazitäten des Unternehmens, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen, was zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt.

RWE investiert weltweit in Batteriespeicherprojekte

Das Batteriespeicherprojekt von RWE am Biomassekraftwerk in Eemshaven trägt maßgeblich zur Integration erneuerbarer Energien in das niederländische Stromnetz bei und spielt eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Netzes. Durch die Vernetzung mit anderen RWE-Kraftwerken wird der Batteriespeicher effizient genutzt, um Regelenergie bereitzustellen und so die Zuverlässigkeit des Stromsystems zu gewährleisten.

RWE verfolgt weiterhin konsequent seine Strategie, weltweit in Batteriespeicherprojekte zu investieren. Mit ihrem umfangreichen Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung in der Energiewirtschaft ist RWE optimal aufgestellt, um innovative und wegweisende Projekte umzusetzen und so einen maßgeblichen Beitrag zur Energiewende zu leisten.