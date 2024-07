Spezialist für maßgeschneiderte Verbindungs- und Befestigungslösungen für Kunststoffe

Die Kunststofftechnik bei Bossard Deutschland ist ein entscheidender Bereich, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von speziellen Verbindungs-, Befestigungs- und Verschlusslösungen für Kunststoffe konzentriert. Mit einem hochqualifizierten Team von Experten gewährleistet Bossard, dass Kunden aus der kunststoffverarbeitenden Industrie einen persönlichen Ansprechpartner haben, der ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen versteht. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Kunststoffmaterialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste und Duroplaste, um eine optimale Verbindung und Befestigung zu gewährleisten.



Bossard bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Kunststoffmarkt

Kunststoffe sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der steigenden Nachfrage ein wichtiger Markt. Bossard hat ein spezialisiertes Team, das sich auf die Bedürfnisse dieses Sektors konzentriert. Jährlich werden allein in Deutschland über 50 Millionen Tonnen Kunststoffe verarbeitet, was die enorme Bedeutung dieses Werkstoffs in nahezu allen Industriezweigen verdeutlicht.

Die Nutzung von Leichtbaumaterialien ist ein zentraler Aspekt in der Entwicklung und Produktion von Produkten. Durch die gezielte Reduzierung von Gewicht, Ressourcen und Kosten sowie das Recycling können wichtige ökonomische und ökologische Ziele erreicht werden. Bossard unterstützt diesen Trend aktiv, indem das Unternehmen spezielle Verbindungs- und Befestigungslösungen für den Leichtbau anbietet. Dadurch können Produkte effizient und nachhaltig hergestellt werden.

Frühzeitige Einbindung von Verbindungstechnik-Experten für optimale Bauteilfunktion

Bossard bietet Verbindungstechnik-Experten an, die bereits während des Design- und Entwicklungsprozesses eingebunden werden. Dadurch können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die die Funktion des Bauteils gewährleisten und Zeit, Ausschuss und Kosten reduzieren. Zudem wird die Sicherheit, der Komfort und die Effektivität erhöht.

Expertenwissen und globale Präsenz für umfassende Beratung und Unterstützung

Bossard Deutschland verfügt über ein großes Team von über 120 Experten, die über umfangreiches Know-how und Erfahrung in der Verbindungs- und Befestigungstechnik verfügen. Dank ihrer weltweiten Präsenz kann Bossard seinen Kunden umfassende Beratung und Unterstützung bieten, unabhängig von deren Standorten. Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams ermöglicht eine optimale Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus verschiedenen Ländern und Industriezweigen. Kunden können sich auf das Fachwissen und die Erfahrung von Bossard verlassen, um ihre Anforderungen in Bezug auf Verbindungs- und Befestigungslösungen zu erfüllen.

Spezialist für maßgeschneiderte Kunststoffverbindungen und -befestigungen

Bossard Deutschland ist ein führender Anbieter von Verbindungs-, Befestigungs- und Verschlusslösungen für Kunststoffe. Dank eines hochqualifizierten Teams von Experten und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden während des Designprozesses können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die den spezifischen Anforderungen gerecht werden. Das umfangreiche Know-how eines internationalen Konzerns ermöglicht es Bossard, innovative und effektive Verbindungstechniken für die kunststoffverarbeitende Industrie anzubieten.