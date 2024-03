BMW Group baut lokale Fertigung für Hochvoltbatterien in Thailand

Die BMW Group hat in Rayong mit einer symbolischen Zeremonie den Bau einer eigenen Fertigungsstätte für Hochvoltbatterien der fünften Generation eingeleitet. Dadurch wird es dem Unternehmen ermöglicht, einen zusätzlichen Standort für die Produktion von Elektrofahrzeugen zu schaffen. Die Produktionsaufnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant.



BMW Group baut lokale Hochvoltbatterie-Fertigung in Thailand auf

Die BMW Group hat mit der Entscheidung, in Thailand eine lokale Hochvoltbatterie-Fertigung aufzubauen, einen wichtigen Schritt zur weiteren Elektrifizierung ihres Produktionsnetzwerks getätigt. Durch die Umsetzung des Prinzips Local-for-Local unterstützt das Unternehmen nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung in Thailand und der ASEAN-Region, sondern schafft auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten und fördert den Wissenstransfer. Milan Nedeljkovi?, Produktionsvorstand der BMW AG, betonte die Bedeutung dieser Entscheidung während der Spatenstichzeremonie.

BMW Group erweitert Fertigung in Thailand um Hochvoltbatterie-Montage

Die BMW Group hat in Rayong eine neue Fertigungsanlage für Hochvoltbatterien errichtet, die eine Fläche von 4.000 Quadratmetern umfasst. In dieser Anlage werden importierte Batteriezellen zu Modulen zusammengebaut, die anschließend in die Hochvoltbatterie integriert werden. Das Projekt hat eine Investition von über 1,6 Milliarden Baht (ca. 42 Millionen Euro) erfordert, wobei ein großer Teil davon in hochmoderne Maschinen und Anlagen geflossen ist.

Seit 2019 produziert das BMW Group Werk Rayong in Thailand Hochvoltbatterien für heimische Plugin-Hybrid-Modelle. Das Werk stellt eine breite Palette von etwa zwei Dutzend BMW-, MINI- und BMW-Motorradmodellen her und exportiert sie in verschiedene ASEAN-Märkte. Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 12.000 Automobile und knapp 11.000 Motorräder im Werk Rayong gefertigt.

BMW Group verbessert technische Fähigkeiten der Mitarbeiter vor Ort

Die BMW Group legt großen Wert darauf, die technischen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter vor Ort zu verbessern. Daher führt das Unternehmen umfangreiche Schulungsprogramme im weltweiten Produktionsnetzwerk durch. Ziel ist es, die Mitarbeiter für die Herausforderungen der Hochvoltbatterie-Fertigung fit zu machen. Diese Investition in Aus- und Weiterbildung unterstreicht das Engagement der BMW Group für den Industriestandort Thailand.

BMW Group fördert individuelle Weiterentwicklung und ressourcenschonende Mobilitätslösungen

Die BMW Group unterstützt nicht nur die persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter, sondern setzt sich auch für den Fortschritt Thailands und den weltweiten Wandel zu ressourcenschonenderen Mobilitätslösungen ein. In Zusammenarbeit mit UNICEF führt die BMW Group in Thailand ein Bildungsprogramm durch, das jungen Menschen durch MINT-Qualifizierungstraining und Berufsberatung verbesserte Karrierewege eröffnet.

BMW Group baut lokale Hochvoltbatterie-Fertigung in Thailand aus

Die BMW Group betont ihr Engagement für den Industriestandort Thailand durch Investitionen in hochmoderne Maschinen und Anlagen sowie umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramme. Gemeinsam mit UNICEF setzt das Unternehmen Bildungsprogramme ein, um die Karrierewege junger Menschen zu verbessern und den Wandel hin zu ressourcenschonenderen Mobilitätslösungen voranzutreiben. Die lokale Hochvoltbatterie-Fertigung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung und zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität.