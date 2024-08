BORG Automotive Reman für Automechanika Innovation Awards 2024 nominiert

BORG Automotive Reman, Europas führender unabhängiger Remanufacturer, wurde für die Automechanika Innovation Awards 2024 in den Kategorien „E-Mobilität & Innovative Antriebstechnologien“ und „KI & Digitalisierung“ nominiert. Diese Anerkennung zeigt, dass das Unternehmen an vorderster Front der technologischen Innovation steht und sich durch seine herausragenden Leistungen in diesen Bereichen qualifiziert hat.



BORG Automotive Reman nominiert für KI-basiertes Datenerfassungssystem

BORG Automotive Reman wurde im Bereich „KI & Digitalisierung“ für ein neues Datenerfassungssystem nominiert. Das System, das sich derzeit in der Pilotphase befindet, ermöglicht es, das Produktetikett eines Gebrauchtteils mit einer Kamera zu lesen und automatisch die entsprechende Nummer zu identifizieren und in das ERP-System zu übertragen. Dadurch werden Bearbeitungs- und Einarbeitungszeiten reduziert und die Datenqualität erhöht.

BORG Automotive Reman hat sich auch in der Kategorie „E-Mobilität & Innovative Antriebstechnologien“ durch einen umfassenden Aufarbeitungsprozess für einen riemengetriebenen 48-V-Startergenerator (BSG) hervorgetan. Diese Technologie wird in modernen Autos mit Mild-Hybrid-Systemen häufig eingesetzt. Der Prozess beinhaltet unter anderem eine gründliche elektronische Moduldiagnose und ein erweitertes Testverfahren am Ende der Produktionslinie.

Die steigende Komplexität moderner Fahrzeuge und die zunehmende Bedeutung von digitalen Technologien und elektronischen Steuerungen erschweren es vielen Wiederaufarbeitern, moderne Ersatzteile in einen neuwertigen Zustand zu versetzen. BORG Automotive Reman hat jedoch mit seinem firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum bewiesen, dass es über das erforderliche Know-how verfügt, um innovative Lösungen zu entwickeln. Dies zeigt sich auch im Bereich der Aufarbeitung riemengetriebener 48-V-Startergeneratoren.

BORG Automotive Reman hat sich mit seiner beeindruckenden Leistung in zwei Kategorien als offizieller „Nominee“ für die Automechanika Innovation Awards 2024 qualifiziert. Die Nominierung ist ein Zeugnis für ihre herausragenden technologischen Innovationen und ihr Engagement für die Weiterentwicklung der Automobilindustrie. Die Gewinner werden bei einer feierlichen Zeremonie auf der Automechanika am 10. September 2024 bekannt gegeben, und BORG Automotive Reman kann stolz darauf sein, Teil dieser prestigeträchtigen Veranstaltung zu sein.

Grzegorz Paw?owski, Group Technology Director bei BORG Automotive Reman, äußert seine Zuversicht und Vorfreude auf die Bekanntgabe der Gewinner der Innovation Awards. Er betont stolz, dass das Unternehmen trotz großer Konkurrenz und einer Rekordbeteiligung von über 150 Produkten in der Auswahlphase zwei Kategorien erreicht hat. Diese Leistung unterstreicht die Innovationskraft und das technische Know-how von BORG Automotive Reman in der Entwicklung von Lösungen für die Automobilindustrie.

Die Nominierungen für die Automechanika Innovation Awards 2024 zeigen deutlich, dass BORG Automotive Reman ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der digitalen Technologien und der Aufarbeitung von Ersatzteilen ist. Die Anerkennung ihrer Innovationskraft und ihres technischen Know-hows bestätigt ihre Rolle als wichtiger Akteur in der Weiterentwicklung der Automobilindustrie.